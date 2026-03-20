Bruno Fernandes critica o árbitro, chamando-o de “jogador medíocre”, enquanto se irrita com o VAR por ignorar o pedido de pênalti do Manchester United apenas SEGUNDOS antes do gol do Bournemouth

O técnico Carrick ficou igualmente perplexo com a decisão do árbitro de marcar um pênalti a favor dos anfitriões, depois de ter negado o pedido de pênalti de Amad.

Ele disse: “(Estou) desapontado — criamos chances suficientes e tivemos oportunidades de sobra na partida. Uma grande chance de abrir 2 a 0 e recebemos um pênalti, mas não o outro. Na verdade, é exatamente a mesma coisa — uma falta com as duas mãos. Ele [o árbitro] errou em uma, então, não sei qual, mas não nos concedeu a segunda. Acho que são ambos pênaltis e foi um momento crucial no jogo, que acabou em caos depois disso. Um momento crucial e não entendo como você pode marcar um e não o outro – é uma loucura.

"É tão óbvio quanto pode ser — você já marcou uma, então não pode deixar de marcar a outra. É claro que, se ele acredita que a primeira é pênalti, a segunda também tem que ser. Não entendo como não se pode marcar isso. E depois o gol e, depois disso, foi o caos. Fiquei muito satisfeito quando ficamos com 10 jogadores, seguramos o resultado e conquistamos um ponto, o que é realmente positivo. No final, da forma como as coisas aconteceram, você pode perder esses jogos, então, por ter conquistado um ponto no final, vamos aceitar isso, mas estamos decepcionados por não termos conquistado os três.”

Questionado se foi severo expulsar Maguire, ele acrescentou: “Talvez — acabou em caos naquele momento, então as decisões tomam rumos diferentes e ele tomou essa decisão. O nosso deveria ter sido um pênalti antes; teríamos tido dois pênaltis e então isso não teria acontecido.”