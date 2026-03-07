Getty
Bruno Fernandes e Harry Maguire comemoram após verem o ex-companheiro de equipe do Manchester United, Juan Mata, marcar um impressionante gol de falta
A vitória de Mata: apoio dos antigos companheiros de equipe
Mata, de 37 anos, estava se preparando para cobrar uma falta durante a partida de seu time, o Melbourne Victory, contra o Sydney FC, enquanto seus ex-companheiros do United assistiam ao jogo em um telão. Apesar da distância entre Manchester e a liga australiana, o vínculo entre os jogadores continua forte, com Fernandes e Maguire acompanhando a carreira do meia depois de jogarem ao lado dele por várias temporadas na Premier League inglesa.instagram/brunofernandes8
Estrelas do Old Trafford reagem à magia de Mata
Enquanto Mata se preparava para cobrar a falta aos 34 minutos da partida, o atual capitão do United, Fernandes, pegou seu celular para gravar o momento. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ouvir Maguire perguntando: “Por cima da barreira?”, ao que Fernandes respondeu com confiança: “Sim, com certeza. Ele tem que fazer isso”.
A previsão se provou correta quando Mata chutou com efeito, mandando a bola no ângulo superior, provocando cenas de júbilo na Inglaterra. Enquanto Fernandes gritava de alegria, Maguire exclamou: “Oh, meu Deus!”.
O meio-campista português mais tarde destacou a confiança que tinha na habilidade do amigo, afirmando: “A confiança que tenho nesse cara, filmando ao vivo”.instagram/brunofernandes8
Homenagens de ex-companheiros de equipe
Após o gol impressionante, Fernandes compartilhou o vídeo com seus seguidores no Instagram, marcando o zagueiro inglês. Ele acrescentou uma legenda enfatizando que não havia dúvidas sobre a habilidade de Mata em cobranças de falta, escrevendo: “Nós sabíamos que ele não iria errar dali, certo @harrymaguire93?”
Mata foi informado do apoio de seu antigo clube após a partida e expressou sua alegria pela amizade duradoura. Radiante, o veterano disse: “Eu os amo e estou feliz que eles acompanhem nossos jogos. Espero que no próximo jogo Bruno possa marcar um gol semelhante!” A passagem de Mata pelo United terminou em 2022, após ele acumular 285 partidas, 51 gols e 44 assistências durante uma estadia de oito anos.
Impacto da A-League e fãs globais
Desde que deixou o Theatre of Dreams, Mata passou por Galatasaray, Vissel Kobe e Western Sydney Wanderers antes de encontrar seu atual lar no Melbourne Victory. Sua popularidade se estende além de Manchester, com o ex-companheiro de equipe do Galatasaray, Dries Mertens, viajando recentemente para a Austrália especificamente para assistir ao espanhol em ação nas arquibancadas.
Apesar da genialidade de Mata ter colocado seu time em vantagem por 1 a 0, o Melbourne Victory não conseguiu garantir a vitória, e o jogo contra o Sydney terminou em um empate de 2 a 2. No entanto, o vencedor da Copa do Mundo continua desafiando sua idade, contribuindo com quatro gols e 10 assistências em 20 partidas nesta temporada, enquanto continua sua jornada futebolística pelo mundo.
