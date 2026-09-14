O clássico de Manchester em Old Trafford foi incendiado por um lance de tensão entre Fernandes e Foden que terminou com a expulsão da estrela do Manchester City. O capitão do United pareceu fazer duas faltas em Foden enquanto ele estava caído no chão, mas foi a reação posterior de Foden que resultou no cartão vermelho.

"No fim das contas, Bruno Fernandes é um trapaceiro", disse Agbonlahor à talkSPORT. "Ele é um jogador excepcional, mas é um trapaceiro. Você chutou Foden duas vezes no chão, o que deveria ter rendido cartão vermelho para você. Depois, Foden revidou um pouquinho e você ficou rolando no chão quando não estava machucado. Um árbitro de verdade vai até lá e diz: 'Vocês dois, parem com isso'. Um amarelo para cada um, e segue o jogo. Nunca é para cartão vermelho."



