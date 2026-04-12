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Bruno Fernandes estabelece condições para permanecer no Manchester United, ao mesmo tempo em que minimiza a recuperação da equipe sob o comando de Michael Carrick
O capitão exige que a equipe lute pelo título
O jogador de 31 anos, que tem sido uma figura emblemática desde sua chegada do Sporting CP em 2020, verá seu contrato atual expirar em junho de 2027, embora o clube tenha a opção de prorrogar por mais um ano.
Em declarações ao The Telegraph sobre suas expectativas, Fernandes disse: “Eu digo ao clube que quero competir. Todos que vêm para o Man United querem ganhar todos os troféus. Ninguém pensa, ao vir para o clube, que vamos disputar um ou dois troféus em seis anos. Você quer disputar todos eles. E o que eu disse ao clube sempre que conversei com eles, o que eu quero desde que estou aqui, é competir. Porque se eu competir, estarei perto de vencer. Se eu não competir, não há chance de eu chegar perto de nada.”
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Acabar com a seca na Premier League
O meio-campista conquistou apenas dois troféus durante seus seis anos no Old Trafford, um saldo que ele considera insuficiente para um clube da envergadura do United.
Para Fernandes, o fato de o troféu da Premier League não ter voltado para o lado vermelho de Manchester desde 2013 é uma situação que precisa ser corrigida com urgência, caso ele pretenda permanecer no clube até o fim da carreira.
“O que eu sempre digo ao clube é: ‘Vocês não podem me prometer que vou ganhar a Premier League. Isso é impossível’”, acrescentou o jogador da seleção de Portugal. “Mas se me prometerem que vamos ser competitivos e que estaremos lá no final, é tudo o que preciso saber. Porque então cabe a mim me tornar a melhor versão de mim mesmo, ajudar todos ao meu redor a se tornarem a melhor versão de si mesmos, para nos tornarmos o clube que queremos ser.”
Avaliação da passagem de Carrick como técnico interino
Enquanto o United avalia sua próxima contratação definitiva para o cargo de treinador, após a saída de Ruben Amorim em janeiro, o técnico interino Michael Carrick tem conduzido o time com sete vitórias em dez partidas.
Apesar do clima positivo no centro de treinamento e dos crescentes apelos para que Carrick assuma o cargo de forma definitiva, Fernandes mantém cautela ao classificar a atual sequência como um verdadeiro ponto de virada.
Ele observou: “Se terminarmos da maneira que queremos, vai parecer muito bom, mas ainda não é o quadro que desejamos. No fim das contas, o que vamos fazer para a próxima temporada, para sermos a equipe que temos sido nesta fase, durante uma temporada inteira? Porque qualquer um pode ser bom em fases. Ser bom durante toda a temporada é muito mais difícil.”
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A batalha pela Liga dos Campeões continua
O United enfrenta uma partida crucial na noite de segunda-feira contra o Leeds, buscando manter o ritmo positivo sob o comando de Carrick. O clube ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, com uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado, na disputa pelas cinco primeiras posições e por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.