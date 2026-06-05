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Bruno Fernandes poderia deixar o Manchester United? O CEO Omar Berrada dá a entender que há incerteza sobre o futuro do capitão, apesar da posição clara dos Red Devils
O chefe aborda o futuro do capitão
O diretor executivo do United, Berrada, não conseguiu garantir que Fernandes permanecerá em Old Trafford neste verão. Apesar da posição firme do clube de que deseja que seu capitão emblemático permaneça, seu futuro a longo prazo continua sendo alvo de intensas especulações.
O meia de 31 anos teve uma temporada individual brilhante, quebrando recordes ao registrar 21 assistências na Premier League, o que lhe garantiu com facilidade o prêmio de Jogador da Temporada da Premier League e o prêmio de Jogador do Ano da Associação de Jornalistas de Futebol.
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Berrada elogia as qualidades de liderança
A diretoria do Old Trafford manifestou publicamente seu desejo de manter o experiente meio-campista, destacando sua imensa influência nos bastidores. Em entrevista ao podcast“Inside Carrington”, Berrada disse: “Gostaríamos que ele ficasse, é claro que sim. Ele teve uma ótima temporada em campo, mas, mais importante ainda, mostrou a todos que é um grande líder. As pessoas não veem o que ele faz fora de campo. Ele entende muito bem os valores do clube e acho que vimos ele ajudar muitos dos jovens contratados.”
Fernandes revela frustrações do passado
Fernandes, cujo contrato vai até 2027 com opção de prorrogação por mais um ano, já havia admitido anteriormente que se sentia subvalorizado pelo clube enquanto a equipe continuava apresentando um desempenho abaixo do esperado em campo. Ele disse: “Em determinado momento, eu estava prestes a sair, mas teria conquistado muitos troféus naquela temporada. Porém, da parte do clube, senti um pouco de: ‘Se você for embora, não será tão ruim assim para nós’. Mais do que me magoar, isso me deixa triste, porque sou um jogador que eles não têm nada para criticar.”
No entanto, mais tarde ele assumiu uma postura mais comprometida com a ESPNe disse: “Meu objetivo sempre foi vencer as maiores competições, e a Premier League faz parte disso. E ainda tenho esse sonho dentro de mim e espero alcançá-lo.”
Enquanto isso, Berrada reconheceu que a confiança interna precisava ser reconstruída após mudanças estruturais. Ele acrescentou: “É verdade que o custo foi muito alto para muitas pessoas e demorou um tempo para o clube reconstruir essa confiança entre a equipe, a diretoria e os proprietários. Acho que estamos em uma situação muito melhor agora e, como vimos nos últimos resultados financeiros, essas decisões difíceis deram frutos no sentido de que permitiram ao clube estar onde precisa estar para seguir em frente.”
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Os Red Devils buscam um reforço equilibrado
O recém-nomeado técnico permanente, Michael Carrick, precisa lidar com essa possível distração enquanto prepara o United para o retorno à fase de grupos da Liga dos Campeões.
Ao delinear a estratégia de contratações, Berrada disse: “Acho que o modelo que seguimos no verão passado será repetido. Temos um plano claro. Acredito que o que vimos na última temporada é um bom caminho a seguir para nós, ou seja, queremos uma mistura de experiência e juventude, queremos uma mistura de jogadores que demonstraram que podem ter um bom desempenho na Premier League e talvez também jogadores que estão se saindo muito bem fora da Premier League.”