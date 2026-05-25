Bruno Fernandes, Erling Haaland e a Seleção da Temporada da Premier League da GOAL para 2025-26

Com a chegada da temporada de premiações, é hora de fazer um balanço e refletir sobre quem realmente se destacou. A primeira divisão inglesa é uma maratona exaustiva de nove meses que realmente separa o joio do trigo, e apenas um seleto grupo de jogadores consegue manter um desempenho consistente.

No entanto, houve muitos jogadores de destaque que chamaram a atenção dos redatores e editores da GOAL para reivindicar seu lugar no nosso Time da Temporada da Premier League de 2025-26, enquanto muitos outros ficaram de fora.

Este ano, o time titular é, como era de se esperar, dominado pelas estrelas do Arsenal e do Man City, além de contratações inteligentes e recordistas. Vamos lá...