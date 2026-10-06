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Bruno Fernandes no Atlético de Madrid? Alvo dos “sonhos” de Diego Simeone surge como surpreendente oportunidade de transferência para 2027
Um alvo ambicioso para transferência
O Atlético se recusa a se acomodar e busca montar um elenco capaz de dominar o futebol europeu. Segundo o CaughtOffside, o clube espanhol prepara uma investida ambiciosa pelo capitão do United, Fernandes, antes da próxima janela de transferências de verão.
Fernandes, cujo contrato atual em Old Trafford vai até 2027, surgiu como um dos principais alvos do clube de La Liga. Garantir a contratação do meia de 32 anos representaria uma enorme demonstração de ambição do Atlético, que busca fazer a transição de candidato frequente a vencedor garantido nos maiores palcos.
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O sonho de longo prazo de Simeone
O interesse vindo da capital espanhola está longe de ser algo repentino. A admiração do Atlético por Fernandes remonta a 2017, quando ele brilhava pelo Sporting CP. Os dois clubes se enfrentaram na Liga Europa, e foi durante esse confronto que Simeone se encantou com as habilidades únicas da estrela portuguesa.
O profundo respeito de Simeone pelo meio-campista ficou abundantemente claro quando lhe perguntaram qual jogador do Sporting ele escolheria para acrescentar ao próprio elenco.
"Se eu pudesse contratar apenas um jogador do futebol europeu, seria Bruno Fernandes", declarou o técnico argentino na época.
O especialista em agentes livres
Embora o Manchester United tenha vencido a disputa por Fernandes ao pagar uma taxa inicial de € 50 milhões, valor que o Atlético simplesmente não podia igualar na época, o clube espanhol acredita que agora tem uma janela de oportunidade.
Segundo o Mundo Deportivo, o diretor de futebol profissional do Atlético, Mateu Alemany, construiu uma reputação formidável como especialista em garantir a contratação de jogadores de alto nível que se aproximam do fim de seus contratos. Depois de conseguir atrair nomes como Ilkay Gundogan, Memphis Depay e Pierre-Emerick Aubameyang em condições favoráveis no passado, Alemany monitora de perto a situação de Fernandes em Manchester.
No entanto, o Atlético enfrentará obstáculos significativos. O clube perdeu anteriormente Ferran Torres quando o Paris Saint-Germain ofereceu um pacote financeiro mais lucrativo, o que provou que atuar no altamente competitivo mercado de transferências é algo repleto de riscos.
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Uma complexa batalha financeira
Apesar do forte interesse da Espanha, o United não tem intenção de deixar seu capitão sair sem lutar. O clube da Premier League considera Fernandes indispensável e está tentando ativamente negociar uma renovação de contrato para assegurar seu futuro de longo prazo.
O principal obstáculo continua sendo financeiro, com relatos indicando que o meio-campista busca salários de cerca de € 13 milhões líquidos por temporada. Se o United não atender a essas exigências, uma saída se tornará cada vez mais provável, e o Atlético de Madrid não será o único clube à espreita.
Potências europeias como Juventus, Milan e Galatasaray estão todas monitorando a situação de perto. Além disso, ofertas lucrativas da Arábia Saudita devem chegar, o que significa que o Atlético precisará se preparar para uma feroz guerra de propostas se quiser transformar o sonho de Simeone em realidade.
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