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Bruno is EPL's POTY.jpgGetty/GOAL
James Westwood

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Bruno Fernandes é mais importante para o Manchester United do que Cristiano Ronaldo no auge da carreira — e é, sem dúvida, o Jogador do Ano da Premier League

Embora os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 já tenham chegado ao fim, ver Bruno Fernandes comandando o Manchester United traz à mente o filme mais icônico já feito sobre o evento e, mais especificamente, um discurso motivacional emocionante do falecido John Candy.

"O piloto tem que se esforçar mais do que qualquer um", explica Candy ao bobsledder jamaicano Sanka Coffie em *Cool Runnings*. "Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Quando os amigos estão todos bebendo cerveja, ele está no quarto estudando fotos das curvas."

Isso não significa, de forma alguma, que o elenco do United tenha o hábito de fazer festas regadas a álcool durante a temporada, por mais desastrosas que tenham sido as atuações de alguns jogadores nos últimos anos de turbulência. 

Fernandes é, no entanto, o indiscutível “motor” da equipe e se destaca absolutamente de seus colegas tanto pelo ritmo de trabalho quanto pela meticulosidade. Ele é um vencedor inveterado, sempre preparado física e mentalmente para a batalha, e exige os mais altos padrões possíveis de si mesmo e daqueles ao seu redor.

Cristiano Ronaldo era exatamente assim, especialmente durante sua primeira passagem repleta de troféus por Old Trafford, e agora Fernandes merece ser mencionado no mesmo fôlego que seu compatriota português, mesmo sem um palmarés comparável. Ele carregou o United nas costas desde que chegou, em janeiro de 2020, e esta temporada pode ser seu ápice, com a indicação ao prêmio de Jogador do Ano da Premier League certamente em vista, se ele mantiver seu nível impressionante até maio. 

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WEST HAMAFP

    Consistente em meio a turbulências constantes

    Ronaldo acumulou a impressionante marca de 218 participações em gols em 346 partidas pelos Red Devils e é, aos olhos de muitos, o maior jogador que já pisou no sagrado gramado de Old Trafford. É estranho, então, que Fernandes não seja visto sob a mesma luz, considerando que está apenas 10 atrás da marca de Ronaldo, tendo disputado 27 jogos a menos.

    É claro que os três títulos da Premier League e a conquista da Liga dos Campeões conquistados pelo United entre 2007 e 2009 dão vantagem a Ronaldo. No entanto, sua contribuição geral não superou a de jogadores como Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand ou Edwin van der Sar. 

    Aquela era uma equipe construída para alcançar sucesso tangível, com harmonia no vestiário. Fernandes nunca teve esse luxo. Ele tem sido o único jogador consistentemente brilhante do elenco nos últimos seis anos. Mesmo na campanha de retorno de Ronaldo em 2021-22, na qual ele exigiu o papel de atacante principal e assistências constantes, Fernandes ficou a apenas três do total combinado de 27 gols e assistências de seu colega da seleção.

    O United terminou em sexto lugar naquela temporada, em oitavo em 2023-24, e caiu para um novo e assustador recorde negativo de 15º lugar na última temporada. O fato de Fernandes ter sido tão brilhante apesar da turbulência constante é verdadeiramente notável. Ronaldo não conseguiu fazer o mesmo diante da adversidade, como ficou comprovado quando ele forçou sua saída no início do reinado malfadado de Erik ten Hag.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um lugar entre os três primeiros está ao alcance

    Fernandes teve ainda mais obstáculos a superar na temporada 2025-26, mas, de alguma forma, conseguiu elevar ainda mais o seu nível de jogo. Sua influência não diminuiu nem um pouco quando Ruben Amorim, inexplicavelmente, o transformou em um volante, e ele tem sido magnífico desde que Michael Carrick o recolocou na sua posição preferida, o número 10. 

    O Aston Villa foi o último time que não conseguiu resistir à genialidade de Fernandes, ao sofrer uma derrota por 3 a 1 no Old Trafford no domingo. O capitão do United registrou 71 toques na bola, seis passes decisivos, 15 conduções e seis recuperações de bola em mais uma exibição cheia de ação que fez toda a diferença.

