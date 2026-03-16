Bruno Fernandes é mais importante para o Manchester United do que Cristiano Ronaldo no auge da carreira — e é, sem dúvida, o Jogador do Ano da Premier League

"O piloto tem que se esforçar mais do que qualquer um", explica Candy ao bobsledder jamaicano Sanka Coffie em *Cool Runnings*. "Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Quando os amigos estão todos bebendo cerveja, ele está no quarto estudando fotos das curvas."

Isso não significa, de forma alguma, que o elenco do United tenha o hábito de fazer festas regadas a álcool durante a temporada, por mais desastrosas que tenham sido as atuações de alguns jogadores nos últimos anos de turbulência.

Fernandes é, no entanto, o indiscutível “motor” da equipe e se destaca absolutamente de seus colegas tanto pelo ritmo de trabalho quanto pela meticulosidade. Ele é um vencedor inveterado, sempre preparado física e mentalmente para a batalha, e exige os mais altos padrões possíveis de si mesmo e daqueles ao seu redor.

Cristiano Ronaldo era exatamente assim, especialmente durante sua primeira passagem repleta de troféus por Old Trafford, e agora Fernandes merece ser mencionado no mesmo fôlego que seu compatriota português, mesmo sem um palmarés comparável. Ele carregou o United nas costas desde que chegou, em janeiro de 2020, e esta temporada pode ser seu ápice, com a indicação ao prêmio de Jogador do Ano da Premier League certamente em vista, se ele mantiver seu nível impressionante até maio.