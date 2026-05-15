Bruno Fernandes estabelece uma meta ambiciosa relacionada a Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney no Manchester United - com o capitão dos Red Devils admitindo que “não é muito bom em esconder” suas emoções

Refletindo sobre sua presença expressiva e muitas vezes animada em campo, Fernandes insistiu que não consegue reprimir seu temperamento natural. Ele disse: “Sou péssimo em esconder minhas emoções! Eu realmente mostro o que sinto e não tenho medo disso. Algumas pessoas interpretam isso de forma positiva, outras de forma negativa. Mas não consigo mudar quem eu sou. Isso faz parte de mim e não é algo que eu possa mudar de um dia para o outro. Não posso simplesmente me tornar uma pessoa diferente. Você pode se adaptar, pode melhorar, pode aprender, e é isso que faço todos os dias. Obviamente, você pode se tornar um jogador melhor, uma pessoa melhor, um capitão melhor, um companheiro de equipe melhor, e vou sempre tentar fazer isso até o fim da minha carreira.”