    Seu excelente escanteio para Casemiro cabecear para o gol abriu o placar em uma partida que até então vinha sendo frustrante para os anfitriões, e ele deu um passe de primeira milimétrico para Matheus Cunha avançar e marcar o segundo gol do United. O resultado final garantiu que a equipe de Carrick tenha agora uma vantagem de três pontos na terceira colocação, com a classificação para a Liga dos Campeões à vista.

    Dos 54 pontos que o United acumulou até agora, as participações de Fernandes em gols representam 25 deles. Isso é o mesmo que Ronaldo conseguiu na campanha de 2007-08, quando o clube conquistou a dobradinha nacional e europeia, o que lhe rendeu o primeiro de seus cinco Balões de Ouro. Com oito jogos restantes na temporada atual, Fernandes pode até estar de olho nos 38 pontos que os gols e assistências de Robin van Persie valeram durante a última campanha do clube rumo ao título da Premier League, há 13 anos, tamanha é sua busca incansável pela excelência. 

  • Fernandes-BeckhamGetty/GOAL

    Ofuscando Beckham

    As duas assistências de Fernandes contra o Villa elevaram seu total para 16 nesta temporada, oito a mais que seu rival mais próximo, Rayan Cherki, e a apenas quatro do recorde histórico de assistências em uma única temporada da Premier League, atualmente compartilhado por Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Ele também superou o recorde do clube de David Beckham, quehavia marcado 15 assistências pelo United na temporada 1999-2000.

    “É uma conquista muito boa. Não vai mudar nada em relação ao que eu quero, mas estar lá ao lado de um nome que, obviamente, foi um dos jogadores que todos admiram, pela forma de cruzar e de passar a bola”, disse Fernandes àMUTV após a partida. “Como todo mundo tentava fazer no quintal de casa, imitando o Beckham, mesmo que fosse só balançando o braço, como ele costumava fazer, e não tanto com a bola! Obviamente, estou muito feliz por ter conseguido isso [bater o recorde dele].”

    A técnica de Beckham era certamente especial, e seus melhores momentos estão entre os dos grandes nomes do United. Seu jogo em geral, porém, não se comparava ao de Fernandes. Enquanto Beckham tendia a precisar de muito espaço para executar um de seus passes em profundidade característicos, Fernandes consegue criá-los de qualquer lugar do campo sob intensa pressão. Ele conduz os jogos sozinho e cobre cada centímetro do gramado; o papel de Beckham era simplesmente dar amplitude e dar o passe final. Por melhor que fosse nisso, o inglês era mais uma engrenagem na máquina do que o motor.

    Para ilustrar melhor o impacto de Fernandes, ele é agora apenas o terceiro jogador do United a atingir 100 gols e 100 assistências em todas as competições, depois de Rooney e Giggs. Ele se tornou um membro do Hall da Fama apesar de ter jogado principalmente em times que não estavam aptos a disputar os troféus mais prestigiados, o que é extremamente raro em um clube de elite.

  • Fernandes-RiceGetty/GOAL

    Os melhores da Premier League

    Declan Rice é apontado como o favorito ao prêmio de Jogador do Ano da PFA em meio à campanha do Arsenal pela conquista do primeiro título da Premier League em 22 anos, o que é compreensível. Sua habilidade nas jogadas ensaiadas tem sido vital para o plano de jogo dos Gunners — tão criticado, mas extremamente eficaz —, e sua capacidade de recuperar a bola contribuiu significativamente para que a equipe registrasse o melhor desempenho defensivo da divisão.

    No entanto, seria uma injustiça se ele derrotasse Fernandes na votação final. O capitão do United é um jogador superior em todos os aspectos, e os números de Rice não chegam nem perto dos dele, apesar de ambos terem atuado na mesma posição na primeira metade da temporada.

    Fernandes tem 23 participações em gols, ficando atrás apenas do artilheiro do Manchester City, Erling Haaland (29), enquanto Rice tem modestos 11, tendo disputado três jogos a mais na Premier League do que o craque do United. Gabriel Magalhães, Antoine Semenyo e Igor Thiago também são candidatos ao prêmio da PFA, mas nenhum deles chega aos pés de Fernandes.

    Suas 16 assistências renderam 18 pontos apenas ao United nesta temporada, mais do que qualquer outro jogador na história da Premier League, enquanto ele também lidera em 2025-26 em passes em profundidade e ocupa o segundo lugar em passes bem-sucedidos no terço final do campo. Criar chances é a essência do futebol, e Fernandes é um especialista incomparável. 

