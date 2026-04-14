Bruno Fernandes, furioso, imita José Mourinho ao ver seu companheiro de equipe do Manchester United, Lisandro Martínez, ser expulso na derrota para o Leeds

Após o apito final, o meio-campista português mostrou-se visivelmente irritado com a inconsistência da arbitragem ao longo da partida. Sua postura lembrou a icônica entrevista de Mourinho em 2014, após uma derrota para o Aston Villa, quando o então técnico do Chelsea afirmou a famosa frase: “Prefiro não falar. Se eu falar, vou me meter em uma grande encrenca. Em uma grande encrenca. E não quero me meter em uma grande encrenca.”

Em declarações à Sky Sports sobre o cartão vermelho a Martinez e a explicação dada pelos árbitros, Fernandes disse: “Não vou falar do árbitro. Se falar do árbitro, vou meter-me em grandes apuros, porque as regras são diferentes para todos e eles aplicam-nas de forma diferente para cada um. A diferença nos cartões amarelos também é visível, por isso é melhor não dizer nada.”