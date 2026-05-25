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EPL Team of the Season GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Bruno Fernandes, Erling Haaland e a Seleção da Temporada da Premier League da GOAL para 2025-26

Opinion
Premier League
E. Haaland
D. Rice
B. Fernandes
Gabriel
A. Semenyo
I. Thiago
D. Raya
J. Timber
W. Saliba
N. O'Reilly
R. Cherki
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Brentford
Especiais e Opinião

E aí está: mais uma temporada da Premier League chegou ao fim. Foi uma campanha emocionante em ambos os extremos da tabela, com a disputa pelo título e a luta desesperada pela sobrevivência se estendendo até o último minuto, em um final de tirar o fôlego para os torcedores do Arsenal, Manchester City, Tottenham e West Ham. No fim das contas, foram os Gunners que saborearam a glória pela primeira vez em 22 longos anos, enquanto os Hammers sofreram a dor do rebaixamento na última rodada.

Com a chegada da temporada de premiações, é hora de fazer um balanço e refletir sobre quem realmente se destacou. A primeira divisão inglesa é uma maratona exaustiva de nove meses que realmente separa o joio do trigo, e apenas um seleto grupo de jogadores consegue manter um desempenho consistente.

No entanto, houve muitos jogadores de destaque que chamaram a atenção dos redatores e editores da GOAL para reivindicar seu lugar no nosso Time da Temporada da Premier League de 2025-26, enquanto muitos outros ficaram de fora.

Este ano, o time titular é, como era de se esperar, dominado pelas estrelas do Arsenal e do Man City, além de contratações inteligentes e recordistas. Vamos lá...

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro: David Raya (Arsenal)

    Onde estaria o Arsenal sem David Raya?! O melhor goleiro da Premier League é um dos principais motivos pelos quais os Gunners são campeões novamente pela primeira vez em 22 anos, tendo realizado uma série de defesas decisivas ao longo da temporada.

    Entre as mais notáveis estão sua defesa com a ponta dos dedos na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United em agosto, uma defesa espetacular em outra vitória apertada sobre o Brighton em dezembro, mais duas quando os Gunners venceram o Chelsea por pouco em março e, é claro, a defesa milagrosa que impediu Mateus Fernandes de marcar na vitória histórica sobre o West Ham na reta final.

    Raya conquistou sua terceira Luva de Ouro consecutiva após registrar a impressionante marca de 19 jogos sem sofrer gols em 38 partidas, mantendo uma porcentagem de defesas de 70%. Isso significa que ele agora figura entre os 10 melhores de todos os tempos em número de jogos sem sofrer gols em uma temporada da Premier League, colocando-o em uma seleta companhia de goleiros.

    • Publicidade
  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    RB: Jurrien Timber (Arsenal)

    Pode não ter sido um ano memorável para os laterais-direitos, mas Jurrien Timber, companheiro de Raya no Arsenal, entrou na discussão sobre quem é o “melhor do mundo na sua posição” depois de ajudar sua equipe a conquistar o título do campeonato com suas atuações naquele lado da defesa dos Gunners.

    Já sabíamos há algum tempo que o holandês é um zagueiro formidável, mas ele conseguiu adicionar outra dimensão ao seu jogo com algumas contribuições ofensivas vitais na temporada 2025-26. Depois que lesões interromperam sua campanha, ele terminou com oito participações em gols em 30 partidas na Premier League, refletindo sua importância nas duas pontas do campo.

    Esse desempenho incluiu dois gols e uma assistência contra o Leeds no início da temporada, além de assistências nos dois clássicos do norte de Londres e o gol da vitória contra o Chelsea em março. Ele tem sido um jogador decisivo para Mikel Arteta.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    CB: William Saliba (Arsenal)

    O domínio do Arsenal na nossa Seleção da Temporada continua na zaga, onde William Saliba ocupa a lateral direita. Um zagueiro de primeira linha, ele é o herdeiro natural de Virgil van Dijk, graças à sua serenidade sob pressão, movimentos fluidos e estilo elegante de defender.

