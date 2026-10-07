Embora não haja dúvida sobre o talento e a capacidade dele de impactar partidas por clube e seleção, ele já alcançou um patamar semelhante ao que o ex-internacional da Inglaterra Scholes atingiu no passado?

Quando essa pergunta foi feita a Anderson, que ocupava o mesmo setor do meio-campo que Scholes, o brasileiro, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Acho que Bruno Fernandes é incrível, tem qualidades incríveis, um jogador incrível. Ele é um jogador de ponta nesta época, mas acho que Scholes está em um nível diferente. Ele está em um nível completamente diferente.

“Acho que Scholes está perto dos maiores jogadores de meio-campo do planeta. Acho que Xavi, [Andres] Iniesta. O Bruno eu coloco mais perto de [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, assim como [Claude] Makelele. [Michael] Essien, para mim, e [Toni] Kroos.

“Acho que os dois atuam em posições diferentes. Acho que Scholes, quando começa, começa um pouco mais pelo meio, recua um pouco, joga na defesa e no ataque ao mesmo tempo. E Bruno Fernandes, acho que Fernandes é mais meio-campo e ataque, na mesma posição em que [Wayne] Rooney jogava. Acho que Bruno Fernandes é um pouco assim. Acho que eles são completamente diferentes, mas Scholes é Scholes. Scholes é de outro planeta.

“Joguei com ele por oito anos. Scholes não é só no campo, é no treino. Às vezes isso me deixava p* da vida quando eu fazia o jogo todo, corria por todo lado, a bola chegava no Scholes por 10 minutos, e ele marcava. Isso sempre me deixava triste, com raiva! Eu corria por todo lado, Scholes vinha para a minha posição e marcava. Esse é o Scholes. Ele é o mesmo cara no treino. Jogador incrível, pessoa incrível.”