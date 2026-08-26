Não há como questionar o valor de Fernandes para a causa coletiva em Manchester, mas certos traços de personalidade, como sua tendência ao teatro em campo, já atraíram críticas em alguns momentos. Pensando nisso, ele é o candidato certo para ser o capitão do Manchester United?

Quando essa pergunta foi feita a Bruce, um homem que capitaneou o United a três títulos da Premier League, ele, falando em associação com a Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Essa pergunta me é feita há muito tempo. A quem mais você daria a braçadeira?

“Não dá para voltar ao meu tempo. Quer dizer, no time em que eu jogava, dava para colocar o Mark Hughes também, eu poderia colocar o Roy, o Robbo, quantos? Ele tem sido o jogador de maior destaque e o que ele ganhou na noite passada, o prêmio de Jogador do Ano eleito pelos Jogadores, só mostra também o que os profissionais pensam dele.

“Eu não tinha percebido até ouvir agora que ele fará 32 anos no próximo aniversário [em 8 de setembro]. Ele tem sido bastante excepcional pelo Man U nos últimos cinco anos. Os números dele estão aí para todo mundo ver.

“Olha, ele joga com tudo o que tem. Claro, há um pouco de imaturidade de vez em quando, mas o garoto é um jogador extraordinário e rende no maior palco de todos em um time que vem sofrendo há algum tempo. Esse garoto tem sido, na minha opinião, o jogador de maior destaque do Man U nos últimos quatro ou cinco anos.”