Bruno Fernandes é um grande jogador do Manchester United? Steven Gerrard participa da discussão sobre o capitão dos Red Devils e sua posição no Old Trafford

Já surgiram oportunidades para seguir esse caminho, com Fernandes revelando, há pouco tempo, que o United estava aberto à ideia de autorizar uma transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita.

Esse interesse acabou sendo rejeitado, permitindo que o talentoso meia ultrapassasse a marca de 300 partidas pelos Red Devils, mas ele tem menos de 12 meses restantes em um contrato lucrativo no chamado “Teatro dos Sonhos”.

Diz-se que já ocorreram negociações para a renovação, com o United agora compreensivelmente interessado em manter os serviços de um jogador que conquistou os prêmios de Jogador do Ano da FWA e Jogador da Temporada da Premier League na temporada 2025-26.

Fernandes fez história na última temporada ao registrar 21 assistências na primeira divisão inglesa e já ultrapassou a marca de 100 gols marcados pelo time que o contratou do Sporting em janeiro de 2020.

O jogador da seleção de Portugal tem sido um exemplo de consistência para o United, assumindo a braçadeira de capitão e sendo eleito o Jogador do Ano do clube em cinco ocasiões. Ele conquistou títulos da FA Cup e da Carabao Cup, além de ter disputado duas finais da Liga Europa.