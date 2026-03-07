Bruno Fernandes e Harry Maguire comemoram após verem o ex-companheiro de equipe do Manchester United, Juan Mata, marcar um impressionante gol de falta

Enquanto Mata se preparava para cobrar a falta aos 34 minutos da partida, o atual capitão do United, Fernandes, pegou seu celular para gravar o momento. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ouvir Maguire perguntando: “Por cima da barreira?”, ao que Fernandes respondeu com confiança: “Sim, com certeza. Ele tem que fazer isso”.

A previsão se provou correta quando Mata chutou com efeito, mandando a bola no ângulo superior, provocando cenas de júbilo na Inglaterra. Enquanto Fernandes gritava de alegria, Maguire exclamou: “Oh, meu Deus!”.

O meio-campista português mais tarde destacou a confiança que tinha na habilidade do amigo, afirmando: “A confiança que tenho nesse cara, filmando ao vivo”. instagram/brunofernandes8