Bruno Fernandes aprova a tentativa de contratação do Manchester United por Sandro Tonali, com uma oferta formal pela estrela do Newcastle já preparada

De acordo com o repórter-chefe de futebol doDaily Mail, Craig Hope, o Manchester United colocou Sandro Tonali no topo da sua lista de reforços para o meio-campo neste verão e deve fazer uma proposta formal ao Newcastle assim que a atual temporada terminar. Embora o clube de Old Trafford também tenha acompanhado jogadores como Adam Wharton e o ex-jogador do Newcastle Elliot Anderson, que também tem sido associado ao Manchester City, Tonali é agora considerado a opção prioritária para reforçar o meio-campo.



