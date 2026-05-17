Bruno Fernandes iguala o recorde de Thierry Henry e Kevin De Bruyne ao registrar, como capitão do Manchester United, sua 20ª assistência na Premier League nesta temporada

O jogador da seleção portuguesa tem apresentado um desempenho sensacional ao longo da temporada, atuando como principal motor criativo da equipe de Michael Carrick. Ao atingir 20 assistências, ele empatou com o ícone do Arsenal, Thierry Henry, que estabeleceu o recorde na temporada 2002-03, e com a estrela do Manchester City, Kevin De Bruyne, que igualou a marca na temporada 2019-20.

Fernandes teve uma excelente temporada, o que lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano da FWA, à frente de Declan Rice e outros. Sua criatividade tem sido a base da estrutura tática do United, e alcançar essa marca o coloca em um seleto grupo ao lado dos melhores meias-atacantes que já passaram pelo futebol inglês.