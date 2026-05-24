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Bruno Fernandes assume sozinho o recorde de assistências da Premier League, à frente de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, ao encerrar uma temporada individual brilhante como capitão do Manchester United
Fazendo história na Costa Sul
Fernandes alcançou sua histórica 21ª assistência durante o confronto da última rodada contra o Brighton, no domingo. O meia, que chegou ao United vindo do Sporting em janeiro de 2020 por € 65 milhões, cobrou um escanteio característico para Patrick Dorgu cabecear e marcar o primeiro gol. Com essa conquista, Fernandes ultrapassou Henry e De Bruyne, que compartilhavam o recorde de assistências em uma única temporada antes desta campanha, com 20 cada. Fernandes também marcou oito gols nesta temporada e foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League no sábado.
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Um momento de orgulho para o capitão
Antes de atingir esse marco histórico, Fernandes reconheceu o calibre dos jogadores contra os quais estava competindo. Em declarações anteriores à Sky Sports, o jogador da seleção portuguesa expressou sua imensa gratidão. Ele disse: “É algo em que penso porque estamos falando de Kevin e Thierry, que foram dois dos melhores jogadores que a Premier League já viu em muito, muito tempo. Ter a chance de estar lá no topo com os nomes deles — só nessa categoria, sem falar no resto que eles fizeram na Premier League — é muito bom, e estou muito orgulhoso disso.”
Desviando os elogios para seus companheiros de equipe
Apesar de receber amplos elogios individuais, Fernandes tem sempre destacado a importância de seus companheiros. O meio-campista ostenta um incrível histórico de 106 gols em 327 partidas pelo United, mas não hesitou em salientar que um criador de jogadas não é nada sem finalizadores precisos. Após sua 20ª assistência contra o Nottingham Forest na última partida do United, ele afirmou: "Estou muito grato por ver a reação deles mais do que a minha, porque eu queria que o Bryan [Mbeumo] comemorasse seu gol. Não queria que o foco fosse em mim, porque, no fim das contas, marcar o gol é o que mais importa no futebol. E todo o crédito vai para o Bryan, porque se ele não tivesse mandado a bola para o fundo da rede, meu recorde não existiria. Portanto, esses recordes só acontecem se seus companheiros de equipe fizerem as coisas certas, assim como você.”
- AFP
E agora, o que vem a seguir para o recordista?
Depois de entrar para a história, Fernandes voltará sua atenção para a Copa do Mundo com a seleção de Portugal. Com seu contrato no United valendo até 30 de junho de 2027, o capitão continua sendo fundamental para as ambições futuras do clube, e há relatos de que ele está prestes a assinar uma renovação lucrativa.