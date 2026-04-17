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Bruno Fernandes revela "discussões" nos treinos com o ex-treinador do Manchester United
Confrontos em Carrington
O capitão do United admitiu ter tido "desentendimentos" frequentes com Van der Gaag durante o período em que o holandês atuou como assistente principal de Erik ten Hag. Essas divergências geralmente surgiam de questões triviais no campo de treino, onde Fernandes se recusava a ignorar certas decisões devido ao seu desejo obsessivo de vencer.
Van der Gaag acabou deixando Old Trafford em julho de 2024, mas sua saída não significou um abrandamento do estilo de liderança exigente do capitão.
- AFP
Fernandes defende sua intensidade
O meio-campista insistiu que sua personalidade expressiva e, por vezes, conflituosa não tem intenção maliciosa. Em vez disso, ele a via como uma ferramenta necessária para motivar o restante do elenco durante os treinos diários.
Em entrevista ao The Telegraph sobre a lógica por trás de suas explosões e o impacto que elas têm no grupo como um todo, Fernandes disse: “Tive muitas discussões com ele sobre isso. As pessoas já entenderam que não é por maldade, eu só quero vencer. Se eu não colocar isso nos treinos, se eu não for esse cara, os outros provavelmente vão diminuir um pouco a intensidade.
"Conheço certos jogadores, eles olham para mim e precisam me ver animado para entender que estou no jogo. Às vezes preciso ser aquele cara que coloca energia, que grita, que faz coisas para que os outros se tornem melhores, porque consigo fazer isso e ainda assim manter o foco."
O capitão lidera o ataque
Desde a saída da antiga comissão técnica, Fernandes tem se destacado sob o comando de Michael Carrick. O ex-jogador do Sporting CP recuperou sua melhor forma e está atualmente em busca do recorde histórico da Premier League de assistências em uma única temporada. Seu empenho em manter um ambiente de alta pressão tem se mostrado fundamental para conduzir o clube nesta turbulenta era pós-Sir Alex Ferguson, em que a liderança tem sido frequentemente questionada por comentaristas externos.
- AFP
Recorde à vista
O craque do United enfrenta as seis últimas partidas cruciais da temporada, buscando superar o recorde de 20 assistências detido por Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Tendo já registrado 17 assistências nesta temporada, o jogador de 31 anos continua sendo a força motriz da equipe de Carrick, que busca um final de temporada forte no campeonato. Os Red Devils voltam à ação neste fim de semana com uma partida decisiva da Premier League contra o Chelsea, em Stamford Bridge.