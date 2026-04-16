Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bruninho AthleticoLuis Miguel Ferreira/athletico.com.br
Gabriel Marin

Bruninho, joia do Athletico-PR, tem venda encaminhada ao Shakhtar Donetsk e pode ser o futuro da seleção brasileira

Especiais e Opinião
NXGN
Bruninho
Athletico Paranaense
Shakhtar Donetsk

Meia-atacante de 17 anos é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e deve dar salto precoce rumo à Europa

Bruno Braga Ramos, o Bruninho, é hoje um dos nomes mais promissores das categorias de base do Athletico-PR e já começa a dar seus primeiros passos no cenário internacional. Aos 17 anos, o meia-atacante tem negociação encaminhada para o Shakhtar Donetsk, tradicional porta de entrada de brasileiros no futebol europeu.

O clube ucraniano apresentou propostas recentes e insiste na contratação da joia rubro-negra, com valores que podem chegar a cerca de 15 milhões de euros (R$ 88 milhões). A tendência é que a transferência seja concretizada após o jogador completar 18 anos, em agosto, conforme as regras de transferências internacionais.

Considerado a principal promessa do Furacão na atualidade, Bruninho já atrai olhares de outros clubes europeus e desponta como mais um talento brasileiro a seguir o caminho precoce rumo ao Velho Continente.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Bruninho AthleticoLuis Miguel Ferreira/athletico.com.br

    Onde tudo começou

    Nascido em São Paulo, em 16 de agosto de 2008, Bruninho iniciou sua trajetória no futebol ainda jovem até chegar ao Athletico-PR em 2021, onde rapidamente se destacou nas categorias de base.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    Desde cedo, chamou atenção pela qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de atuar como articulador ofensivo. O clube paranaense, conhecido por lapidar talentos, tratou de blindar a promessa com um contrato longo e multa rescisória elevada, evidenciando a confiança no potencial do jogador.

    • Publicidade
  • Bruninho AthleticoLuis Miguel Ferreira/athletico.com.br

    A grande chance

    A virada de chave na carreira de Bruninho aconteceu em 2026. Promovido ao elenco principal para a disputa do Campeonato Paranaense, o jovem não demorou a mostrar serviço: estreou como titular e marcou gol logo em seu primeiro jogo como profissional.

    Pouco depois, fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro e passou a ganhar minutos no time principal.

    O desempenho chamou atenção também da seleção brasileira de base. Convocado para a equipe sub-20, Bruninho brilhou em amistosos contra o Paraguai, com gols e assistência, reforçando seu status de promessa nacional.

  • Bruninho AthleticoDivulgação/CBF

    Como está indo

    Mesmo em início de trajetória no profissional, Bruninho já apresenta números relevantes. Em sua primeira temporada, soma 17 jogos, com quatro gols e uma assistência, sendo destaque no Campeonato Paranaense.

    Pela seleção sub-20, foram dois jogos, dois gols e uma assistência.

    Seus números iniciais mostram um jogador participativo, que chega à área e contribui diretamente para o setor ofensivo, algo raro para atletas tão jovens em fase de adaptação.

    Além dos números, chama atenção a personalidade em campo, assumindo responsabilidades mesmo com pouca idade.

  • Bruninho AthleticoLuis Miguel Ferreira/athletico.com.br

    Pontos fortes

    Bruninho se destaca principalmente por características ofensivas refinadas:

    - Visão de jogo e criatividade, tendo a capacidade de encontrar passes ente linhas;

    - Mobilidade e versatilidade, podendo atuar em diferentes zonas do meio para o ataque (meia-atacante, meia-armador, ponta-direita ou ponta-esquerda);

    - Boa finalização, com presença ofensiva e boa chegada à área, fazendo muitos gols;

    - Tomada de decisão rápida, com uma leitura de jogo acima da média para a idade.

    Essas qualidades o definem como um típico meia moderno, capaz de organizar e também definir jogadas.

  • Bruninho AthleticoLuis Miguel Ferreira/athletico.com.br

    Espaço para melhorias

    Como todo jovem em formação, Bruninho ainda possui pontos a evoluir:

    - Regularidade: manter alto nível em sequência de jogos;

    - Parte física: ganhar mais força para o futebol profissional;

    - Disciplina tática: aprimorar o posicionamento sem a bola;

    - Maturidade extracampo: lidar melhor com pressão e exposição.

    O desenvolvimento desses aspectos será fundamental para a sua adaptação ao futebol europeu.

  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O próximo... Lucas Paquetá?

    Pelas características, Bruninho lembra meias brasileiros criativos que atuam entre linhas e têm chegada ao ataque. Um paralelo possível é com Lucas Paquetá, especialmente pela versatilidade e capacidade de influenciar o jogo ofensivo em diferentes funções.

    Assim como Paquetá no início da carreira, Bruninho alia técnica, movimentação e presença ofensiva, embora ainda esteja em estágio inicial de desenvolvimento.

  • Bruninho AthleticoLuis Miguel Ferreira/athletico.com.br

    O que vem a seguir?

    Com a possível ida ao Shakhtar Donetsk, Bruninho deve seguir um caminho já conhecido por jovens brasileiros: adaptação gradual ao futebol europeu, em um clube que historicamente aposta e desenvolve talentos sul-americanos.

    A expectativa é que ele ganhe minutos progressivamente na Europa, siga sendo convocado para as seleções de base e entre no radar da seleção principal nos próximos anos

    A transferência precoce representa um salto importante e também um desafio. Se mantiver a evolução, Bruninho pode se tornar mais um nome relevante do futebol brasileiro no cenário internacional.

Conference League
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
Brasileirão
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR