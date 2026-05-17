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Bruno Fernandes iguala o recorde de Thierry Henry e Kevin De Bruyne ao registrar, como capitão do Manchester United, sua 20ª assistência na Premier League nesta temporada
Entrando para o clube de elite
O jogador da seleção portuguesa tem apresentado um desempenho sensacional ao longo da temporada, atuando como principal motor criativo da equipe de Michael Carrick. Ao atingir 20 assistências, ele empatou com o ícone do Arsenal, Thierry Henry, que estabeleceu o recorde na temporada 2002-03, e com a estrela do Manchester City, Kevin De Bruyne, que igualou a marca na temporada 2019-20.
Fernandes teve uma excelente temporada, o que lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano da FWA, à frente de Declan Rice e outros. Sua criatividade tem sido a base da estrutura tática do United, e alcançar essa marca o coloca em um seleto grupo ao lado dos melhores meias-atacantes que já passaram pelo futebol inglês.
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Em busca dos marcos
A trajetória até as 20 assistências tem sido uma escalada constante para Fernandes, que recentemente ultrapassou Mesut Özil e assumiu sozinho o terceiro lugar na lista histórica de assistências em uma única temporada. Ele garantiu sua 20ª assistência ao dar um passe preciso da ala direita para Bryan Mbeumo contra o Nottingham Forest, igualando finalmente a marca estabelecida por Henry na temporada 2002-03 e por De Bruyne na temporada 2019-20.
Fernandes havia chegado a 19 assistências nesta temporada após dar passe para Benjamin Sesko na vitória do United por 2 a 1 contra o Brentford, mas foi forçado a esperar pela 20ª depois de ter uma assistência negada contra o Liverpool.
Fernandes admite que o recorde está “na minha cabeça”
Em declarações antes do jogo contra o Liverpool, Fernandes admitiu que o recorde era algo em que ele estava pensando. “É claro que está na minha cabeça, não vou mentir sobre isso”, disse Fernandes ao ex-zagueiro do United Gary Neville, em entrevista à Sky Sports. A honestidade do meio-campista destaca a importância de se juntar ao seleto grupo dos maiores criadores da liga.
“No começo não estava, mas agora estou a um atrás deles [Henry e De Bruyne], penso nisso”, continuou ele. “É algo em que penso porque estamos falando de Kevin e Thierry, dois dos melhores jogadores que a Premier League já viu em muito, muito tempo. Ter a chance de estar lá no topo com os nomes deles — só nessa categoria, sem falar no resto que eles fizeram na Premier League — é muito bom e tenho muito orgulho disso.”
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Marcos de Gerrard e do United
Além do recorde geral, outro marco está ao alcance, já que Fernandes soma 10 assistências na Premier League em jogadas de bola parada. Steven Gerrard detém o recorde de assistências em jogadas de bola parada, com 11 na temporada 2013-14. Fernandes, que está empatado com Muzzy Izzet em segundo lugar no número de assistências em jogadas de bola parada em uma temporada, pode igualar Gerrard com mais uma ou ultrapassá-lo com mais duas nos últimos 90 minutos de jogo.
A conquista é ainda mais notável considerando que sua primeira assistência na temporada só aconteceu em 19 de outubro, quando ele deu passe para Harry Maguire em Anfield. Ele agora soma 102 assistências em todas as competições pelo United e é apenas o quarto jogador a atingir esse marco pelo clube, depois de Ryan Giggs (249), Wayne Rooney (127) e David Beckham (115).