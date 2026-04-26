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Bruno Fernandes está determinado a conquistar a Copa do Mundo para o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, como forma de retribuir “tudo o que ele já deu ao futebol”
Uma despedida lendária para CR7
Fernandes está empenhado em garantir que a carreira internacional de Ronaldo termine da melhor maneira possível. Com o ícone do Al-Nassr, de 41 anos, provavelmente prestes a disputar seu último grande torneio, a Copa do Mundo de 2026 representa a última chance para o pentacampeão da Bola de Ouro conquistar o único troféu que lhe escapou ao longo de sua trajetória repleta de recordes.
Em entrevista à BBC com Wayne Rooney, Fernandes deixou claras suas intenções em relação ao capitão da seleção nacional. “Vou dar o meu melhor para deixar meu país orgulhoso. Encerrar esta última Copa do Mundo com Cristiano (Ronaldo) e conquistá-la seria algo incrível”, disse Fernandes. “Espero sinceramente que possamos fazer isso acontecer, não apenas por Portugal, mas por tudo o que Cristiano deu ao futebol e ao mundo.”
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A eterna ambição de Ronaldo
Apesar da idade avançada, Ronaldo continua sendo o ponto central da equipe de Roberto Martinez. O atacante do Al-Nassr é o maior artilheiro da história do futebol internacional, com 143 gols, e não dá sinais de que vá abrir mão de seu lugar. Martinez tem se manifestado abertamente sobre a longevidade do atacante, insistindo que a resiliência mental do veterano é o que o mantém competindo no mais alto nível, enquanto outros já teriam se aposentado. O técnico de Portugal disse: “Sempre achei que fosse o corpo que aposentava um jogador, mas é a cabeça. A cabeça de Cristiano não tomou essa decisão aos 40, 41 anos. Um jogador de elite não é o talento, é a mentalidade, a resiliência.”
Fernandes continua sendo o ponto-chave do United
Embora Fernandes esteja focado na glória internacional, seu futuro no clube em Old Trafford também tem sido um dos principais assuntos em pauta. Apesar dos rumores anteriores sobre uma transferência lucrativa para a Liga Profissional da Arábia Saudita, o Manchester United teria informado ao meio-campista que ele não será vendido sob nenhuma circunstância neste verão. Essa postura firme surge depois que o capitão registrou 18 assistências em uma campanha sensacional na Premier League.
Sob a orientação de Michael Carrick, Fernandes se estabeleceu como líder indiscutível no vestiário. Seu compromisso com o United permanece inabalável, com a diretoria do clube considerando-o a pedra angular de seu projeto de retorno ao topo do futebol europeu, paralelamente às suas responsabilidades pela seleção nacional.
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O caminho para a glória na Copa do Mundo
Portugal enfrenta um caminho difícil se quiser realizar o sonho de Fernandes de um final de conto de fadas para Ronaldo. A seleção foi sorteada para o Grupo K e estreia no dia 17 de junho contra a República Democrática do Congo, em Houston. Seguir-se-á um confronto com o Uzbequistão no dia 23 de junho, antes do último jogo da fase de grupos contra a Colômbia, em Miami. O torneio, que contará com 48 seleções pela primeira vez, será realizado no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Com um elenco que conta com capitães de grandes clubes europeus, incluindo Fernandes e Bernardo Silva, o talento é inegável. O objetivo final, no entanto, permanece claro: garantir que um dos maiores jogadores da história do país conquiste o maior prêmio de todos no dia 19 de julho.