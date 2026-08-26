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Bruno Fernandes não é Roy Keane nem Bryan Robson, mas o lendário capitão do Manchester United Steve Bruce explica por que o "petulante" português continua sendo a melhor opção de capitão
Fernandes, Jogador do Ano da PFA, fez história na Premier League
Esse tem sido o caso desde que uma transferência de £47 milhões (US$ 64 mi) do Sporting foi concluída em janeiro de 2020. Fernandes causou impacto imediato no futebol inglês e nunca mais olhou para trás. Ele herdou a braçadeira de Harry Maguire em 2023.
O enigmático meio-campista já atingiu 328 jogos pelo United, marcando 107 gols ao longo do caminho. A campanha de 2025-26 o viu fazer história ao registrar 21 assistências em uma única temporada da Premier League, superando Thierry Henry e Kevin De Bruyne no topo desse ranking. Posteriormente, ele foi eleito o Jogador do Ano da PFA e da FWA.
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Fernandes é a opção certa para ser o capitão do Manchester United?
Não há como questionar o valor de Fernandes para a causa coletiva em Manchester, mas certos traços de personalidade, como sua tendência ao teatro em campo, já atraíram críticas em alguns momentos. Pensando nisso, ele é o candidato certo para ser o capitão do Manchester United?
Quando essa pergunta foi feita a Bruce, um homem que capitaneou o United a três títulos da Premier League, ele, falando em associação com a Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Essa pergunta me é feita há muito tempo. A quem mais você daria a braçadeira?
“Não dá para voltar ao meu tempo. Quer dizer, no time em que eu jogava, dava para colocar o Mark Hughes também, eu poderia colocar o Roy, o Robbo, quantos? Ele tem sido o jogador de maior destaque e o que ele ganhou na noite passada, o prêmio de Jogador do Ano eleito pelos Jogadores, só mostra também o que os profissionais pensam dele.
“Eu não tinha percebido até ouvir agora que ele fará 32 anos no próximo aniversário [em 8 de setembro]. Ele tem sido bastante excepcional pelo Man U nos últimos cinco anos. Os números dele estão aí para todo mundo ver.
“Olha, ele joga com tudo o que tem. Claro, há um pouco de imaturidade de vez em quando, mas o garoto é um jogador extraordinário e rende no maior palco de todos em um time que vem sofrendo há algum tempo. Esse garoto tem sido, na minha opinião, o jogador de maior destaque do Man U nos últimos quatro ou cinco anos.”
Próximo capitão: quem herdará a braçadeira de Fernandes?
Enquanto Fernandes continuará liderando o caminho por enquanto, chegará o dia em que as despedidas finais serão dadas a esse chamado ‘Teatro dos Sonhos’. Um novo capitão terá de ser encontrado nessa fase.
Outra ex-estrela campeã do Manchester United, Lee Sharpe, disse à GOAL recentemente, ao ser questionado sobre quem poderia seguir esses passos ilustres: “Capitães? Acho que Harry Maguire fez o trabalho muito bem em outros momentos. Tenho certeza de que dá para contar com ele. [Lisandro] Martinez na defesa, acho que ele provavelmente tem perfil de capitão.
“Acho que, se ele conseguir se manter em forma e jogar da maneira como jogou nas temporadas anteriores, Mason Mount, com a experiência que tem, sempre estaria na disputa. Acho que ele não necessariamente comandaria pelo medo, mas pelo exemplo. Acho que há alguns ali.
“Não sei se Kobbie [Mainoo] fala muito no vestiário, mas certamente há alguns. Não sei, talvez, se Bruno sair nas próximas duas temporadas, então alguém também possa chegar pensando em ser capitão.”
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Manchester United quer que o capitão Fernandes assine um novo contrato
Por enquanto, o United está mais preocupado em amarrar Fernandes a um novo contrato. Seu vínculo atual, que inclui a opção de uma extensão de 12 meses, deve expirar no verão de 2027.
Michael Owen está entre os que disseram à GOAL que o Manchester United precisa “quebrar as regras” na tentativa de fazer seu capitão permanecer, sendo assustador pensar, após um início decepcionante na nova temporada depois de uma derrota surpreendente para o Hull City, onde o gigante da Premier League estaria sem ele.
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