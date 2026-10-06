Bruno Fernandes no Atlético de Madrid? Alvo dos “sonhos” de Diego Simeone surge como surpreendente oportunidade de transferência para 2027

O Atlético se recusa a se acomodar e busca montar um elenco capaz de dominar o futebol europeu. Segundo o CaughtOffside, o clube espanhol prepara uma investida ambiciosa pelo capitão do United, Fernandes, antes da próxima janela de transferências de verão.

Fernandes, cujo contrato atual em Old Trafford vai até 2027, surgiu como um dos principais alvos do clube de La Liga. Garantir a contratação do meia de 32 anos representaria uma enorme demonstração de ambição do Atlético, que busca fazer a transição de candidato frequente a vencedor garantido nos maiores palcos.