Getty
Traduzido por
Bruno Fernandes sugere ao Manchester United que contrate um meio-campista de destaque com o mesmo nome de seu substituto
Um sucessor com o mesmo nome em Old Trafford
Em uma iniciativa que certamente simplificaria o trabalho do responsável pelo vestiário do Old Trafford, Bruno deve recomendar o meio-campista do West Ham United, Mateus Fernandes, como seu sucessor a longo prazo, segundo o jornal The Sun. O jogador de 21 anos tem sido um dos poucos destaques dos Hammers durante uma campanha difícil, que os deixou na zona de rebaixamento a apenas sete rodadas do fim da temporada.
Mateus, que chegou ao London Stadium vindo do Southampton no verão passado, rapidamente conquistou a reputação de um dos jovens jogadores mais promissores da primeira divisão. Suas atuações lhe renderam a primeira convocação para a seleção de Portugal durante a pausa internacional de março, onde teve a oportunidade de treinar ao lado de seu ídolo e homônimo, Bruno.
- AFP
A reformulação radical do meio-campo feita por Ratcliffe
O interesse pelo jovem Fernandes surge em um momento de grande turbulência em Carrington. Sir Jim Ratcliffe está atualmente supervisionando uma grande reestruturação do elenco principal, com relatos indicando que pelo menos oito jogadores experientes devem deixar o clube neste verão para angariar recursos. O meio-campo é a prioridade, especialmente com o veterano Casemiro prestes a sair em transferência gratuita.
O United está vasculhando o mercado em busca de várias contratações para formar a dupla com Kobbie Mainoo. Nomes como Adam Wharton, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Carlos Baleba estão no topo da lista, mas a recomendação do capitão do clube tem peso significativo. Mateus já admitiu publicamente sua admiração pelo capitão do United, descrevendo-o como um “ídolo” para todos os jogadores que passam pela base do Sporting CP.
A contestação da cláusula de rescisão
Embora o capitão do United continue sendo uma figura fundamental sob o comando de Michael Carrick, seu futuro está longe de ser certo, já que ele se aproxima dos últimos anos de seu auge. Recentemente, soube-se que o contrato de Fernandes contém uma cláusula de rescisão de aproximadamente 57 milhões de libras, que, segundo relatos, só seria válida para clubes de fora da Premier League. Isso colocou a diretoria em alerta máximo, enquanto planeja um futuro que pode eventualmente não incluir seu emblemático número oito.
Mateus não é visto atualmente como um alvo principal e de alto valor, mas está sendo seriamente considerado como uma contratação secundária inteligente. Dada a posição perigosa do West Ham na liga e as perdas recordes de £ 104,2 milhões, o Hammers pode ser forçado a lucrar com o jovem jogador, avaliado em £ 40 milhões.
- Getty Images Sport
O Manchester City está acompanhando a situação
O United talvez tenha que agir rapidamente se quiser garantir a contratação do jovem astro português, já que o rival local, o Manchester City, também está de olho na situação. Os Citizens contam com uma possível arma secreta no diretor esportivo Hugo Viana, o homem que originalmente trouxe Mateus para o Sporting de Lisboa e acompanhou seu desenvolvimento na capital portuguesa.
Com Bernardo Silva prestes a encerrar sua lendária passagem de nove anos pelo Etihad neste verão, o City está em busca de reforços criativos. No entanto, o apelo emocional de seguir os passos de seu ídolo em Old Trafford pode dar vantagem ao United. Enquanto Bruno se prepara para decidir seu próprio futuro após a Copa do Mundo, garantir que seu homônimo esteja pronto para assumir seu lugar pode ser seu último presente de despedida aos Red Devils.