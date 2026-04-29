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Bruno Fernandes "busca garantias" sobre as ambições do Manchester United antes da janela de transferências de verão
O Manchester United está desesperado para manter seu craque
Os dirigentes do Old Trafford deixaram claro para Fernandes que ele é uma peça fundamental nos seus planos. Apesar de completar 32 anos em setembro, Fernandes continua sendo a figura mais influente da equipe e um dos principais candidatos aos prêmios de Jogador do Ano da PFA e da FWA. No entanto, o poder de decisão não está inteiramente nas mãos do United. Fernandes tem uma cláusula de rescisão de € 65 milhões (£ 56,3 milhões) em seu contrato, que se acredita estar válida até a primeira quinzena de julho. Embora seu contrato vá até 2027, com opção de renovação por mais um ano, seu desejo de alcançar o sucesso no mais alto nível continua sendo o principal fator em sua tomada de decisão.
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Fernandes exige ambição de elite
De acordo com o The Telegraph, Fernandes deixou clara sua vontade de conquistar a Premier League e a Liga dos Campeões, e fontes próximas ao jogador acreditam que ele deseja garantias quanto às ambições do United. Depois de passar seis anos no clube sem disputar nenhum título de peso, o meio-campista teme passar seus últimos anos de auge em um time que está apenas lutando para terminar entre os quatro primeiros. Ele já havia buscado garantias semelhantes antes de assinar extensões de contrato em 2022 e 2024, mas acabou se deparando com campanhas de contratações decepcionantes.
A reformulação do meio-campo é a principal prioridade
O United renovou seu ataque no verão passado e, nesta janela de transferências, o foco está em reformular o meio-campo e construir bases mais sólidas, na esperança de que isso ajude a inspirar Fernandes a alcançar patamares ainda mais altos. Com a provável saída de Casemiro e a incerteza em torno do futuro definitivo de Manuel Ugarte, o clube pode estar em busca de até três novos meio-campistas para proporcionar a solidez defensiva que Fernandes tanto almeja. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, estão no topo da lista de candidatos para a posição de volante, enquanto Carlos Baleba, do Brighton, também está entre vários outros meio-campistas de interesse.
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Uma maravilha que ainda está no auge
Apesar da idade, Fernandes não dá sinais de declínio físico. Recentemente, ele voltou a jogar após uma lesão no tendão da coxa em apenas 17 dias, um tempo de recuperação que, ao que parece, surpreendeu a equipe médica. Estatisticamente, ele continua no topo do futebol europeu e marcou sua 19ª assistência na Premier League nesta temporada na vitória de 2 a 1 sobre o Brentford na segunda-feira. De fato, se ele conseguir mais duas nas quatro últimas partidas do United no campeonato, ele superará o recorde conjunto de Kevin De Bruyne e Thierry Henry de 20 assistências em uma temporada.