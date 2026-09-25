Embora a escalação sugerisse que ele ficaria aberto pela linha lateral, o meia fez questão de esclarecer rapidamente que suas novas instruções sob o comando de Jesus são muito mais nuances do que parecem no papel. A vitória por 1 a 0, conquistada na casa do Sporting CP, ofereceu uma primeira visão de como o veterano treinador pretende utilizar seus ativos mais criativos. Em entrevista à RTP, Fernandes fez questão de detalhar seus movimentos específicos em campo. Ele explicou que seu posicionamento foi pensado para facilitar a progressão da bola, e não para desempenhar um papel tradicional pela ponta.

"Se você reparar, eu raramente estava no corredor. Defendendo, sim, eu estava ali para acompanhar o lateral e pressionar o lateral em momentos mais altos no campo. Fora isso, passa muito pela ideia do treinador, que é ter um jogador por dentro capaz de conectar o jogo, de recuar para jogar, de também servir de apoio para o atacante e o segundo atacante, criando um triângulo no meio e pelos lados, ajudando nas duas partes", detalhou o meio-campista.