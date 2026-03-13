Goal.com
Chris Burton

Traduzido por

Bruno Fernandes, o “sem cérebro”, está a atrasar o Manchester United? O capitão dos Red Devils é criticado quando lhe é feita uma importante pergunta sobre o título da Premier League

Bruno Fernandes tem sido frequentemente uma presença talismã para o Manchester United, mas será que o craque português atrapalha os Red Devils em alguns momentos? Paul Parker explicou ao GOAL por que alguns comportamentos de Fernandes em campo podem ser considerados “irracionais”, levantando dúvidas sobre se ele é o capitão certo para conquistar mais um título da Premier League.

    O United não conseguiu conquistar esse título específico desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013. Treinadores como Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Ruben Amorim não conseguiram restaurar o domínio nacional em Old Trafford.

    Grandes somas foram gastas na busca por esse sonho, mas pouco retorno tangível foi visto em relação ao investimento considerável. Fernandes é amplamente considerado uma das melhores contratações do United nos últimos tempos — tendo chegado a Manchester em janeiro de 2020.

    Ele mais do que justificou o investimento inicial de £ 47 milhões (US$ 62 milhões) do Red Devils, assumindo a capitania e fazendo 318 partidas. Fernandes marcou 105 gols pelo United e passou de cem assistências, tornando-se apenas o terceiro jogador, depois de Ryan Giggs e Wayne Rooney, a atingir três dígitos em ambos os quesitos.

    No entanto, recentemente surgiram rumores sobre sua saída. Fernandes afirmou que o United estava disposto a negociá-lo no verão de 2025, quando surgiu o interesse da Saudi Pro League, e uma venda ainda pode ser aprovada em 2026.

    Ajuda ou obstáculo: o que Fernandes traz para o Manchester United?

    Parker acredita que os Red Devils devem estar abertos a ofertas, pois pode-se argumentar que o United se tornará mais forte — e um candidato mais realista ao título — se favorecer uma abordagem diferente em sua sala de máquinas.

    O bicampeão da Premier League Parker - falando em parceria com a legalne kasyna online - disse ao GOAL quando questionado sobre sua avaliação de Fernandes: “No momento, no Manchester United, muitas pessoas estão muito cegas em relação a Bruno. Acho que você tem que olhar para o jogo a longo prazo e se perguntar: você pode realmente competir por um campeonato com alguém como Bruno? Ele recebeu essa função agora, em que está mais à frente, mas o problema é que ele é um risco, a menos que você faça o jogo perfeito para ele.

    Porque quando você não tem a bola, ele simplesmente não consegue passar pelas pessoas. Ele não faz entradas, está sempre correndo atrás e é indisciplinado quando não tem a bola. Ele só quer correr, correr e correr. Ele não fica parado em uma posição e acredita que isso é bom o suficiente, ele acha que tem que correr atrás de tudo e ser visto correndo.”

    Matheus Cunha tem sido colocado mais recuado e aberto pelo United ultimamente, já que Benjamin Sesko está em boa forma como atacante central. Parker acredita que o jogador da seleção brasileira poderia ser o candidato ideal para ocupar a posição de Fernandes como camisa 10, já que outro ala foi contratado para atuar na lateral esquerda.

    Ele acrescentou: “Acho que Cunha daria mais contribuição com e sem a bola, sim, definitivamente. Mas as pessoas dirão: veja os gols que Bruno fez nesta temporada. Neste momento, acho que você pode fazer isso, mas você olha para ele nos últimos jogos, quando você está procurando seu capitão e seu chamado craque para fazer algo por você, e ele simplesmente não faz o suficiente.

    “Veja o jogo contra o Newcastle, dar o pênalti foi desnecessário. Não havia necessidade de ele fazer aquela jogada, em um jogador que estava procurando por isso. Um jogador que não necessariamente vence as pessoas com a bola nos pés, como Anthony Gordon. Gordon estava procurando um pênalti. Ele tentou novamente mais tarde. Sem noção.”

    Fernandes é uma lenda do Manchester United?

    O ex-ala do Red Devils, Lee Sharpe, disse recentemente aoGOAL que, embora Fernandes tenha se tornado um “grande” do United, ele pode não ser lembrado como uma lenda do clube. Ajudar a encerrar a longa espera do clube pelo título da Premier League mudaria essa postura, mas ainda não se sabe se o meio-campista de 31 anos terá a oportunidade de fazer isso.

