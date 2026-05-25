Bruno Fernandes acusa Roy Keane de “mentir” ao rebater as críticas “exageradas” da lenda do Manchester United

Fernandes já respondeu a essas acusações, participando do podcast “The Diary of a CEO” para defender sua reputação. O meia-atacante mostrou-se particularmente insatisfeito com a forma como o irlandês interpretou seus comentários pós-jogo, alegando que a versão dos fatos apresentada por Keane simplesmente não correspondeu à realidade.

Foi destacado que Fernandes havia, na verdade, dito exatamente o contrário em sua entrevista pós-jogo: “Provavelmente houve momentos hoje em que eu deveria ter passado a bola em vez de chutar. Estou muito feliz pela assistência, mas, mais do que isso, estou feliz pela vitória e por terminar a temporada em alta.”

Abordando diretamente a versão de Keane sobre essa citação, Fernandes disse mais tarde ao apresentador do podcast Steven Bartlett: “Não me importo com críticas. Sempre aceito críticas de todos e nunca respondo a ninguém. As pessoas têm uma opinião, acham que é bom, ruim ou o que for.

“O que eu não gosto é quando as pessoas mentem sobre as coisas e, neste caso, o que você disse sobre Roy Keane, basicamente, o que ele disse é uma mentira. Felizmente para mim, tudo está registrado; imagine se não estivesse, então as pessoas pensariam que o Bruno é sempre aquele que busca a assistência.

"Eu até pedi o número do Ole [Gunnar Solskjaer] para mandar uma mensagem e conversar com ele, para dizer: 'Não me importo com as críticas, mas não gosto quando as pessoas mentem sobre o que eu digo, porque isso vai além do que considero aceitável'."