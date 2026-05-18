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Bruno Fernandes, "orgulhoso", está ansioso para superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne na última partida do Manchester United nesta temporada, após igualar o recorde de assistências da Premier League
Empatando com Henry e De Bruyne
O recém-coroado Jogador do Ano pela FWA alcançou esse marco histórico ao dar a assistência para Bryan Mbeumo na vitória do United por 3 a 2 contra o Forest. Ao chegar a 20 assistências, Fernandes igualou os números lendários de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, que antes detinham o recorde sozinhos. Depois de não ter contribuído com nenhum gol nas duas partidas anteriores, o meio-campista confessou que a busca pelo recorde estava em sua mente.
“Estou muito orgulhoso”, disse Fernandes após a partida. “Estamos falando de Thierry e Kevin, dois dos principais nomes da Premier League, e, para mim, estou muito grato e muito feliz por ter conseguido isso. É um momento de muito orgulho.”
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Um último esforço para fazer história contra o Brighton
Com apenas uma partida restante na temporada da Premier League, contra o Brighton no próximo domingo, Fernandes tem a oportunidade de chegar a 21 assistências e assumir o recorde isolado. Embora esteja ansioso por fazer mais história, o meio-campista do United já está satisfeito com seu desempenho incrível nesta temporada, tendo superado seus recordes pessoais anteriores na primeira divisão inglesa. Ele chega à última rodada com o objetivo de consolidar seu status como o maior criador da liga.
“Espero que isso aconteça”, disse Fernandes sobre a possibilidade de uma 21ª assistência. “Mas se não acontecer, já estou muito feliz, porque nunca tinha feito 20 assistências na Premier League. Também nunca tinha feito 19, então, mesmo que terminasse com 19, ficaria muito feliz.”
A batalha mental pelo recorde
Fernandes admitiu que, à medida que o marco se aproximava, ficava difícil ignorar as estatísticas, embora tenha insistido que isso não alterou sua abordagem em campo. Embora seus companheiros de equipe tivessem desperdiçado várias oportunidades que ele criou no início da partida contra o Forest, a finalização precisa de Mbeumo finalmente garantiu a 20ª assistência. O jogador de 29 anos expressou uma sensação de realização, em vez de puro alívio, por finalmente ter alcançado esse marco.
“Não diria que estou aliviado, mas muito feliz, muito orgulhoso. Obviamente, todos sabem que era algo que, quando você começa a se aproximar disso, passa a pensar muito. O lado bom é que isso não muda a maneira como jogo, porque estou lá para servir aos meus companheiros, tentar ajudá-los a marcar gols”, explicou o jogador da seleção portuguesa.
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Dando o devido crédito aos finalistas
Apesar dos elogios individuais, Fernandes não hesitou em agradecer aos companheiros pelo papel que desempenharam em seu sucesso. Ele destacou que, sem a qualidade na finalização de jogadores como Mbeumo, o recorde continuaria fora de alcance. Para o capitão do United, o sucesso coletivo da equipe e os próprios gols continuam sendo mais importantes do que as estatísticas pessoais que vêm em seguida.
“Estou muito grato por ver a reação deles mais do que a minha, porque eu queria que o Bryan comemorasse o gol dele. Não queria que isso fosse sobre mim, porque, no fim das contas, marcar o gol é o que mais importa no futebol”, acrescentou Fernandes. “E todo o crédito vai para o Bryan, porque se ele não tivesse mandado a bola para o fundo da rede, meu recorde não existiria. Portanto, esses recordes só acontecem se seus companheiros de equipe fizerem as coisas certas, assim como você.”