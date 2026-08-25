Bruno Fernandes conquista o prêmio de Jogador do Ano da PFA, enquanto a atacante do Manchester City Bunny Shaw vence o prêmio feminino

Fernandes foi coroado como o Jogador do Ano da PFA no masculino após uma campanha individual incrível pelo Manchester United, como informou a Sky Sports.

Ele quebrou o recorde histórico de assistências da Premier League, ao dar 21 passes para gol e superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Ele também marcou nove vezes para ajudar o Manchester United a garantir a terceira colocação e voltar à Champions League sob o comando de Michael Carrick.

Com isso, Fernandes é o primeiro jogador do Manchester United a conquistar o prestigioso troféu desde Wayne Rooney, na temporada 2009-10, acrescentando este prêmio ao de Jogador do Ano da Football Writers' Association, que ele venceu em maio.