Bruno Fernandes revela "discussões" nos treinos com o ex-treinador do Manchester United

O meio-campista insistiu que sua personalidade expressiva e, por vezes, conflituosa não tem intenção maliciosa. Em vez disso, ele a via como uma ferramenta necessária para motivar o restante do elenco durante os treinos diários.

Em entrevista ao The Telegraph sobre a lógica por trás de suas explosões e o impacto que elas têm no grupo como um todo, Fernandes disse: “Tive muitas discussões com ele sobre isso. As pessoas já entenderam que não é por maldade, eu só quero vencer. Se eu não colocar isso nos treinos, se eu não for esse cara, os outros provavelmente vão diminuir um pouco a intensidade.

"Conheço certos jogadores, eles olham para mim e precisam me ver animado para entender que estou no jogo. Às vezes preciso ser aquele cara que coloca energia, que grita, que faz coisas para que os outros se tornem melhores, porque consigo fazer isso e ainda assim manter o foco."