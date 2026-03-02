Bruno Fernandes é coroado jogador da temporada por Gary Lineker, enquanto o ex-atacante da Inglaterra cita apenas DOIS rivais que podem superar o capitão do Manchester United na disputa pelo prêmio máximo

Em entrevista ao podcast The Rest Is Football, Lineker foi inequívoco em seus elogios ao capitão do United, sugerindo que ele é atualmente o favorito para receber os prêmios individuais da divisão. Lineker afirmou: “Você o vê na ala esquerda, você o vê na ala direita... que inteligência! Para mim, ele é o jogador da temporada. Sei que provavelmente vão dar o prêmio a alguém que vai ganhar algo. Para mim, provavelmente será ele ou talvez Declan Rice, se o Arsenal conseguir conquistar o título.”

O ex-atacante da Inglaterra reconheceu que, embora o sucesso da equipe muitas vezes dite para onde vão os prêmios, o brilhantismo individual de Fernandes não pode ser ignorado. Lineker acrescentou: “Acho que o único outro candidato, se ele voltar e começar a marcar todos os gols e conquistar o título para o City, pode ser Erling Haaland novamente. Mas, no momento, para mim, pelo que ele fez nesta temporada... e ele ainda foi o jogador de destaque mesmo quando eles passaram por uma fase ruim, quando estavam realmente lutando sob o comando de Ruben Amorim. Acho que ele tem uma inteligência e uma técnica futebolísticas incríveis. Que jogador, que jogador!”