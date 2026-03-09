Britânicos no exterior: Trent Alexander-Arnold e Marcus Rashford são criticados pela imprensa espanhola, enquanto Fikayo Tomori brilha na vitória do AC Milan no clássico

O Real Madrid recuperou-se de duas derrotas consecutivas na La Liga ao vencer o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na sexta-feira, mantendo assim viva a disputa pelo título. No entanto, não foi uma noite fácil para os jogadores de Álvaro Arbeloa, que só conseguiram a vitória graças a um gol de Federico Valverde aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, e se beneficiaram de uma grande dose de sorte, já que o chute do uruguaio entrou no gol após um desvio inesperado.

O Celta teria merecido um ponto, com o Real Madrid mais uma vez lutando para encontrar coesão, principalmente na defesa. O gol de Borja Iglesias aos 25 minutos, que empatou o jogo após o gol inicial de Aurelien Tchouameni, foi um exemplo disso, já que Trent Alexander-Arnold foi facilmente ultrapassado na jogada.

Williot Swedberg ultrapassou o jogador da seleção inglesa para receber um passe longo pela esquerda, antes de cortar para a direita e cruzar rasteiro para Iglesias converter com tranquilidade. A defesa de Alexander-Arnold foi muito casual, para dizer o mínimo, e não apenas nessa jogada; ele fez apenas uma entrada em todo o jogo.

O ex-lateral do Liverpool continua parecendo um peixe fora d'água em Madri, como observou a imprensa espanhola. O Marca fez uma avaliação contundente de seu último desempenho: “Ele contribui muito no ataque, mas também prejudica muito na defesa. Ele foi incrivelmente fraco no empate do Celta”.

O Diario Sport foi ainda mais longe: “A situação de Trent é muito preocupante. O inglês é um problema na defesa do Real Madrid, como demonstrou o primeiro gol do Celta. Ele foi muito fraco defensivamente e completamente superado em todos os aspectos do jogo. Para piorar a situação, ele perdeu o pouco que contribuía no ataque. Se [Dani] Carvajal se recuperar um pouco, ele voltará à equipe titular.”

Se Alexander-Arnold não melhorar significativamente seu jogo nas próximas semanas, ele certamente também perderá a disputa por uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026.