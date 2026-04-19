Bruno Fernandes herda a coroa de Kevin De Bruyne! O capitão do Manchester United é considerado o “melhor meio-campista central da Premier League” após mais uma exibição magistral contra o Chelsea

O ex-meio-campista do Bayern de Munique e do United, Owen Hargreaves, acredita que Fernandes ultrapassou oficialmente Kevin De Bruyne para se tornar a principal força criativa do futebol inglês. Após a vitória crucial dos Red Devils em Stamford Bridge, Hargreaves sugeriu que os padrões estabelecidos pela lenda do Manchester City foram agora alcançados e superados pelo capitão do United.

“Bruno Fernandes vai concorrer ao prêmio de jogador do ano nesta temporada, ele simplesmente cria grandes momentos”, disse Hargreaves àTNT Sports. “Ele foi o arquiteto hoje, de longe o melhor jogador em campo e, obviamente, com Cunha finalizando, parece que o futebol da Liga dos Campeões está voltando ao Manchester United. Ele é o melhor meio-campista central da Premier League. Kevin de Bruyne foi o melhor por um tempo, mas agora é o Bruno. No momento, acho que ele é o melhor jogador da Premier League; depende, mas ele teve o melhor desempenho ao longo de toda a temporada.”