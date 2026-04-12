Bruno Fernandes estabelece condições para permanecer no Manchester United, ao mesmo tempo em que minimiza a recuperação da equipe sob o comando de Michael Carrick

O jogador de 31 anos, que tem sido uma figura emblemática desde sua chegada do Sporting CP em 2020, verá seu contrato atual expirar em junho de 2027, embora o clube tenha a opção de prorrogar por mais um ano.

Em declarações ao The Telegraph sobre suas expectativas, Fernandes disse: “Eu digo ao clube que quero competir. Todos que vêm para o Man United querem ganhar todos os troféus. Ninguém pensa, ao vir para o clube, que vamos disputar um ou dois troféus em seis anos. Você quer disputar todos eles. E o que eu disse ao clube sempre que conversei com eles, o que eu quero desde que estou aqui, é competir. Porque se eu competir, estarei perto de vencer. Se eu não competir, não há chance de eu chegar perto de nada.”



