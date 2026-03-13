Bruno Fernandes, o “sem cérebro”, está a atrasar o Manchester United? O capitão dos Red Devils é criticado quando lhe é feita uma importante pergunta sobre o título da Premier League

O United não conseguiu conquistar esse título específico desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013. Treinadores como Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Ruben Amorim não conseguiram restaurar o domínio nacional em Old Trafford.

Grandes somas foram gastas na busca por esse sonho, mas pouco retorno tangível foi visto em relação ao investimento considerável. Fernandes é amplamente considerado uma das melhores contratações do United nos últimos tempos — tendo chegado a Manchester em janeiro de 2020.

Ele mais do que justificou o investimento inicial de £ 47 milhões (US$ 62 milhões) do Red Devils, assumindo a capitania e fazendo 318 partidas. Fernandes marcou 105 gols pelo United e passou de cem assistências, tornando-se apenas o terceiro jogador, depois de Ryan Giggs e Wayne Rooney, a atingir três dígitos em ambos os quesitos.

No entanto, recentemente surgiram rumores sobre sua saída. Fernandes afirmou que o United estava disposto a negociá-lo no verão de 2025, quando surgiu o interesse da Saudi Pro League, e uma venda ainda pode ser aprovada em 2026.