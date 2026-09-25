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Bruno Fernandes abraça seu novo papel aberto pelos lados sob o comando de Jorge Jesus, enquanto Portugal afunda Gales
Uma mudança tática para o capitão do Manchester United
Embora a escalação sugerisse que ele ficaria aberto pela linha lateral, o meia fez questão de esclarecer rapidamente que suas novas instruções sob o comando de Jesus são muito mais nuances do que parecem no papel. A vitória por 1 a 0, conquistada na casa do Sporting CP, ofereceu uma primeira visão de como o veterano treinador pretende utilizar seus ativos mais criativos. Em entrevista à RTP, Fernandes fez questão de detalhar seus movimentos específicos em campo. Ele explicou que seu posicionamento foi pensado para facilitar a progressão da bola, e não para desempenhar um papel tradicional pela ponta.
"Se você reparar, eu raramente estava no corredor. Defendendo, sim, eu estava ali para acompanhar o lateral e pressionar o lateral em momentos mais altos no campo. Fora isso, passa muito pela ideia do treinador, que é ter um jogador por dentro capaz de conectar o jogo, de recuar para jogar, de também servir de apoio para o atacante e o segundo atacante, criando um triângulo no meio e pelos lados, ajudando nas duas partes", detalhou o meio-campista.
- AFP
Adaptando-se à filosofia de Jorge Jesus
A nomeação de Jorge Jesus trouxe uma nova perspectiva tática para a Seleção, e Fernandes parece estar aproveitando a flexibilidade oferecida por Jesus. Apesar de ser um dos principais camisas 10 do mundo, o jogador de 32 anos insistiu que está mais do que feliz em sacrificar sua posição inicial preferida no centro em benefício do sistema coletivo.
Fernandes detalhou suas conversas com o novo técnico sobre sua versatilidade dentro do elenco. "Foi isso que eu fiz. O técnico me pediu essa função para este jogo. Ele já me disse que posso atuar em diferentes posições com ele, então, para mim, o mais importante é que o que eu faço ajude a equipe, e eu sempre farei o melhor que puder em qualquer posição em que o técnico me colocar", acrescentou Fernandes.
Há espaço para crescimento apesar da atuação dominante
Embora o placar tenha permanecido modesto, Portugal foi a força dominante durante boa parte da noite, instalado no campo do País de Gales e ditando o ritmo da partida. Fernandes reconheceu que, embora a atuação tenha sido animadora, especialmente pelo pouco tempo que o elenco treinou sob o comando de Jesus, ainda há muito trabalho a ser feito.
Ao ser questionado se o resultado final talvez tenha sido melhor do que o desempenho geral, Fernandes ofereceu uma visão equilibrada sobre o andamento do jogo. "Criamos muitas oportunidades, estivemos quase sempre no campo adversário. Fomos muito capazes de ter a bola, de dominar o jogo, obviamente sempre há aspectos a melhorar em todos os jogos, independentemente do resultado, mas acho que foi uma atuação muito boa. Depois de três dias de trabalho, a equipe assimilou bem as ideias e o que o treinador nos pediu, mas há aspectos a melhorar", destacou.
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Foco se volta para a rodada dupla escandinava
Com os três pontos garantidos, Portugal pode refletir sobre uma atuação bem-sucedida que destacou tanto o potencial ofensivo quanto as vulnerabilidades defensivas de sua renovada seleção. A agenda não dá trégua para Portugal, que agora se prepara para uma difícil viagem para enfrentar a Noruega em Oslo no próximo domingo. Depois desse confronto, a seleção viajará para Copenhague para encarar a Dinamarca em 1º de outubro, em uma sequência crucial de partidas que pode definir seu caminho até a fase mata-mata. A janela internacional será encerrada com o retorno ao território nacional, quando Portugal receberá a Noruega no Estádio do Dragão, no Porto, em 4 de outubro.
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