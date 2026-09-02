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Bruno Fernandes revela que já foi ZAGUEIRO e afirma que foi mais rápido do que o companheiro de Manchester United Benjamin Sesko no treino
De raízes defensivas a maestro do meio-campo
A Premier League moderna é amplamente considerada a liga mais exigente fisicamente do futebol mundial, exigindo que atletas de elite levem constantemente seus limites físicos ao extremo. Embora o United dependa muito da criatividade e do brilhantismo técnico de seu capitão, o caminho dele para se tornar um dos principais armadores da Europa foi construído em uma posição improvável.
Antes de se firmar como uma força ofensiva prolífica, Fernandes precisou contar com sua inteligência futebolística para sobreviver contra adversários muito maiores. O internacional português sempre demonstrou um lado combativo em Old Trafford, uma característica que vem diretamente de seus anos de formação, quando navegava pelo esporte como um defensor de baixa estatura.
Recém-coroado Jogador do Ano pelos Jogadores da PFA, o capitão do United se sentou para explorar essa trajetória única. Em uma conversa exclusiva com o ex-atacante Adebayo Akinfenwa em uma edição especial do Beast Mode Podcast, Fernandes falou sobre seus primeiros dias no futebol e seu desejo contínuo de se testar contra os espécimes físicos do jogo moderno.
- Getty Images Sport
Fernandes revela suas origens como zagueiro
Ao refletir sobre seu desenvolvimento, Fernandes explicou como o fato de ser um jogador das categorias de base o obrigou a se adaptar. Ele revelou que sua trajetória, na verdade, começou no coração da defesa, onde a consciência tática precisava compensar a falta de porte físico.
"Comecei minha carreira como zagueiro", revelou Fernandes. "Por ser o mais magro e o menor, isso foi bom para mim, porque eu tinha que usar meu cérebro para me antecipar ao atacante."
Brincando com o famoso Akinfenwa, conhecido pelo porte físico, sobre como lidaria com ele em campo, a estrela do United acrescentou: "Eu não daria espaço para você me prender. Eu deixaria você com a bola e, então, quando você virasse, talvez eu precisasse dar um carrinho muito forte para tirar a bola de você. Se você vier muito rápido para cima de mim, isso também pode ser um problema!"
Testando seus limites contra Benjamin Sesko
Essa disposição para enfrentar adversários imponentes vem da sua infância em Portugal. Fernandes atribuiu sua postura destemida ao fato de jogar futebol de rua contra crianças muito mais velhas do que ele, observando: "Crescendo, na minha época, você jogava muito na rua. Eu sempre fui um dos mais novos, porque meu irmão é cinco anos mais velho do que eu, então eu jogava contra ele e os amigos dele. Me acostumei a apanhar, mas também a vencer pessoas que eram mais fortes do que eu. Então nunca tenho medo de dividir ou de entrar em duelos."
Esse espírito competitivo continua evidente no centro de treinamento de Carrington, do United. O capitão compartilhou uma história de quando se colocou para disputar uma corrida com o companheiro de Manchester United Sesko, levando-se ao seu recorde pessoal de velocidade máxima de 35,5 km/h.
"Na temporada passada, no treino, eu tive que fazer uma corrida de 50 jardas com Benjamin Sesko", relembrou Fernandes. "Comecei dois passos à frente e ele estava atrás de mim, então eu estava me forçando e bati minha maior velocidade máxima, que era 35,5. Ele chegou a 37 [km/h] e alguma coisa no fim, por isso me alcançou no final, mas fiquei muito orgulhoso de mim mesmo porque Ben é um jogador muito forte, físico e muito rápido. Mas é disso que gosto no treino, de enfrentar aqueles que eu sei que são melhores do que eu em alguma coisa para que eu possa me testar."
Assista ao episódio completo
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial no YouTube.
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