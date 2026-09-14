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'Bruno Fernandes é um trapaceiro!' - Ex-atacante da Inglaterra detona capitão do Manchester United e afirma que derrota no clássico para o Manchester City foi 'carma' pelo cartão vermelho de Phil Foden
Agbonlahor critica o teatro de Fernandes
O clássico de Manchester em Old Trafford foi incendiado por um lance de tensão entre Fernandes e Foden que terminou com a expulsão da estrela do Manchester City. O capitão do United pareceu fazer duas faltas em Foden enquanto ele estava caído no chão, mas foi a reação posterior de Foden que resultou no cartão vermelho.
"No fim das contas, Bruno Fernandes é um trapaceiro", disse Agbonlahor à talkSPORT. "Ele é um jogador excepcional, mas é um trapaceiro. Você chutou Foden duas vezes no chão, o que deveria ter rendido cartão vermelho para você. Depois, Foden revidou um pouquinho e você ficou rolando no chão quando não estava machucado. Um árbitro de verdade vai até lá e diz: 'Vocês dois, parem com isso'. Um amarelo para cada um, e segue o jogo. Nunca é para cartão vermelho."
- Getty Images Sport
"Karma" atinge o Manchester United
Apesar de ter jogado contra dez homens durante a maior parte da partida, o United acabou derrotado por 1 a 0 graças a um gol de Erling Haaland. O lance foi cercado de controvérsia, já que Enzo Fernandez parecia estar impedido na origem da jogada, decisão que o VAR acabou validando apesar da sinalização do assistente.
"É por isso que você recebe o seu carma", continuou Agbonlahor. "Talvez o gol do Haaland, que deveria ter sido anulado, seja o carma que às vezes você recebe no futebol pelo cartão vermelho para Phil Foden."
Fracasso tático em Old Trafford
Agbonlahor também criticou a atuação do United, argumentando que o time de Michael Carrick não conseguiu capitalizar a vantagem numérica. Ele apontou que vários jogadores importantes não atingiram o nível exigido para uma partida de tamanho peso. O comentarista foi particularmente crítico da estrutura defensiva da equipe e da incapacidade de partir para cima do City, apesar de Foden ter sido mandado para o vestiário no início do jogo.
"Vocês perderam o jogo porque Fernandes não apareceu, [Matheus] Cunha não apareceu, [Bryan] Mbeumo não apareceu", continuou. "[Diogo] Dalot foi horrível na lateral direita, [Patrick] Dorgu não é lateral-esquerdo. Vocês perderam o jogo porque, quando ficaram com um jogador a mais, por 70 minutos, decidiram recuar. Decidiram não ir para cima.
"Como o Manchester City pode ser o melhor time com 10 jogadores? Vocês perderam o jogo por diferentes razões. Vocês não apareceram, a ocasião pesou para muitos jogadores, não por causa do gol que não deveria ter sido validado."
- AFP
Keane questiona a dispensa de Foden
Agbonlahor não foi a única figura de destaque a questionar a arbitragem durante o clássico. O ídolo do Manchester United Roy Keane, em participação na Sky Sports, também expressou sua incredulidade em relação ao cartão vermelho mostrado a Foden. Keane sugeriu que, se alguém foi culpado por conduta violenta no desentendimento inicial, foi o capitão do United, e não o ponta do City, que, na visão dele, foi punido de forma injusta por uma reação mínima.
"Foden se levanta e reage, obviamente, então é expulso. O estranho é que, se você olhar, Bruno o atinge, comete a falta e ainda lhe dá um chutinho", explicou Keane durante sua análise após a partida. "Foden é expulso e imagino que isso tenha sido classificado como conduta violenta. Para mim, Bruno é quem é violento aqui. Tenho que dizer isso."
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