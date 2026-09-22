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Bruno Fernandes, “apagado”, causa preocupação, enquanto ex-zagueiro do Man Utd questiona falta de liderança no elenco de Michael Carrick
Um péssimo começo para Carrick
O United teve um início de campanha muito ruim. A equipe de Carrick conseguiu apenas uma vitória nas cinco primeiras partidas da Premier League e vem tendo dificuldades para embalar.
O Manchester United sofreu derrotas para o Hull City e para um Manchester City com um jogador a menos, além de ter deixado pontos pelo caminho em empates com o Everton e o Fulham. Seu único triunfo na liga foi uma convincente vitória por 5 a 2 sobre o recém-promovido Ipswich Town. Para agravar a má fase no cenário doméstico, o United recentemente foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Apesar de ter aberto 2 a 0 contra o Brighton em Old Trafford, o time de Carrick sofreu uma queda drástica de rendimento e acabou derrotado por 3 a 2.
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A fase de Fernandes gera grande preocupação
Fernandes tem sido alvo de críticas específicas em meio às dificuldades mais amplas da equipe. O ex-zagueiro do United, Bardsley, acredita que o meio-campista de 32 anos parece apenas uma sombra do que costuma ser.
Embora Fernandes tenha três gols e uma assistência na Premier League, todas essas participações em gols aconteceram na única vitória contra o Ipswich. Bardsley demonstrou preocupação com o comportamento atual da estrela portuguesa.
"Bruno Fernandes parece um pouco sem brilho para mim neste ano", disse Bardsley ao Lyllo Casino. "Sendo brutalmente honesto, e eu sou o maior defensor dele, sou o maior fã dele, acho que ele é incrível no que faz pela equipe, você nunca pode questionar o esforço e o trabalho que ele coloca e que as pessoas provavelmente não veem além dos gols.
"Ele só parece um pouco sem brilho neste ano, e isso também é um pouco preocupante, porque sabemos o quanto ele foi importante nas últimas quatro ou cinco temporadas, e sem ele provavelmente estaríamos em uma posição completamente diferente."
Preocupante falta de liderança defensiva
Bardsley, que surgiu nas categorias de base de Old Trafford, também destacou fragilidades defensivas gritantes. Ele ficou particularmente chocado com a derrota para o Hull na abertura da temporada, chamando a falta de energia e condicionamento físico de "alarmante".
O ex-jogador do Sunderland observou que, apesar de a defesa ter parecido sólida sob o comando de Carrick na temporada passada, a linha defensiva atual está "toda desorganizada". Ele acredita que faltam, de forma fundamental, autoridade e comando em campo ao elenco.
"Mas, no fim das contas, defensivamente, de modo geral, você pode olhar para a linha de quatro atrás e dizer que não é a melhor linha defensiva do mundo, mas, como coletivo, temos de ser mais agressivos", acrescentou. "Temos de cobrar mais uns aos outros, e isso é o que me alarma, não há cobrança suficiente. Os gols saem e nós simplesmente nos viramos e damos a saída de bola de novo.
"Tem de haver algum tipo de cobrança entre eles, responsabilizando os jogadores quando cometem erros, quando não estão ligados no jogo, ou quando não impedem cruzamentos ou finalizações. Há falta de liderança ali."
- AFP
Necessidade desesperada de uma reação imediata
A pressão agora está claramente sobre Carrick para estancar essa queda alarmante. Ele precisa encontrar uma maneira de corrigir uma defesa vulnerável, que deixou escapar vantagens no fim contra Brighton e Everton. Além disso, o técnico precisa recuperar a forma de Fernandes para impulsionar uma reação do Manchester United.
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