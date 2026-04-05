Bruno Fernandes sugere ao Manchester United que contrate um meio-campista de destaque com o mesmo nome de seu substituto

Em uma iniciativa que certamente simplificaria o trabalho do responsável pelo vestiário do Old Trafford, Bruno deve recomendar o meio-campista do West Ham United, Mateus Fernandes, como seu sucessor a longo prazo, segundo o jornal The Sun. O jogador de 21 anos tem sido um dos poucos destaques dos Hammers durante uma campanha difícil, que os deixou na zona de rebaixamento a apenas sete rodadas do fim da temporada.

Mateus, que chegou ao London Stadium vindo do Southampton no verão passado, rapidamente conquistou a reputação de um dos jovens jogadores mais promissores da primeira divisão. Suas atuações lhe renderam a primeira convocação para a seleção de Portugal durante a pausa internacional de março, onde teve a oportunidade de treinar ao lado de seu ídolo e homônimo, Bruno.