Britânicos no exterior: Trent Alexander-Arnold e Marcus Rashford são criticados pela imprensa espanhola, enquanto Fikayo Tomori brilha na vitória do AC Milan no clássico

O confronto de domingo entre AC Milan e Inter, no Derby della Madonnina, não gerou tanto entusiasmo pré-jogo como de costume, em grande parte porque o Nerazzurri tinha uma vantagem de 10 pontos sobre seus rivais locais no topo da Serie A. O Inter também estava cheio de confiança após oito vitórias consecutivas no campeonato e poderia ter encerrado a disputa pelo título com mais uma vitória.
No entanto, o Milan não estava disposto a se curvar ao campeão eleito. A equipe de Massimiliano Allegri rasgou o roteiro para garantir uma vitória por 1 a 0, graças ao primeiro gol de Pervis Estupinan pelo Rossoneri, completando sua primeira dobradinha sobre o Inter em 15 anos.
O Inter se esforçou após ficar atrás no placar no final do primeiro tempo, mas foi repelido por uma barreira de defensores determinados do Milan. Eles limitaram o líder a apenas um chute a gol, com Koni De Winter apresentando um desempenho colossal no centro da zaga.
Fikayo Tomori também esteve no seu melhor na direita da defesa de três homens, ao neutralizar com sucesso a ameaça representada por Francesco Pio Esposito e Federico Dimarco. O ex-jogador do Chelsea, Tomori, que está na sua quinta temporada completa no Milan, registou quatro vitórias em duelos terrestres, quatro alívios e uma taxa de 83% de passes completos, numa exibição segura que poderá torná-lo um azarão para a seleção inglesa no Mundial.
Ele também mostrou uma enorme resiliência, lutando durante os 90 minutos, apesar de ter caído no início do jogo com o que parecia ser um problema muscular.
“Trabalhamos muito para manter a compactação. Jogar contra o Inter e não sofrer gols não é fácil, então acho que isso mostra o bom trabalho que fizemos”, disse Tomori após a partida. “O clássico é sempre um jogo especial e sempre difícil. Estamos felizes com a vitória, agora vamos aproveitar a noite e nos concentrar em terminar a temporada com força.”
O Milan tem apenas 10 partidas restantes para recuperar a diferença de sete pontos para o Inter, mas a esperança foi restaurada. Uma recuperação no final da temporada não pode ser completamente descartada, especialmente se Tomori continuar a ajudar a fornecer uma base tão sólida.