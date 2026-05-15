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Bruno Fernandes estabelece uma meta ambiciosa relacionada a Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney no Manchester United - com o capitão dos Red Devils admitindo que “não é muito bom em esconder” suas emoções
Capitão dos Red Devils é homenageado
Fernandes tem vivido uma temporada de renascimento sob a orientação de Michael Carrick, ajudando o United a garantir o retorno à Liga dos Campeões, apesar das eliminações precoces nas competições nacionais no início da temporada. As atuações influentes do jogador de 31 anos, que incluem notáveis 19 assistências, renderam-lhe o prestigioso prêmio de Jogador do Ano da FWA. Essa honraria o coloca na ilustre companhia de figuras icônicas como George Best, Sir Bobby Charlton e Roy Keane, reforçando seu status como um talismã moderno do clube.
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Transparência e liderança emocional
Refletindo sobre sua presença expressiva e muitas vezes animada em campo, Fernandes insistiu que não consegue reprimir seu temperamento natural. Ele disse: “Sou péssimo em esconder minhas emoções! Eu realmente mostro o que sinto e não tenho medo disso. Algumas pessoas interpretam isso de forma positiva, outras de forma negativa. Mas não consigo mudar quem eu sou. Isso faz parte de mim e não é algo que eu possa mudar de um dia para o outro. Não posso simplesmente me tornar uma pessoa diferente. Você pode se adaptar, pode melhorar, pode aprender, e é isso que faço todos os dias. Obviamente, você pode se tornar um jogador melhor, uma pessoa melhor, um capitão melhor, um companheiro de equipe melhor, e vou sempre tentar fazer isso até o fim da minha carreira.”
Em busca do legado das lendas
Fernandes deixou claro que seu objetivo final é igualar o palmarés conquistado por grandes nomes do clube, como Rooney e Ronaldo. Ele observou: “Quero conquistar tudo o que esses jogadores conquistaram em termos de títulos com o clube. Mas estar na companhia deles com este prêmio é extremamente importante para mim e não vou esconder isso. Para mim, isso sempre será o prêmio. Esse sempre foi o meu objetivo. Nunca escondi isso. Como disse antes, não sou muito bom em esconder coisas! Falo abertamente sempre que quero sobre o que pretendo alcançar, e o que pretendo alcançar é ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões.”
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Finalização que pode bater recordes à vista
O United encerra a temporada com dois jogos finais, dando a Fernandes a oportunidade de quebrar o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League. O capitão continua focado em manter o ritmo após uma reviravolta decisiva que levou a equipe a superar um período difícil após a eliminação da FA Cup. Com a vaga na Liga dos Campeões garantida para a próxima temporada, a diretoria do clube buscará aproveitar essa base durante a janela de transferências de verão para apoiar as grandes ambições de Fernandes de conquistar títulos importantes.