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Bruno Fernandes herda a coroa de Kevin De Bruyne! O capitão do Manchester United é considerado o “melhor meio-campista central da Premier League” após mais uma exibição magistral contra o Chelsea
Hargreaves elogia o novo rei do meio-campo
O ex-meio-campista do Bayern de Munique e do United, Owen Hargreaves, acredita que Fernandes ultrapassou oficialmente Kevin De Bruyne para se tornar a principal força criativa do futebol inglês. Após a vitória crucial dos Red Devils em Stamford Bridge, Hargreaves sugeriu que os padrões estabelecidos pela lenda do Manchester City foram agora alcançados e superados pelo capitão do United.
“Bruno Fernandes vai concorrer ao prêmio de jogador do ano nesta temporada, ele simplesmente cria grandes momentos”, disse Hargreaves àTNT Sports. “Ele foi o arquiteto hoje, de longe o melhor jogador em campo e, obviamente, com Cunha finalizando, parece que o futebol da Liga dos Campeões está voltando ao Manchester United. Ele é o melhor meio-campista central da Premier League. Kevin de Bruyne foi o melhor por um tempo, mas agora é o Bruno. No momento, acho que ele é o melhor jogador da Premier League; depende, mas ele teve o melhor desempenho ao longo de toda a temporada.”
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Em busca de um lugar na história da Premier League
As estatísticas certamente confirmam a afirmação de que Fernandes está em outro patamar nesta temporada. Ao dar a assistência para o gol da vitória em Londres, o meio-campista registrou sua 18ª assistência na Premier League nesta temporada, ficando a um passo do recorde histórico compartilhado por Thierry Henry e De Bruyne. Com cinco jogos restantes, o recorde de 20 assistências parece cada vez mais à sua alcance.
Apesar dos elogios individuais que se avizinham, o craque português continua focado na evolução coletiva. “Eu digo sempre que quero fazer melhor do que na temporada anterior”, afirmou ele à TNT Sports. “Quero melhorar meu jogo como um todo. Não apenas nas assistências, nem nos gols, mas em tudo – e preciso melhorar a cada semana porque quero me tornar um jogador melhor e encerrar minha carreira da melhor maneira possível.”
Carrick atribui o mérito à mentalidade de vencedores
O técnico do United, Michael Carrick, foi igualmente efusivo em seus elogios, embora tenha destacado a garra coletiva necessária para resistir aos 21 chutes do Chelsea. A vitória colocou o United 10 pontos à frente do Chelsea, que ocupa a sexta posição, praticamente acabando com as esperanças do rival de terminar entre os quatro primeiros. Carrick apontou a força psicológica de seus jogadores como o fator-chave para a vitória apertada.
“Achamos que foi merecida. Os contratempos que tivemos nos últimos dias, a dupla de zagueiros que montamos – seria um desafio, mas senti que a defesa foi imensa em circunstâncias difíceis”, disse o técnico do United. “A atitude foi de primeira para mim esta noite”, acrescentou ele, refletindo sobre uma noite em que o United foi forçado a defender por longos períodos.
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A corrida pela classificação para a Liga dos Campeões
A vitória dá ao United um alívio muito necessário ao entrar na reta final da temporada. Fernandes, que tem sido fundamental desde a saída de Ruben Amorim, reconheceu que o clube precisava reagir após uma semana difícil. O elenco agora sente que a linha de chegada para a classificação europeia está bem à vista.
“Sinto que estamos três pontos mais perto [da Liga dos Campeões], agora temos mais um jogo que precisamos vencer. Sabemos que precisamos de pontos para garantir essa vaga e vamos fazer tudo o que for possível. É uma sensação incrível para nós, precisávamos nos recuperar... precisávamos fazer uma ótima partida hoje, porque o Chelsea é um time muito bom. Foi muito importante para nós, nosso objetivo é chegar perto dos quatro primeiros; eles são os mais próximos dos cinco primeiros, é perfeito para nós e é disso que precisamos.”