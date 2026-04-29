Bruno Fernandes "busca garantias" sobre as ambições do Manchester United antes da janela de transferências de verão

Os dirigentes do Old Trafford deixaram claro para Fernandes que ele é uma peça fundamental nos seus planos. Apesar de completar 32 anos em setembro, Fernandes continua sendo a figura mais influente da equipe e um dos principais candidatos aos prêmios de Jogador do Ano da PFA e da FWA. No entanto, o poder de decisão não está inteiramente nas mãos do United. Fernandes tem uma cláusula de rescisão de € 65 milhões (£ 56,3 milhões) em seu contrato, que se acredita estar válida até a primeira quinzena de julho. Embora seu contrato vá até 2027, com opção de renovação por mais um ano, seu desejo de alcançar o sucesso no mais alto nível continua sendo o principal fator em sua tomada de decisão.