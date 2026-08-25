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Bruno Fernandes conquista o prêmio de Jogador do Ano da PFA, enquanto a atacante do Manchester City Bunny Shaw vence o prêmio feminino
Temporada recorde para Fernandes
Fernandes foi coroado como o Jogador do Ano da PFA no masculino após uma campanha individual incrível pelo Manchester United, como informou a Sky Sports.
Ele quebrou o recorde histórico de assistências da Premier League, ao dar 21 passes para gol e superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Ele também marcou nove vezes para ajudar o Manchester United a garantir a terceira colocação e voltar à Champions League sob o comando de Michael Carrick.
Com isso, Fernandes é o primeiro jogador do Manchester United a conquistar o prestigioso troféu desde Wayne Rooney, na temporada 2009-10, acrescentando este prêmio ao de Jogador do Ano da Football Writers' Association, que ele venceu em maio.
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Orgulho pelo reconhecimento dos colegas
Reagindo à conquista, Fernandes expressou sua satisfação por ser reconhecido pelos próprios colegas de profissão de toda a divisão. Fernandes disse: "É obviamente um momento de muito orgulho. São eles contra quem você entra em campo, e provavelmente não é fácil votar em alguém contra quem você joga, então é um momento muito bom."
No futebol feminino, Shaw conquistou o prêmio de Jogadora do Ano da PFA pela segunda vez, ficando com o troféu depois de marcar 21 gols para vencer sua terceira Chuteira de Ouro seguida e seu primeiro título da Women's Super League com o Manchester City.
Jovens estrelas e prêmios por mérito
O'Reilly foi eleito o Jogador Jovem do Ano da PFA masculina após uma campanha excepcional, na qual ajudou a Inglaterra a conquistar o bronze na Copa do Mundo. O'Reilly disse: "Tive uma grande temporada. Estou muito orgulhoso da temporada que fiz. Ganhei dois troféus com o meu clube e consegui jogar a Copa do Mundo pelo meu país. Estou muito feliz com o desfecho disso tudo."
Enquanto isso, a promessa do Arsenal Olivia Smith ficou com o prêmio de Jogadora Jovem do Ano da PFA feminina pela segunda temporada consecutiva. Além disso, Sir Kenny Dalglish e Karen Carney receberam os prêmios de mérito da PFA por suas notáveis contribuições ao futebol ao longo da vida.
- AFP
O que vem a seguir para os vencedores?
O Manchester United tem uma agenda movimentada pela frente, enquanto Fernandes se prepara para liderar sua equipe no tão aguardado retorno à Liga dos Campeões. O Manchester City e Shaw vão se concentrar em defender o título da Women's Super League quando a nova temporada começar.
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