    O francês foi excepcional durante toda a temporada da liga, desempenhando suas funções com tranquilidade como o complemento perfeito para seu parceiro de zaga mais agressivo, Gabriel Magalhães, ficando no 80º percentil em duelos aéreos vencidos e em uma posição ainda mais alta em toques de bola, refletindo o quanto ele se sente à vontade com a bola.

    Assim como Timber, ele também teve um grande momento em uma partida importante, com seu único gol em toda a temporada ocorrendo na vitória sobre o rival londrino Chelsea, em março.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    CB: Gabriel Magalhães (Arsenal)

    É claro que não podemos falar de Saliba sem mencionar Gabriel. O brasileiro foi um verdadeiro monstro na defesa do Arsenal, dando contribuições enormes em ambos os lados do campo para ajudar a levar a equipe de Arteta ao título. Aos olhos de muitos, ele merecia o prêmio de Melhor Jogador do Ano da Premier League, embora outros jogadores deste time ideal tenham algo a dizer sobre isso.

    Incomparável na defesa e uma arma letal nas jogadas ensaiadas tão importantes no outro lado do campo, Gabriel somou sete participações em gols como zagueiro central — melhor do que muitos atacantes da liga —, incluindo gols decisivos contra o Newcastle e o Aston Villa.

    Embora tenha perdido boa parte da temporada devido a uma lesão, nos 26 jogos em que foi titular ao lado de Saliba, ele ajudou a garantir incríveis 15 jogos sem sofrer gols — o que dá uma média de um a cada 1,7 jogos, segundo a Opta. Ele é uma peça fundamental da melhor defesa do país.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly (Manchester City)

    Que temporada incrível para Nico O'Reilly, que irá para a Copa do Mundo deste verão como lateral-esquerdo titular da Inglaterra — o que é especialmente notável, já que ele é, por formação, um meio-campista. A transição perfeita dele para essa função deve-se ao gênio que é Pep Guardiola.

    Provavelmente a grande revelação da temporada 2025-26 da Premier League, o jogador de 21 anos emergiu como o arquétipo do lateral-esquerdo moderno e invertido sob o comando do venerado técnico catalão, tornando-se uma figura-chave para o Man City tanto na defesa quanto no ataque.

    O jogador formado na base acumulou um total de oito gols e assistências, com atuações marcadas por investidas pelo campo para lançar inúmeros ataques, e o timing de suas incursões na área costumava ser impecável. Tudo isso lhe rendeu, merecidamente, o prêmio de Jovem Jogador da Temporada.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    RM: Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Graças a uma temporada com 21 gols e assistências, disputada por dois clubes diferentes, Antoine Semenyo parecia estar completamente à vontade com a camisa do Manchester City após sua transferência do Bournemouth em janeiro, a ponto de parecer que ele jogava pelo time há anos, e não apenas há alguns meses.

    Foi o City que se antecipou para contratar o atacante na janela de transferências de inverno, depois que ficou cada vez mais claro que ele estaria de partida para novos desafios, superando a concorrência do Liverpool e do Manchester United para assiná-lo por 62,5 milhões de libras (87,5 milhões de dólares) — o que parece um excelente custo-benefício nos padrões atuais.

    Tendo já marcado 10 gols na primeira metade da temporada pelo Cherries, ele imediatamente começou a retribuir o investimento do City com um início avassalador com a camisa azul-celeste, marcando cinco gols em suas primeiras oito partidas na Premier League pelo novo clube. Já é difícil imaginar a ala direita dos Cityzens sem ele.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    CM: Declan Rice (Arsenal)

    Uma das figuras-chave da campanha do Arsenal que conquistou o título, sem necessariamente marcar muitos gols ou ser o principal criador de jogadas, Declan Rice desempenhou um papel fundamental ao impulsionar os Gunners rumo ao primeiro título da Premier League em 22 longos anos, a partir do meio-campo.

    O jogador da seleção inglesa realmente foi o “motor” do time, já que não parou de correr durante toda a temporada, compensando o que lhe faltava em habilidade técnica com sua energia ilimitada, provando mais uma vez que é uma força como jogador de área a área, em vez de uma figura defensiva na base do meio-campo.

