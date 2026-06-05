Bruno Fernandes poderia deixar o Manchester United? O CEO Omar Berrada dá a entender que há incerteza sobre o futuro do capitão, apesar da posição clara dos Red Devils

Fernandes, cujo contrato vai até 2027 com opção de prorrogação por mais um ano, já havia admitido anteriormente que se sentia subvalorizado pelo clube enquanto a equipe continuava apresentando um desempenho abaixo do esperado em campo. Ele disse: “Em determinado momento, eu estava prestes a sair, mas teria conquistado muitos troféus naquela temporada. Porém, da parte do clube, senti um pouco de: ‘Se você for embora, não será tão ruim assim para nós’. Mais do que me magoar, isso me deixa triste, porque sou um jogador que eles não têm nada para criticar.”

No entanto, mais tarde ele assumiu uma postura mais comprometida com a ESPNe disse: “Meu objetivo sempre foi vencer as maiores competições, e a Premier League faz parte disso. E ainda tenho esse sonho dentro de mim e espero alcançá-lo.”

Enquanto isso, Berrada reconheceu que a confiança interna precisava ser reconstruída após mudanças estruturais. Ele acrescentou: “É verdade que o custo foi muito alto para muitas pessoas e demorou um tempo para o clube reconstruir essa confiança entre a equipe, a diretoria e os proprietários. Acho que estamos em uma situação muito melhor agora e, como vimos nos últimos resultados financeiros, essas decisões difíceis deram frutos no sentido de que permitiram ao clube estar onde precisa estar para seguir em frente.”