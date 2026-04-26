Bruno Fernandes está determinado a conquistar a Copa do Mundo para o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, como forma de retribuir “tudo o que ele já deu ao futebol”

Fernandes está empenhado em garantir que a carreira internacional de Ronaldo termine da melhor maneira possível. Com o ícone do Al-Nassr, de 41 anos, provavelmente prestes a disputar seu último grande torneio, a Copa do Mundo de 2026 representa a última chance para o pentacampeão da Bola de Ouro conquistar o único troféu que lhe escapou ao longo de sua trajetória repleta de recordes.

Em entrevista à BBC com Wayne Rooney, Fernandes deixou claras suas intenções em relação ao capitão da seleção nacional. “Vou dar o meu melhor para deixar meu país orgulhoso. Encerrar esta última Copa do Mundo com Cristiano (Ronaldo) e conquistá-la seria algo incrível”, disse Fernandes. “Espero sinceramente que possamos fazer isso acontecer, não apenas por Portugal, mas por tudo o que Cristiano deu ao futebol e ao mundo.”