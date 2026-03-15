Getty Images Sport
Traduzido por
Bruno Fernandes revela que se inspirou em David Beckham após bater o recorde da Premier League da lenda do Manchester United
Fernandes supera a marca histórica de BeckhamAlém do recorde da temporada, Fernandes alcançou a incrível marca de 100 assistências em todas as competições pelos Red Devils. Embora o gol de Benjamin Sesko no final da partida tenha selado o resultado, após a resposta de Ross Barkley pelo Villa, a tarde pertenceu ao capitão, que agora se tornou a referência em criatividade na era pós-Sir Alex Ferguson.
- Getty
Seguindo os passos de “Becks”
"Obviamente, é muito bom", disse Fernandes àMUTV quando questionado sobre ter superado o vencedor do triplo. "É uma conquista muito boa. Estamos falando de um dos melhores jogadores, certamente [o melhor] atacante dentro da área. Então, estou muito feliz por ter conseguido isso. Não vai mudar nada em relação ao que eu quero, mas estar lá ao lado de um nome que, obviamente, foi um dos jogadores que todos admiram, pela maneira de cruzar e de passar a bola."
O jogador de 31 anos continuou, revelando como tentava imitar a lenda inglesa durante a infância. “Como todo mundo no quintal de casa tentava fazer como o Beckham e fazia, mesmo que fosse só balançando o braço, como ele costumava fazer, não tanto com a bola! Obviamente, estou muito feliz por ter conseguido isso [bater o recorde dele].”
Casemiro foi instruído a dividir o bônus por gol
Apesar da importância estatística de sua conquista, Fernandes continua focado no sucesso coletivo em Old Trafford. “Obviamente, não é algo com que eu sonhe ou tenha pensado, mas sempre quero ajudar a equipe a alcançar [o que queremos] na maioria dos jogos”, acrescentou. “Marcar gols e dar assistências é uma parte importante do meu jogo. Estou muito satisfeito por hoje ter dado certo e nos ter ajudado a vencer o jogo.”
O meio-campista, que brincou dizendo que Casemiro deveria dividir com ele o bônus pelo gol devido ao passe preciso que recebeu, está determinado a levar o United a um final de temporada forte. “Até o fim da temporada, quero continuar ajudando a equipe e melhorando os resultados”, concluiu o capitão, enquanto o United busca consolidar sua posição entre os quatro primeiros.
- AFP
O Manchester United assume a liderança na disputa pelas quatro primeiras posições
A vitória coloca o United em uma posição de liderança na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, com três pontos de vantagem sobre o Villa, que ocupa o terceiro lugar. Com oito partidas restantes na temporada 2025-26, os Red Devils contarão fortemente com seu capitão, que está fazendo história, para manter sua excelente forma durante uma reta final difícil, que inclui confrontos contra o Chelsea e o Liverpool.
Publicidade