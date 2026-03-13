Getty
Bruno Fernandes, o “sem cérebro”, está a atrasar o Manchester United? O capitão dos Red Devils é criticado quando lhe é feita uma importante pergunta sobre o título da Premier League
O capitão do Manchester United, Fernandes, representa uma transferência inteligente
O United não conseguiu conquistar esse título específico desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013. Treinadores como Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Ruben Amorim não conseguiram restaurar o domínio nacional em Old Trafford.
Grandes somas foram gastas na busca por esse sonho, mas pouco retorno tangível foi visto em relação ao investimento considerável. Fernandes é amplamente considerado uma das melhores contratações do United nos últimos tempos — tendo chegado a Manchester em janeiro de 2020.
Ele mais do que justificou o investimento inicial de £ 47 milhões (US$ 62 milhões) do Red Devils, assumindo a capitania e fazendo 318 partidas. Fernandes marcou 105 gols pelo United e passou de cem assistências, tornando-se apenas o terceiro jogador, depois de Ryan Giggs e Wayne Rooney, a atingir três dígitos em ambos os quesitos.
No entanto, recentemente surgiram rumores sobre sua saída. Fernandes afirmou que o United estava disposto a negociá-lo no verão de 2025, quando surgiu o interesse da Saudi Pro League, e uma venda ainda pode ser aprovada em 2026.
Ajuda ou obstáculo: o que Fernandes traz para o Manchester United?
Parker acredita que os Red Devils devem estar abertos a ofertas, pois pode-se argumentar que o United se tornará mais forte — e um candidato mais realista ao título — se favorecer uma abordagem diferente em sua sala de máquinas.
O bicampeão da Premier League Parker - falando em parceria com a legalne kasyna online - disse ao GOAL quando questionado sobre sua avaliação de Fernandes: “No momento, no Manchester United, muitas pessoas estão muito cegas em relação a Bruno. Acho que você tem que olhar para o jogo a longo prazo e se perguntar: você pode realmente competir por um campeonato com alguém como Bruno? Ele recebeu essa função agora, em que está mais à frente, mas o problema é que ele é um risco, a menos que você faça o jogo perfeito para ele.
Porque quando você não tem a bola, ele simplesmente não consegue passar pelas pessoas. Ele não faz entradas, está sempre correndo atrás e é indisciplinado quando não tem a bola. Ele só quer correr, correr e correr. Ele não fica parado em uma posição e acredita que isso é bom o suficiente, ele acha que tem que correr atrás de tudo e ser visto correndo.”
Cunha como camisa 10 e contratação de um ala esquerdo: conselho para o Manchester United
Matheus Cunha tem sido colocado mais recuado e aberto pelo United ultimamente, já que Benjamin Sesko está em boa forma como atacante central. Parker acredita que o jogador da seleção brasileira poderia ser o candidato ideal para ocupar a posição de Fernandes como camisa 10, já que outro ala foi contratado para atuar na lateral esquerda.
Ele acrescentou: “Acho que Cunha daria mais contribuição com e sem a bola, sim, definitivamente. Mas as pessoas dirão: veja os gols que Bruno fez nesta temporada. Neste momento, acho que você pode fazer isso, mas você olha para ele nos últimos jogos, quando você está procurando seu capitão e seu chamado craque para fazer algo por você, e ele simplesmente não faz o suficiente.
“Veja o jogo contra o Newcastle, dar o pênalti foi desnecessário. Não havia necessidade de ele fazer aquela jogada, em um jogador que estava procurando por isso. Um jogador que não necessariamente vence as pessoas com a bola nos pés, como Anthony Gordon. Gordon estava procurando um pênalti. Ele tentou novamente mais tarde. Sem noção.”
Fernandes é uma lenda do Manchester United?
O ex-ala do Red Devils, Lee Sharpe, disse recentemente aoGOAL que, embora Fernandes tenha se tornado um “grande” do United, ele pode não ser lembrado como uma lenda do clube. Ajudar a encerrar a longa espera do clube pelo título da Premier League mudaria essa postura, mas ainda não se sabe se o meio-campista de 31 anos terá a oportunidade de fazer isso.
