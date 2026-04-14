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Bruno Fernandes, furioso, imita José Mourinho ao ver seu companheiro de equipe do Manchester United, Lisandro Martínez, ser expulso na derrota para o Leeds
O United, com dez jogadores, é derrotado pelo Leeds
O Leeds conquistou sua primeira vitória no campeonato em Old Trafford desde 1981, com dois gols de Noah Okafor que condenaram os anfitriões à derrota por 2 a 1. Apesar de Fernandes ter dado sua sexta assistência da temporada para Casemiro diminuir a diferença, o Leeds acabou garantindo os três pontos. A partida foi ofuscada pela decisão de Tierney de expulsar Martinez por conduta violenta. O zagueiro argentino foi expulso após uma revisão do VAR por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, deixando o time da casa com um jogador a menos durante a maior parte do segundo tempo.
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Fernandes se recusa a falar sobre o árbitro
Após o apito final, o meio-campista português mostrou-se visivelmente irritado com a inconsistência da arbitragem ao longo da partida. Sua postura lembrou a icônica entrevista de Mourinho em 2014, após uma derrota para o Aston Villa, quando o então técnico do Chelsea afirmou a famosa frase: “Prefiro não falar. Se eu falar, vou me meter em uma grande encrenca. Em uma grande encrenca. E não quero me meter em uma grande encrenca.”
Em declarações à Sky Sports sobre o cartão vermelho a Martinez e a explicação dada pelos árbitros, Fernandes disse: “Não vou falar do árbitro. Se falar do árbitro, vou meter-me em grandes apuros, porque as regras são diferentes para todos e eles aplicam-nas de forma diferente para cada um. A diferença nos cartões amarelos também é visível, por isso é melhor não dizer nada.”
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Histórico de arbitragens controversas
Tierney já apitou 21 partidas da Premier League envolvendo os Red Devils, mas seu histórico em Old Trafford tornou-se motivo de controvérsia entre os torcedores. A derrota para o Leeds veio na sequência de reveses anteriores em Old Trafford contra o Arsenal e o Manchester City durante a temporada 2023-24, o que significa que a equipe perdeu cada uma das últimas três partidas em casa apitadas por ele. No entanto, a expulsão de Martinez representou a primeira vez que Tierney mostrou um cartão vermelho direto a um jogador do United.
Crise defensiva na viagem a Londres
O United terá agora de viajar para Stamford Bridge no sábado para enfrentar o Chelsea sem Martinez, que está suspenso e também pode perder os próximos confrontos contra o Brentford e o Liverpool. A equipe de Michael Carrick mantém atualmente uma vantagem de sete pontos sobre o Blues, que ocupa a sexta colocação, mas precisa de uma rápida reorganização defensiva para proteger sua terceira posição. Com cinco vagas para a Liga dos Campeões potencialmente disponíveis por meio do Critério de Desempenho Europeu, cada ponto continua sendo vital, faltando apenas seis partidas para o fim da temporada.