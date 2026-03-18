Bruno Fernandes e Casemiro recomendam ao Manchester United a contratação de estrela brasileira, enquanto os Red Devils buscam um substituto para o meio-campo

A busca pelo craque do Wolverhampton ganhou força graças ao apoio significativo vindo do próprio elenco principal do United. O jornal The Sun informa que o próprio Casemiro recomendou seu compatriota aos dirigentes do clube, acreditando que o ex-jogador do Fluminense tem exatamente o que é necessário para ter sucesso em Manchester.

O capitão Fernandes também seria fã do meio-campista, enquanto o ex-jogador do Wolves, Matheus Cunha, também indicou André para uma transferência para um grande clube europeu. Esses endossos elevaram André na lista de candidatos, já que o United busca contratar pelo menos dois novos meio-campistas centrais durante a próxima janela de transferências.