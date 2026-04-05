Brocchi: "Está rolando uma disputa contra Bastoni, mas ele precisa ser protegido e apoiado, pois é um dos poucos grandes jogadores da Série A"

No domingo de Páscoa, os holofotes estavam voltados para o Inter x Roma, um dos dois grandes confrontos da 31ª rodada do campeonato, juntamente com o jogo adiado de hoje entre Napoli e Milan. Na vitória do Nerazzurri por 5 a 2, Cristian Chivu confirmou mais uma vez Alessandro Bastoni na zaga,e no momento do anúncio das escalações, uma grande ovação da torcida presente no San Siro saudou o zagueiro do Inter, um sinal evidente de solidariedade ao jogador nascido em 1999, que está passando por um momento complicado e, nos últimos dias, também se tornou alvo de algumas discussões por causa de seu desempenho na Seleção. Depois, quando Chivu o substituiu aos 58 minutos, com o placar em 4 a 1 para os nerazzurri, colocando Darmian, houve uma ovação de pé por parte de San Siro, com os torcedores entoando o coro “Alessandro Bastoni olé”.



