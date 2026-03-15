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Bruno Fernandes bate o recorde de assistências de David Beckham com mais uma atuação heroica pelo Manchester United na vitória decisiva sobre o Aston Villa
Vitória histórica em Old Trafford
Fernandes entrou em campo para o confronto contra o Villa precisando de apenas uma assistência para igualar Beckham, mas foi além e deu duas. Com isso, elevou sua contagem na temporada para 16 assistências em 27 partidas da Premier League, um feito notável quando comparado às 31 partidas disputadas pela lenda inglesa na temporada 1999-00. A visão do capitão fez a diferença em uma partida de alto risco, já que ele constantemente encontrava brechas na defesa. Sua capacidade de criar chances de grande valor o colocou agora no topo da lista de recordes de assistências em uma única temporada do clube.
- AFP
Influência contra o Aston Villa
Durante a vitória por 3 a 1, o capitão teve uma atuação completa no meio-campo, que foi fundamental para o domínio do United. Além de suas duas assistências, ele registrou seis passes decisivos e criou duas grandes chances, mantendo uma impressionante precisão de 87% nos passes. Sua participação não se limitou ao terço final do campo, já que ele registrou 71 toques na bola e recuperou a posse seis vezes, demonstrando seu comprometimento defensivo. Apesar de não ter marcado nenhum gol, suas assistências esperadas (xA) de 0,37 e suas constantes jogadas progressivas mantiveram os visitantes sob pressão implacável durante os 90 minutos.
Domínio estatístico nesta temporada
Olhando para o contexto mais amplo da temporada 2025-26, o meio-campista tem sido a principal fonte de inspiração para os Red Devils. Antes desta partida, ele já havia acumulado 14 assistências e sete gols no campeonato. Somando suas contribuições na vitória sobre o Villa, seu total chega a 16 assistências e sete gols em 27 partidas. Nem mesmo uma lesão no tendão da coxa em dezembro, que o deixou fora de três jogos, conseguiu frear seu ímpeto. Sua forma atual o coloca à frente de nomes como Nani, que registrou 14 assistências em 2010-11, e Antonio Valencia, que conseguiu 13.
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A corrida pela Liga dos Campeões
A vitória consolida a posição do United na terceira colocação, com 54 pontos, colocando o time três pontos à frente do Villa. Com oito partidas restantes, a disputa pelas quatro primeiras posições está se acirrando. O United enfrenta uma reta final desafiadora, incluindo uma visita ao Chelsea e um confronto decisivo em casa contra o Liverpool no início de maio. Enquanto o Arsenal e o Manchester City disputam o título, o time precisa manter a regularidade contra equipes como Bournemouth, Leeds e Brentford. Com seu craque em forma recorde, o clube parece bem posicionado para retornar à competição de elite da Europa.
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