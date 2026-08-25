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The PFA Awards 2026 - WinnersGetty Images Entertainment
Moataz Elgammal

Traduzido por

Bruno Fernandes conquista o prêmio de Jogador do Ano da PFA, enquanto a atacante do Manchester City Bunny Shaw vence o prêmio feminino

B. Fernandes
Manchester United
Premier League

O meio-campista do Manchester United Bruno Fernandes foi eleito o Jogador do Ano da PFA de 2025-26 após quebrar o recorde de assistências da Premier League. Enquanto isso, a atacante do Manchester City Bunny Shaw garantiu o prêmio feminino pela segunda vez, e Nico O'Reilly venceu o prêmio de Jogador Jovem em uma noite memorável que celebrou os destaques da temporada.

  • Temporada recorde para Fernandes

    Fernandes foi coroado como o Jogador do Ano da PFA no masculino após uma campanha individual incrível pelo Manchester United, como informou a Sky Sports.

    Ele quebrou o recorde histórico de assistências da Premier League, ao dar 21 passes para gol e superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Ele também marcou nove vezes para ajudar o Manchester United a garantir a terceira colocação e voltar à Champions League sob o comando de Michael Carrick.

    Com isso, Fernandes é o primeiro jogador do Manchester United a conquistar o prestigioso troféu desde Wayne Rooney, na temporada 2009-10, acrescentando este prêmio ao de Jogador do Ano da Football Writers' Association, que ele venceu em maio.

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    Orgulho pelo reconhecimento dos colegas

    Reagindo à conquista, Fernandes expressou sua satisfação por ser reconhecido pelos próprios colegas de profissão de toda a divisão. Fernandes disse: "É obviamente um momento de muito orgulho. São eles contra quem você entra em campo, e provavelmente não é fácil votar em alguém contra quem você joga, então é um momento muito bom."

    No futebol feminino, Shaw conquistou o prêmio de Jogadora do Ano da PFA pela segunda vez, ficando com o troféu depois de marcar 21 gols para vencer sua terceira Chuteira de Ouro seguida e seu primeiro título da Women's Super League com o Manchester City.

  • Jovens estrelas e prêmios por mérito

    O'Reilly foi eleito o Jogador Jovem do Ano da PFA masculina após uma campanha excepcional, na qual ajudou a Inglaterra a conquistar o bronze na Copa do Mundo. O'Reilly disse: "Tive uma grande temporada. Estou muito orgulhoso da temporada que fiz. Ganhei dois troféus com o meu clube e consegui jogar a Copa do Mundo pelo meu país. Estou muito feliz com o desfecho disso tudo."

    Enquanto isso, a promessa do Arsenal Olivia Smith ficou com o prêmio de Jogadora Jovem do Ano da PFA feminina pela segunda temporada consecutiva. Além disso, Sir Kenny Dalglish e Karen Carney receberam os prêmios de mérito da PFA por suas notáveis contribuições ao futebol ao longo da vida.

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    O que vem a seguir para os vencedores?

    O Manchester United tem uma agenda movimentada pela frente, enquanto Fernandes se prepara para liderar sua equipe no tão aguardado retorno à Liga dos Campeões. O Manchester City e Shaw vão se concentrar em defender o título da Women's Super League quando a nova temporada começar.

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