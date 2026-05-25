Getty/GOAL
Traduzido por
Bruno Fernandes acusa Roy Keane de “mentir” ao rebater as críticas “exageradas” da lenda do Manchester United
Keane critica o capitão recordista
A polêmica começou quando Keane, em entrevista ao programa “The Overlap” na última segunda-feira, expressou sua indignação com a narrativa em torno de Fernandes ter igualado o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League durante a vitória sobre o Nottingham Forest. Keane sugeriu que o capitão estava mais interessado em reconhecimento pessoal do que no desempenho geral da equipe.
A lenda do United disse: “Quando você é o capitão de um clube e deve estar levando o clube adiante, não fique preso apenas ao seu papel na equipe, apenas às assistências. O que ouvi no United no fim de semana, honestamente, me deixou furioso. Toda aquela conversa sobre as assistências dele... Todos, os jogadores estavam [falando sobre isso], o jogo girou em torno das assistências dele. É isso aí. Depois do jogo, ele foi entrevistado e disse, o capitão do Manchester United, disse: ‘Algumas vezes, eu provavelmente deveria ter... chutado, mas fiz os passes.’ Uau. Como sua mentalidade pode não ser vencer a partida, mas sim um recorde individual?”
- Getty Images Sport
Fernandes esclarece a situação
Fernandes já respondeu a essas acusações, participando do podcast “The Diary of a CEO” para defender sua reputação. O meia-atacante mostrou-se particularmente insatisfeito com a forma como o irlandês interpretou seus comentários pós-jogo, alegando que a versão dos fatos apresentada por Keane simplesmente não correspondeu à realidade.
Foi destacado que Fernandes havia, na verdade, dito exatamente o contrário em sua entrevista pós-jogo: “Provavelmente houve momentos hoje em que eu deveria ter passado a bola em vez de chutar. Estou muito feliz pela assistência, mas, mais do que isso, estou feliz pela vitória e por terminar a temporada em alta.”
Abordando diretamente a versão de Keane sobre essa citação, Fernandes disse mais tarde ao apresentador do podcast Steven Bartlett: “Não me importo com críticas. Sempre aceito críticas de todos e nunca respondo a ninguém. As pessoas têm uma opinião, acham que é bom, ruim ou o que for.
“O que eu não gosto é quando as pessoas mentem sobre as coisas e, neste caso, o que você disse sobre Roy Keane, basicamente, o que ele disse é uma mentira. Felizmente para mim, tudo está registrado; imagine se não estivesse, então as pessoas pensariam que o Bruno é sempre aquele que busca a assistência.
"Eu até pedi o número do Ole [Gunnar Solskjaer] para mandar uma mensagem e conversar com ele, para dizer: 'Não me importo com as críticas, mas não gosto quando as pessoas mentem sobre o que eu digo, porque isso vai além do que considero aceitável'."
Temporada recorde para os portugueses
Apesar das críticas, Fernandes acabou por assumir a liderança isolada no recorde de assistências da Premier League, com 21, após a vitória por 3 a 0 sobre o Brighton, partida em que deu uma assistência para o gol de Patrick Dorgu. Com essa façanha, ele superou a marca anterior estabelecida por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, consolidando seu status como o principal criador da divisão. Isso coroou uma temporada individual em que ele foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League, ao mesmo tempo em que levou seu time de volta às vagas da Liga dos Campeões.
- AFP
Carrick apoia seu influente líder
Embora Keane continue cético em relação ao estilo de liderança do meio-campista, o novo técnico efetivo, Michael Carrick, tem demonstrado abertamente seu apoio. Carrick, que assinou recentemente um novo contrato de dois anos em Old Trafford, vê o jogador da seleção portuguesa como a pedra angular de seus planos futuros, enquanto o clube se prepara para retornar à competição de elite da Europa.
Falando sobre o futuro e o impacto do capitão, Carrick disse: “Ele é uma grande influência para nós e tem sido o capitão, liderando pelo exemplo de várias maneiras. Não tenho motivos para pensar o contrário [quanto à sua permanência]. Adoramos o que ele tem feito e ele adora estar aqui, acho que isso fica claro.”