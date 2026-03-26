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Bruno Fernandes aprova a tentativa de contratação do Manchester United por Sandro Tonali, com uma oferta formal pela estrela do Newcastle já preparada
Os Red Devils apontam Tonali como principal alvo
De acordo com o repórter-chefe de futebol doDaily Mail, Craig Hope, o Manchester United colocou Sandro Tonali no topo da sua lista de reforços para o meio-campo neste verão e deve fazer uma proposta formal ao Newcastle assim que a atual temporada terminar. Embora o clube de Old Trafford também tenha acompanhado jogadores como Adam Wharton e o ex-jogador do Newcastle Elliot Anderson, que também tem sido associado ao Manchester City, Tonali é agora considerado a opção prioritária para reforçar o meio-campo.
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O aval de Bruno: Capitão apoia a contratação de Tonali
O jornal “The Mail” acrescenta que o capitão do United, Bruno Fernandes, foi consultado e manifestou seu apoio à transferência, tendo ficado profundamente impressionado com o desempenho do italiano na Premier League. Desde que chegou ao Newcastle vindo do AC Milan no verão de 2023, Tonali tornou-se uma figura fundamental para os Magpies, registrando 20 participações em gols em 104 partidas.
Newcastle está em posição de força nas negociações
Apesar do crescente interesse por parte do Manchester, o Newcastle não tem pressa em vender seu valioso jogador. Tonali ainda tem três anos restantes em seu contrato atual no St James' Park, e o clube detém a opção de prorrogar esse contrato por mais 12 meses. Isso coloca os Magpies em uma posição de vantagem nas negociações de uma eventual taxa de transferência, que provavelmente precisaria ser substancial para viabilizar a transferência.
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Será que está surgindo outro caso Isak?
A situação se complica ainda mais pelo fato de Tonali não ter manifestado oficialmente o desejo de deixar Tyneside. No entanto, os comentários recorrentes do representante do jogador, que tem discutido frequentemente a possibilidade de uma transferência, não passaram despercebidos pela diretoria do Newcastle. Embora estejam cientes da intenção do United, o clube não opera mais no vácuo administrativo que levou à controversa venda de Alexander Isak ao Liverpool no ano passado.