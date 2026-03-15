"Obviamente, é muito bom", disse Fernandes àMUTV quando questionado sobre ter superado o vencedor do triplo. "É uma conquista muito boa. Estamos falando de um dos melhores jogadores, certamente [o melhor] atacante dentro da área. Então, estou muito feliz por ter conseguido isso. Não vai mudar nada em relação ao que eu quero, mas estar lá ao lado de um nome que, obviamente, foi um dos jogadores que todos admiram, pela maneira de cruzar e de passar a bola."

O jogador de 31 anos continuou, revelando como tentava imitar a lenda inglesa durante a infância. “Como todo mundo no quintal de casa tentava fazer como o Beckham e fazia, mesmo que fosse só balançando o braço, como ele costumava fazer, não tanto com a bola! Obviamente, estou muito feliz por ter conseguido isso [bater o recorde dele].”