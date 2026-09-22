Fernandes tem sido alvo de críticas específicas em meio às dificuldades mais amplas da equipe. O ex-zagueiro do United, Bardsley, acredita que o meio-campista de 32 anos parece apenas uma sombra do que costuma ser.

Embora Fernandes tenha três gols e uma assistência na Premier League, todas essas participações em gols aconteceram na única vitória contra o Ipswich. Bardsley demonstrou preocupação com o comportamento atual da estrela portuguesa.

"Bruno Fernandes parece um pouco sem brilho para mim neste ano", disse Bardsley ao Lyllo Casino. "Sendo brutalmente honesto, e eu sou o maior defensor dele, sou o maior fã dele, acho que ele é incrível no que faz pela equipe, você nunca pode questionar o esforço e o trabalho que ele coloca e que as pessoas provavelmente não veem além dos gols.

"Ele só parece um pouco sem brilho neste ano, e isso também é um pouco preocupante, porque sabemos o quanto ele foi importante nas últimas quatro ou cinco temporadas, e sem ele provavelmente estaríamos em uma posição completamente diferente."