    Tire-o da escalação e o United fica infinitamente mais fraco, o que não se aplica aos outros jogadores mencionados acima em suas equipes. De fato, quando Fernandes ficou fora de ação devido a uma lesão durante o período de festas, o time perdeu pontos valiosos contra o Wolves e o Leeds, que estavam em dificuldades, o que acabou custando o emprego de Amorim.

    Se Fernandes tivesse saído no verão passado, quando recebeu propostas da Arábia Saudita, os Red Devils não estariam nem perto dos três primeiros, e o prestígio da Premier League teria despencado sem seu último verdadeiro rebelde.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reconhecimento com a Bola de Ouro?

    Surpreendentemente, Fernandes não figurou na lista final dos 30 indicados ao Ballon d'Or em nenhuma das últimas quatro temporadas; sua única indicação na carreira ocorreu em 2021, quando terminou empatado em 21º lugar com Lautaro Martínez. Isso aconteceu após sua fantástica primeira temporada completa no United, na qual acumulou 46 participações em gols, incluindo 30 na Premier League.

    Se ele superar esse segundo número desta vez, quebrando o recorde de assistências de De Bruyne e Henry no processo, uma segunda indicação certamente estaria nos planos, mesmo com a France Football inevitavelmente penalizando-o pelo fato de o United não estar na Europa. Também existe uma possibilidade remota de que uma boa Copa do Mundo com a seleção de Portugal possa impulsioná-lo para a disputa pelo top 10, e é lá que um jogador do seu calibre deveria estar.

    O United não conseguiu dar a Fernandes a plataforma que ele merece. Ele demonstrou lealdade inabalável, dedicando seus melhores anos ao clube, apesar das decisões equivocadas nos bastidores que o impediram de avançar para o grupo oficial da elite. Aos 31 anos, o tempo agora não está a seu favor para chegar lá, e se um plano sólido para o sucesso não for apresentado neste verão, ninguém poderia culpá-lo por seguir em direção à saída.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick é a chave

    Se isso viesse a acontecer, a meta do United de conquistar o título da Premier League até 2028 seria imediatamente descartada. Sir Alex Ferguson conquistou mais dois títulos do campeonato e levou o time a mais uma final da Liga dos Campeões depois que Ronaldo se transferiu para o Real Madrid em 2009, mas as bases não estão nem de longe tão sólidas agora. A saída de Fernandes é impensável neste momento de transição para uma nova era, o que é pelo menos reconhecido pelo homem que poderia liderá-la.

    “Bruno definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder, posso dizer isso, mas no verão e além disso, é difícil para mim me adiantar muito, mas certamente ele é importante para nós”, disse Carrick no fim de semana. O United venceu sete das nove partidas desde que Carrick substituiu Amorim, e ele tirou o máximo de Fernandes ao conquistar instantaneamente sua confiança. 

    “Michael ganhou tudo aqui e sabe o que isso significa para esses torcedores, o que significa para o clube vencer e o quanto é necessário para vencer neste clube de futebol. Acho que isso acrescenta algo especial à equipe”, disse Fernandes à TNT Sports em fevereiro. “Acho que Michael chegou com as ideias certas de dar responsabilidade aos jogadores. Ele é muito bom com palavras. Eu tinha certeza de que Michael poderia ser um ótimo técnico, e ele está apenas mostrando isso.”

    A tentação de Fernandes de sair, caso sua cláusula de rescisão de £ 57 milhões (US$ 76 milhões) seja paga, será bem menor se Carrick assumir o cargo de técnico permanente. O ex-meio-campista do United conhece o clube de cor e de borda e tem a gravidade e a compostura que faltaram ao colega e lenda Ole Gunnar Solskjaer quando ele assumiu o cargo em circunstâncias semelhantes em 2019. 

    Ter influência real sobre o futuro de Fernandes deve inclinar a balança a favor de Carrick em relação a outros candidatos cogitados, como Julian Nagelsmann e Roberto De Zerbi. Com mais alguns ajustes no elenco, o United pode ressurgir como uma força de verdade na próxima temporada, desde que seu maestro português continue sendo o coração da equipe.

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