Bruno Fernandes assume sozinho o recorde de assistências da Premier League, à frente de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, ao encerrar uma temporada individual brilhante como capitão do Manchester United

Apesar de receber amplos elogios individuais, Fernandes tem sempre destacado a importância de seus companheiros. O meio-campista ostenta um incrível histórico de 106 gols em 327 partidas pelo United, mas não hesitou em salientar que um criador de jogadas não é nada sem finalizadores precisos. Após sua 20ª assistência contra o Nottingham Forest na última partida do United, ele afirmou: "Estou muito grato por ver a reação deles mais do que a minha, porque eu queria que o Bryan [Mbeumo] comemorasse seu gol. Não queria que o foco fosse em mim, porque, no fim das contas, marcar o gol é o que mais importa no futebol. E todo o crédito vai para o Bryan, porque se ele não tivesse mandado a bola para o fundo da rede, meu recorde não existiria. Portanto, esses recordes só acontecem se seus companheiros de equipe fizerem as coisas certas, assim como você.”