    Dito isso, Rice continuou a demonstrar sua excelente leitura de jogo e timing nas disputas, realizando inúmeras intervenções cruciais ao longo da temporada para neutralizar os ataques adversários, incluindo várias entradas decisivas que salvaram gols.


  • Bruno Fernandes Manchester Unitedgetty

    CM: Bruno Fernandes (Manchester United)

    É claro que tinha que haver um lugar no nosso time ideal para Bruno Fernandes, depois que ele superou concorrentes como Gabriel e Rice para conquistar o prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Premier League. Ele pode ser uma figura polêmica, mas não há como negar que o dinâmico português teve uma campanha individual brilhante pelo Manchester United.

    O destaque, é claro, é o fato de ele ter batido o recorde compartilhado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne de maior número de assistências em uma temporada da primeira divisão inglesa (21), consolidando seu status como um grande nome da Premier League, já que Fernandes se destacou repetidamente na função de camisa 10 para ajudar a levar os Red Devils de volta à Liga dos Campeões.

    Assim como muitos de seus companheiros, Fernandes atingiu um excelente nível de forma depois que Michael Carrick assumiu como técnico interino em janeiro, acumulando incríveis 14 assistências em 18 partidas do campeonato desde o início do ano, estabelecendo de forma notável o novo recorde de assistências na vitória sobre o Brighton na última rodada.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    LM: Rayan Cherki (Manchester City)

    Considerada, sem dúvida, a contratação da temporada da Premier League, Rayan Cherki provou valer cada centavo do que foi visto como um risco de 34 milhões de libras (46 milhões de dólares) no verão passado, em meio a dúvidas sobre a atitude e o empenho do ex-jogador do Lyon.

    Ele ridicularizou essas dúvidas em sua primeira temporada na Inglaterra, atuando como um jogador eficaz e espetacular na equipe de Guardiola. Cherki fica atrás apenas de Fernandes em termos de assistências (12), ao mesmo tempo em que se mostra um dos melhores e mais imprevisíveis jogadores de se assistir em toda a divisão, com seu trabalho de pés deslumbrante, dribles e visão de jogo.

    É verdade que o camisa 10 precisa marcar mais gols, mas jogadores como Cherki são uma espécie rara e uma das principais razões pelas quais as pessoas pagam caro para assistir a jogos de futebol. Aos 22 anos, ele parece ter potencial para se tornar uma superestrela de longa data da Premier League.

  • Haaland Manchester CityGetty Images

    FW: Erling Haaland (Manchester City)

    Esta não foi exatamente uma temporada clássica para Erling Haaland, mas mesmo assim o artilheiro do Manchester City entra com facilidade no nosso Time da Temporada, tendo mais uma vez terminado como o maior artilheiro da Premier League, e por uma boa margem, ao recuperar a Chuteira de Ouro de Mohamed Salah.

    O norueguês manteve seu hábito inquietante de passar despercebido durante as partidas antes de surgir do nada para balançar as redes, acumulando 27 gols no campeonato em uma campanha que começou e terminou de forma prolífica. Ele também aumentou o número de assistências, contribuindo com oito, ao demonstrar uma melhora em seu jogo dentro e ao redor da área.

    Os números de Haaland poderiam ter sido ainda mais impressionantes se não fossem por alguns períodos de seca atípicos, o que mostra o quanto consideramos seus gols algo natural após quatro temporadas na primeira divisão inglesa.

  • Newcastle United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW: Igor Thiago (Brentford)

    Esta foi uma temporada decisiva para Igor Thiago, que, surpreendentemente, viajará para a Copa do Mundo como parte da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, após uma campanha em que disputou acirradamente com Haaland a corrida pela Chuteira de Ouro.

    O atacante do Brentford terminou com 22 gols na Premier League, recuperando o tempo perdido após perder a maior parte da temporada anterior devido a uma grave lesão no joelho, tendo sido contratado para substituir Ivan Toney.

    Thiago demonstrou muita frieza na frente do gol e provou ser um craque na marca do pênalti, impulsionando a improvável campanha europeia dos Bees em uma temporada em que todos esperavam que eles fossem rebaixados, com destaque para o hat-trick na vitória por 4 a 2 sobre o Everton em janeiro. O Brentford fará bem em mantê-lo no time neste verão.