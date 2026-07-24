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Bruno Fernandes é um grande jogador do Manchester United? Steven Gerrard participa da discussão sobre o capitão dos Red Devils e sua posição no Old Trafford
Fernandes fez história na Premier League com o Manchester United
Já surgiram oportunidades para seguir esse caminho, com Fernandes revelando, há pouco tempo, que o United estava aberto à ideia de autorizar uma transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita.
Esse interesse acabou sendo rejeitado, permitindo que o talentoso meia ultrapassasse a marca de 300 partidas pelos Red Devils, mas ele tem menos de 12 meses restantes em um contrato lucrativo no chamado “Teatro dos Sonhos”.
Diz-se que já ocorreram negociações para a renovação, com o United agora compreensivelmente interessado em manter os serviços de um jogador que conquistou os prêmios de Jogador do Ano da FWA e Jogador da Temporada da Premier League na temporada 2025-26.
Fernandes fez história na última temporada ao registrar 21 assistências na primeira divisão inglesa e já ultrapassou a marca de 100 gols marcados pelo time que o contratou do Sporting em janeiro de 2020.
O jogador da seleção de Portugal tem sido um exemplo de consistência para o United, assumindo a braçadeira de capitão e sendo eleito o Jogador do Ano do clube em cinco ocasiões. Ele conquistou títulos da FA Cup e da Carabao Cup, além de ter disputado duas finais da Liga Europa.
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Fernandes precisa vencer a Premier League ou a Liga dos Campeões?
Os maiores títulos, no entanto, continuam sendo uma meta difícil de alcançar, tanto no país quanto no exterior. Questionado sobre se um desses títulos será necessário para que o príncipe Fernandes se torne um rei em Manchester, o ex-zagueiro do United Silvestre — em entrevista concedida em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots — disse aoGOAL: “Ele é um jogador fundamental e fiquei feliz que ele tenha decidido não ir para a Arábia Saudita e permanecer no United, permanecendo ao lado do clube em um momento difícil de transição.
“Ele está aqui há vários anos, mas, apesar das adversidades, ele correspondeu às expectativas e foi o melhor jogador do campeonato na última temporada. Por isso, é muito importante que ele permaneça e continue ajudando a equipe a progredir.
“Steven Gerrard é um grande jogador do Liverpool, mas nunca conquistou um título da Premier League. Ele já venceu a Liga dos Campeões. Seria bom, mas a marca que ele deixou no United já é grande.
“Eu diria que ele precisa conquistar um título, seja o campeonato ou a Liga dos Campeões, para se tornar alguém realmente especial para os torcedores e para a história do clube. É importante fazer parte de um clube em uma época de sucesso, mas é preciso conquistar títulos.”
Fernandes será lembrado em Old Trafford como um grande jogador do Manchester United?
Outra ex-estrela dos Red Devils, Lee Sharpe, já havia dito aoGOAL, quando questionado se Fernandes — considerando tudo o que conquistou — ocuparia um lugar ao lado dos imortais em Old Trafford: “Acho que ele sempre será lembrado como um grande jogador do United. A parte de conquistar troféus é o que ainda está faltando.
“Se você começar a montar um time ideal de todos os tempos do Man United, será que ele entraria nele por não ter conquistado muitos títulos? Mas os gols que ele criou, os gols que marcou e as partidas que venceu sozinho são inestimáveis. Um jogador incrível para o clube, mas que simplesmente carece de mais troféus.”
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O Manchester United está negociando um novo contrato com o capitão Fernandes
Ainda há tempo para Fernandes levantar o troféu que o tornaria uma lenda. Muitos acreditam que o United — com mais contratações por vir — pode voltar à disputa pelo título da Premier League na temporada 2026-27, já que não domina o campeonato nacional desde 2013, quando Sir Alex Ferguson comandou a equipe pela última vez.
O técnico Michael Carrick também garantiu o retorno à Liga dos Campeões, o que significa que a equipe viverá mais uma aventura continental, com os Red Devils ansiosos para ver seu capitão emblemático renovar por mais algumas temporadas, à medida que os novos termos do contrato são negociados.
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