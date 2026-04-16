Bruninho, joia do Athletico-PR, tem venda encaminhada ao Shakhtar Donetsk e pode ser o futuro da seleção brasileira

Bruno Braga Ramos, o Bruninho, é hoje um dos nomes mais promissores das categorias de base do Athletico-PR e já começa a dar seus primeiros passos no cenário internacional. Aos 17 anos, o meia-atacante tem negociação encaminhada para o Shakhtar Donetsk, tradicional porta de entrada de brasileiros no futebol europeu.

O clube ucraniano apresentou propostas recentes e insiste na contratação da joia rubro-negra, com valores que podem chegar a cerca de 15 milhões de euros (R$ 88 milhões). A tendência é que a transferência seja concretizada após o jogador completar 18 anos, em agosto, conforme as regras de transferências internacionais.

Considerado a principal promessa do Furacão na atualidade, Bruninho já atrai olhares de outros clubes europeus e desponta como mais um talento brasileiro a seguir o caminho precoce rumo ao Velho Continente.