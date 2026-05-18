Bruno Fernandes, "orgulhoso", está ansioso para superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne na última partida do Manchester United nesta temporada, após igualar o recorde de assistências da Premier League

O recém-coroado Jogador do Ano pela FWA alcançou esse marco histórico ao dar a assistência para Bryan Mbeumo na vitória do United por 3 a 2 contra o Forest. Ao chegar a 20 assistências, Fernandes igualou os números lendários de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, que antes detinham o recorde sozinhos. Depois de não ter contribuído com nenhum gol nas duas partidas anteriores, o meio-campista confessou que a busca pelo recorde estava em sua mente.

“Estou muito orgulhoso”, disse Fernandes após a partida. “Estamos falando de Thierry e Kevin, dois dos principais nomes da Premier League, e, para mim, estou muito grato e muito feliz por ter conseguido isso. É um momento de muito orgulho.”