Essa disposição para enfrentar adversários imponentes vem da sua infância em Portugal. Fernandes atribuiu sua postura destemida ao fato de jogar futebol de rua contra crianças muito mais velhas do que ele, observando: "Crescendo, na minha época, você jogava muito na rua. Eu sempre fui um dos mais novos, porque meu irmão é cinco anos mais velho do que eu, então eu jogava contra ele e os amigos dele. Me acostumei a apanhar, mas também a vencer pessoas que eram mais fortes do que eu. Então nunca tenho medo de dividir ou de entrar em duelos."

Esse espírito competitivo continua evidente no centro de treinamento de Carrington, do United. O capitão compartilhou uma história de quando se colocou para disputar uma corrida com o companheiro de Manchester United Sesko, levando-se ao seu recorde pessoal de velocidade máxima de 35,5 km/h.

"Na temporada passada, no treino, eu tive que fazer uma corrida de 50 jardas com Benjamin Sesko", relembrou Fernandes. "Comecei dois passos à frente e ele estava atrás de mim, então eu estava me forçando e bati minha maior velocidade máxima, que era 35,5. Ele chegou a 37 [km/h] e alguma coisa no fim, por isso me alcançou no final, mas fiquei muito orgulhoso de mim mesmo porque Ben é um jogador muito forte, físico e muito rápido. Mas é disso que gosto no treino, de enfrentar aqueles que eu sei que são melhores do que eu em alguma coisa para que eu possa me testar."