James Westwood

Traduzido por

Britânicos no exterior: Trent Alexander-Arnold e Marcus Rashford são criticados pela imprensa espanhola, enquanto Fikayo Tomori brilha na vitória do AC Milan no clássico

A GOAL analisa os jogadores britânicos que ganham a vida longe de sua terra natal, com muitas outras estrelas decidindo deixar suas zonas de conforto em busca de uma vida melhor no futebol em outros lugares. A Premier League ainda é, obviamente, uma das divisões mais divertidas do mundo, e o Campeonato pode ser fantástico para o desenvolvimento, mas há mais opções por aí.

Com o capitão da Inglaterra, Harry Kane, afastado devido a uma lesão esta semana, houve uma oportunidade para vários outros britânicos roubarem a cena nas principais ligas europeias. Infelizmente, dois deles desperdiçaram essa oportunidade na La Liga, recebendo críticas negativas da imprensa, e outro teve uma tarde para esquecer na Holanda — mas um certo jogador da seleção inglesa, com cinco partidas disputadas, conseguiu se deleitar com os frutos do clássico na Itália.

Todas as segundas-feiras desta temporada, o GOAL traz para você as últimas notícias sobre os astros britânicos no exterior, o que eles estão fazendo, quem está alcançando o auge e quem precisa voltar para casa. Vamos mergulhar na análise desta semana...

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent ainda enfrenta dificuldades

    O Real Madrid recuperou-se de duas derrotas consecutivas na La Liga ao vencer o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na sexta-feira, mantendo assim viva a disputa pelo título. No entanto, não foi uma noite fácil para os jogadores de Álvaro Arbeloa, que só conseguiram a vitória graças a um gol de Federico Valverde aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, e se beneficiaram de uma grande dose de sorte, já que o chute do uruguaio entrou no gol após um desvio inesperado.

    O Celta teria merecido um ponto, com o Real Madrid mais uma vez lutando para encontrar coesão, principalmente na defesa. O gol de Borja Iglesias aos 25 minutos, que empatou o jogo após o gol inicial de Aurelien Tchouameni, foi um exemplo disso, já que Trent Alexander-Arnold foi facilmente ultrapassado na jogada. 

    Williot Swedberg ultrapassou o jogador da seleção inglesa para receber um passe longo pela esquerda, antes de cortar para a direita e cruzar rasteiro para Iglesias converter com tranquilidade. A defesa de Alexander-Arnold foi muito casual, para dizer o mínimo, e não apenas nessa jogada; ele fez apenas uma entrada em todo o jogo.

    O ex-lateral do Liverpool continua parecendo um peixe fora d'água em Madri, como observou a imprensa espanhola. O Marca fez uma avaliação contundente de seu último desempenho: “Ele contribui muito no ataque, mas também prejudica muito na defesa. Ele foi incrivelmente fraco no empate do Celta”.

    O Diario Sport foi ainda mais longe: “A situação de Trent é muito preocupante. O inglês é um problema na defesa do Real Madrid, como demonstrou o primeiro gol do Celta. Ele foi muito fraco defensivamente e completamente superado em todos os aspectos do jogo. Para piorar a situação, ele perdeu o pouco que contribuía no ataque. Se [Dani] Carvajal se recuperar um pouco, ele voltará à equipe titular.”

    Se Alexander-Arnold não melhorar significativamente seu jogo nas próximas semanas, ele certamente também perderá a disputa por uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026.

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Apresentação “desastrosa” de Rashford

    A primeira temporada de Marcus Rashford na La Liga tem sido mais animadora do que a de Alexander-Arnold, com o jogador emprestado pelo Manchester United ostentando um total combinado de 23 gols e assistências com a camisa do Barcelona. No entanto, ele não marcou nenhum gol nas últimas quatro partidas da La Liga e durou apenas 62 minutos antes de ser substituído na última partida do Blaugrana no campeonato nacional.

    Lamine Yamal proporcionou o momento mágico que levou o Barça à vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Club, com um chute sensacional no ângulo superior aos 68 minutos, que acabou preservando a vantagem de quatro pontos da equipe na liderança. No entanto, foi uma atuação coletiva desleixada, e Rashford foi o maior culpado por desperdiçar persistentemente oportunidades de dar impulso aos visitantes.

