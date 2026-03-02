Getty Images Sport
Bruno Fernandes é coroado jogador da temporada por Gary Lineker, enquanto o ex-atacante da Inglaterra cita apenas DOIS rivais que podem superar o capitão do Manchester United na disputa pelo prêmio máximo
O ressurgimento de Fernandes após se recuperar de uma lesão
O resultado mantém vivo o incrível início de Carrick como técnico interino, com o lendário meio-campista vencendo seis dos seus primeiros sete jogos. Enquanto isso, Fernandes continuou sua boa fase após se recuperar de uma rara lesão que o deixou fora de três jogos por volta do Natal, com outra atuação impressionante contra o Palace. Com sete gols e 13 assistências em seu nome na primeira divisão nesta temporada, Fernandes está atrás apenas de Erling Haaland em termos de contribuições totais para gols. Gary Lineker apoiou o capitão do Manchester United na disputa pelos prêmios de final de temporada da Premier League.
Lineker faz sua escolha para o prêmio máximo
Em entrevista ao podcast The Rest Is Football, Lineker foi inequívoco em seus elogios ao capitão do United, sugerindo que ele é atualmente o favorito para receber os prêmios individuais da divisão. Lineker afirmou: “Você o vê na ala esquerda, você o vê na ala direita... que inteligência! Para mim, ele é o jogador da temporada. Sei que provavelmente vão dar o prêmio a alguém que vai ganhar algo. Para mim, provavelmente será ele ou talvez Declan Rice, se o Arsenal conseguir conquistar o título.”
O ex-atacante da Inglaterra reconheceu que, embora o sucesso da equipe muitas vezes dite para onde vão os prêmios, o brilhantismo individual de Fernandes não pode ser ignorado. Lineker acrescentou: “Acho que o único outro candidato, se ele voltar e começar a marcar todos os gols e conquistar o título para o City, pode ser Erling Haaland novamente. Mas, no momento, para mim, pelo que ele fez nesta temporada... e ele ainda foi o jogador de destaque mesmo quando eles passaram por uma fase ruim, quando estavam realmente lutando sob o comando de Ruben Amorim. Acho que ele tem uma inteligência e uma técnica futebolísticas incríveis. Que jogador, que jogador!”
Elogios de Micah Richards
O ex-zagueiro do Manchester City, Micah Richards, juntou-se ao coro de elogios, destacando a inteligência e a percepção espacial que Fernandes traz para o campo. Richards observou que, embora a equipe parecesse fora de ritmo no início da partida contra o Palace, a intervenção do capitão mudou a dinâmica. Ele explicou: “Estava tudo muito lento. Eu não achei que eles pensassem que poderiam simplesmente aparecer, mas seus passes estavam lentos. Mas quando Bruno Fernandes assume o controle do jogo... você fala sobre espaços e para onde ele vai, ele é muito inteligente.”
Richards continuou detalhando os movimentos táticos específicos que tornam Fernandes tão difícil de marcar durante as fases de transição do jogo. Ele disse: “Quando ele cruza, ele vai para o lado esquerdo. Ele não vai apenas para o meio, ele vê onde todos estão, ele sempre usa seu lateral ou seu ponta e então eles jogam de volta para ele, onde ele tem tempo para cruzar. Se você realmente observar o posicionamento dele, ele está sempre observando, procurando os melhores lugares para estar, onde ele pode influenciar o jogo.”
Olhando para o futuro em Newcastle
O United enfrenta uma rápida reviravolta ao viajar para o St. James' Park para enfrentar o Newcastle na quarta-feira à noite. O confronto será mais um grande teste para as credenciais de Carrick, que busca manter o ritmo de crescimento. Embora o Arsenal e o Manchester City estejam muito à frente na disputa pelo título, o United sabe que não pode cometer nenhum deslize se quiser garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Para Fernandes, é mais uma oportunidade de ampliar sua vantagem na disputa por prêmios individuais, já que ele se estabeleceu como o pivô criativo do campeonato.
