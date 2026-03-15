Bruno Fernandes bate o recorde de assistências de David Beckham com mais uma atuação heroica pelo Manchester United na vitória decisiva sobre o Aston Villa

A vitória consolida a posição do United na terceira colocação, com 54 pontos, colocando o time três pontos à frente do Villa. Com oito partidas restantes, a disputa pelas quatro primeiras posições está se acirrando. O United enfrenta uma reta final desafiadora, incluindo uma visita ao Chelsea e um confronto decisivo em casa contra o Liverpool no início de maio. Enquanto o Arsenal e o Manchester City disputam o título, o time precisa manter a regularidade contra equipes como Bournemouth, Leeds e Brentford. Com seu craque em forma recorde, o clube parece bem posicionado para retornar à competição de elite da Europa.