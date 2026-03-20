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Bruno Fernandes critica o árbitro, chamando-o de “jogador medíocre”, enquanto se irrita com o VAR por ignorar o pedido de pênalti do Manchester United apenas SEGUNDOS antes do gol do Bournemouth
A fúria de Fernandes
O United empatou com o Bournemouth na noite de sexta-feira, em uma partida que acabou sendo bastante polêmica. A equipe de Michael Carrick marcou seu primeiro gol da noite em cobrança de pênalti, após Matheus Cunha sofrer falta na área, com Fernandes convertendo da marca dos 11 metros. Minutos depois, porém, o United teve um segundo pênalti negado quando Amad foi derrubado por Adrien Truffert. Enquanto o árbitro mandava o jogo seguir, o Cherries partiu em contra-ataque e marcou o gol de empate com Ryan Christie.
Bruno se recompôs, apesar da raiva, para forçar um gol contra de James Hill, restaurando a vantagem do United, mas acabou ficando furioso com a marcação de um segundo pênalti na partida, depois que Harry Maguire empurrou Evanilson dentro da área. Maguire foi expulso e Junior Kroupi marcou, embora a falta de Maguire parecesse notavelmente semelhante à suposta infração de Truffert.
- AFP
Bruno fica furioso
Fernandes deixou claro que acredita que a estatura de Amad tem jogado contra ele, já que é um jogador de baixa estatura, e pediu aos árbitros que ofereçam maior apoio aos jogadores de estatura mais baixa.
Em declarações aos repórteres após a partida, o astro português disse: “Decepcionado porque fizemos o suficiente para conquistar os três pontos. Tivemos que terminar com muito sofrimento e tentando não sofrer gols. Frustração conosco mesmos porque poderíamos ter chegado a 2 a 0 e, a partir daí, sofremos outro gol. Não recebemos um pênalti e, em seguida, sofremos um pênalti contra nós na mesma situação de Amad — um é pênalti, o outro não. Sei que é difícil para o árbitro marcar dois pênaltis para a mesma equipe em um jogo, mas não entendo por que o VAR não intervém nessa situação ou com o Harry [Maguire], porque ou um é pênalti e o outro também, ou nenhum deles é.
“O Amad está chegando ao ponto de chutar e é empurrado – dá para ver que algo o tira completamente do equilíbrio. É frustrante para os jogadores mais baixos, porque dizem sempre que os jogadores baixos são fracos e, quando são os jogadores mais altos, acabam cometendo as faltas. Acho que a outra situação é pênalti, mas também acho que a do Amad é pênalti e isso poderia ter mudado o jogo.”
Carrick compartilha desses sentimentos
O técnico Carrick ficou igualmente perplexo com a decisão do árbitro de marcar um pênalti a favor dos anfitriões, depois de ter negado o pedido de pênalti de Amad.
Ele disse: “(Estou) desapontado — criamos chances suficientes e tivemos oportunidades de sobra na partida. Uma grande chance de abrir 2 a 0 e recebemos um pênalti, mas não o outro. Na verdade, é exatamente a mesma coisa — uma falta com as duas mãos. Ele [o árbitro] errou em uma, então, não sei qual, mas não nos concedeu a segunda. Acho que são ambos pênaltis e foi um momento crucial no jogo, que acabou em caos depois disso. Um momento crucial e não entendo como você pode marcar um e não o outro – é uma loucura.
"É tão óbvio quanto pode ser — você já marcou uma, então não pode deixar de marcar a outra. É claro que, se ele acredita que a primeira é pênalti, a segunda também tem que ser. Não entendo como não se pode marcar isso. E depois o gol e, depois disso, foi o caos. Fiquei muito satisfeito quando ficamos com 10 jogadores, seguramos o resultado e conquistamos um ponto, o que é realmente positivo. No final, da forma como as coisas aconteceram, você pode perder esses jogos, então, por ter conquistado um ponto no final, vamos aceitar isso, mas estamos decepcionados por não termos conquistado os três.”
Questionado se foi severo expulsar Maguire, ele acrescentou: “Talvez — acabou em caos naquele momento, então as decisões tomam rumos diferentes e ele tomou essa decisão. O nosso deveria ter sido um pênalti antes; teríamos tido dois pênaltis e então isso não teria acontecido.”
- Getty
E agora?
O United terá uma espera angustiante até o próximo jogo, devido à pausa para os jogos internacionais. A equipe só voltará a entrar em campo no dia 13 de abril, quando enfrentará um adversário potencialmente traiçoeiro, o rival histórico Leeds United, no Old Trafford. Atualmente, o time ocupa a terceira posição na tabela da Premier League e manterá essa posição, já que abriu quatro pontos de vantagem sobre o Aston Villa, quarto colocado.
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