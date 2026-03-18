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Bruno Fernandes e Casemiro recomendam ao Manchester United a contratação de estrela brasileira, enquanto os Red Devils buscam um substituto para o meio-campo
A estrela do Molineux é um alvo de grande valor
Enquanto o United busca preencher a lacuna deixada pela iminente saída do veterano brasileiro, o clube voltou toda a sua atenção para Molineux. André foi apontado como o principal candidato para reforçar o meio-campo, tendo impressionado desde que chegou do Fluminense em agosto de 2024 por 21 milhões de libras. Apesar de suas boas atuações, o Wolves ocupa atualmente a última posição na tabela da Premier League, e acredita-se que uma oferta de cerca de 35 milhões de libras seria suficiente para motivar a venda — uma avaliação que poderia cair significativamente caso o clube não consiga evitar o rebaixamento, tornando-o uma opção ainda mais atraente para os Red Devils.
Recomendações do vestiário para o André
A busca pelo craque do Wolverhampton ganhou força graças ao apoio significativo vindo do próprio elenco principal do United. O jornal The Sun informa que o próprio Casemiro recomendou seu compatriota aos dirigentes do clube, acreditando que o ex-jogador do Fluminense tem exatamente o que é necessário para ter sucesso em Manchester.
O capitão Fernandes também seria fã do meio-campista, enquanto o ex-jogador do Wolves, Matheus Cunha, também indicou André para uma transferência para um grande clube europeu. Esses endossos elevaram André na lista de candidatos, já que o United busca contratar pelo menos dois novos meio-campistas centrais durante a próxima janela de transferências.
Disputa pelo meio-campista do Wolves
Embora a cotação de André continue alta, o United não é o único grande clube europeu de olho na situação dele. Tanto o Liverpool quanto o Bayern de Munique já demonstraram interesse no jogador da seleção brasileira, que disputou 13 partidas pela seleção, mas não foi convocado para a última lista da Seleção antes da próxima pausa para jogos internacionais.
Outros alvos no radar
Embora André seja um nome importante na lista, o United mantém suas opções em aberto enquanto se prepara para um verão agitado sob a nova estrutura esportiva. O clube também tem sido associado à estrela do Crystal Palace, Adam Wharton, e a Elliot Anderson, do Nottingham Forest, em sua busca por talentos com experiência no campeonato nacional.
Carlos Baleba, do Brighton, é outro nome frequentemente mencionado nos círculos de recrutamento de Old Trafford. Com uma grande reformulação prevista para levantar fundos e liberar espaço no elenco, o meio-campo continua sendo a área prioritária para reforços, já que o clube busca oferecer mais apoio a Fernandes no terço final do campo.
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