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Bruno Fernandes pode ser comparado a Paul Scholes? Ex-meio-campista do Manchester United que jogou ao lado do 11 vezes campeão da Premier League diz que ele está em “outro nível”
Recorde de Scholes, campeão da tríplice coroa, pelo Manchester United
Depois de fazer sua estreia profissional em 1993, após subir das categorias de base ao lado de nomes como David Beckham e Gary Neville, Scholes passaria toda a sua carreira no chamado ‘Teatro dos Sonhos’.
Ele somou 718 partidas sob o comando do icônico técnico escocês Sir Alex Ferguson, ajudando o United a estabelecer uma hegemonia nacional e também conquistando dois títulos da Champions League, incluindo um na histórica campanha da Tríplice Coroa de 1998-99.
Scholes marcou 155 gols pelo Manchester United, ganhando reputação por aparecer na área vindo de trás e surpreender os adversários. Sua variedade de passes e rapidez com a bola nos pés também garantiram várias assistências para companheiros agradecidos.
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Fernandes reescreveu os livros de história
No presente, Fernandes passou a ter o hábito de marcar as mesmas caixas. Ele reescreveu os livros de recordes da Premier League na temporada passada ao registrar 21 assistências em uma única campanha na elite.
Ele só não conseguiu alcançar dois dígitos em gols marcados em todas as competições em uma de suas temporadas em Manchester, que foi a última, e chegou a 111 no total em 334 jogos. O internacional português é cinco vezes Jogador do Ano do United e foi eleito Jogador do Ano da PFA em 2025-26.
O enigmático jogador de 32 anos se tornou um líder inspirador, ao usar a braçadeira de capitão, e deve assinar um novo contrato em algum momento em um futuro não muito distante, dada sua evidente importância para a causa coletiva.
Fernandes está em um nível semelhante ao de Scholes?
Embora não haja dúvida sobre o talento e a capacidade dele de impactar partidas por clube e seleção, ele já alcançou um patamar semelhante ao que o ex-internacional da Inglaterra Scholes atingiu no passado?
Quando essa pergunta foi feita a Anderson, que ocupava o mesmo setor do meio-campo que Scholes, o brasileiro, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Acho que Bruno Fernandes é incrível, tem qualidades incríveis, um jogador incrível. Ele é um jogador de ponta nesta época, mas acho que Scholes está em um nível diferente. Ele está em um nível completamente diferente.
“Acho que Scholes está perto dos maiores jogadores de meio-campo do planeta. Acho que Xavi, [Andres] Iniesta. O Bruno eu coloco mais perto de [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, assim como [Claude] Makelele. [Michael] Essien, para mim, e [Toni] Kroos.
“Acho que os dois atuam em posições diferentes. Acho que Scholes, quando começa, começa um pouco mais pelo meio, recua um pouco, joga na defesa e no ataque ao mesmo tempo. E Bruno Fernandes, acho que Fernandes é mais meio-campo e ataque, na mesma posição em que [Wayne] Rooney jogava. Acho que Bruno Fernandes é um pouco assim. Acho que eles são completamente diferentes, mas Scholes é Scholes. Scholes é de outro planeta.
“Joguei com ele por oito anos. Scholes não é só no campo, é no treino. Às vezes isso me deixava p* da vida quando eu fazia o jogo todo, corria por todo lado, a bola chegava no Scholes por 10 minutos, e ele marcava. Isso sempre me deixava triste, com raiva! Eu corria por todo lado, Scholes vinha para a minha posição e marcava. Esse é o Scholes. Ele é o mesmo cara no treino. Jogador incrível, pessoa incrível.”
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13 anos desde que o Manchester United conquistou o título da Premier League
Scholes pendurou as chuteiras, pela segunda e última vez, em 2013, ao seguir Ferguson para a aposentadoria. O United nunca mais foi exatamente o mesmo desde então, com um jejum de 13 anos na briga pelo título da Premier League.
Fernandes está entre os encarregados da missão de recolocar o Manchester United no topo. Ele fez o possível para ajudar nessa causa, em alguns momentos praticamente carregando o clube sozinho, mas ainda resta saber se vai se juntar a alguns nomes ilustres na estrelada lista de campeões ingleses.
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