    O jogador de 28 anos perdeu a posse de bola 13 vezes e fez apenas dois cruzamentos precisos na partida, muitas vezes correndo por becos sem saída em vez de levantar a cabeça. Não foi surpresa quando seu número apareceu para Raphinha quando o placar ainda estava 0 a 0, e o Barça melhorou após sua saída.

    Assim como Alexander-Arnold, Rashford foi posteriormente destacado pelos maiores jornais da Espanha. O Diario AS descreveu o desempenho do ponta inglês como “desastroso”, enquanto o Sport escreveu: “O britânico foi bastante apagado, nunca conseguiu passar pelo seu marcador, perdeu a posse de bola com frequência e parecia desconfortável. Uma oportunidade perdida em uma partida em que ele foi completamente inexpressivo”.

    O Barça ainda não confirmou se vai exercer a opção de compra de Rashford, e a atuação de sábado não deve ter ajudado muito a convencer a diretoria. Por mais que suas estatísticas pareçam boas, ele na verdade se destaca como o elo mais fraco do ataque de Hansi Flick e ainda não tem vaga garantida no time titular.

    Rashford tem mais chances de disputar a Copa do Mundo do que Alexander-Arnold devido às opções limitadas da Inglaterra na lateral esquerda, mas, na forma atual, Anthony Gordon, do Newcastle, merece mais uma vaga no time titular de Thomas Tuchel.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Tomori leva os louros do clássico

    O confronto de domingo entre AC Milan e Inter, no Derby della Madonnina, não gerou tanto entusiasmo pré-jogo como de costume, em grande parte porque o Nerazzurri tinha uma vantagem de 10 pontos sobre seus rivais locais no topo da Serie A. O Inter também estava cheio de confiança após oito vitórias consecutivas no campeonato e poderia ter encerrado a disputa pelo título com mais uma vitória.

    No entanto, o Milan não estava disposto a se curvar ao campeão eleito. A equipe de Massimiliano Allegri rasgou o roteiro para garantir uma vitória por 1 a 0, graças ao primeiro gol de Pervis Estupinan pelo Rossoneri, completando sua primeira dobradinha sobre o Inter em 15 anos.

    O Inter se esforçou após ficar atrás no placar no final do primeiro tempo, mas foi repelido por uma barreira de defensores determinados do Milan. Eles limitaram o líder a apenas um chute a gol, com Koni De Winter apresentando um desempenho colossal no centro da zaga.

    Fikayo Tomori também esteve no seu melhor na direita da defesa de três homens, ao neutralizar com sucesso a ameaça representada por Francesco Pio Esposito e Federico Dimarco. O ex-jogador do Chelsea, Tomori, que está na sua quinta temporada completa no Milan, registou quatro vitórias em duelos terrestres, quatro alívios e uma taxa de 83% de passes completos, numa exibição segura que poderá torná-lo um azarão para a seleção inglesa no Mundial.

    Ele também mostrou uma enorme resiliência, lutando durante os 90 minutos, apesar de ter caído no início do jogo com o que parecia ser um problema muscular.

    “Trabalhamos muito para manter a compactação. Jogar contra o Inter e não sofrer gols não é fácil, então acho que isso mostra o bom trabalho que fizemos”, disse Tomori após a partida. “O clássico é sempre um jogo especial e sempre difícil. Estamos felizes com a vitória, agora vamos aproveitar a noite e nos concentrar em terminar a temporada com força.”

    O Milan tem apenas 10 partidas restantes para recuperar a diferença de sete pontos para o Inter, mas a esperança foi restaurada. Uma recuperação no final da temporada não pode ser completamente descartada, especialmente se Tomori continuar a ajudar a fornecer uma base tão sólida.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Greenwood garante vitória muito necessária

    O Marselha foi eliminado da Coupe de France pelo Toulouse nas quartas de final na semana passada, perdendo nos pênaltis após um empate em 2 a 2 no Orange Velodrome. No entanto, o time teve a chance de se vingar imediatamente no fim de semana, quando viajou para o Stadium de Toulouse no sábado, onde apresentou um desempenho muito mais controlado para cumprir sua missão.

    Sem surpresa, foi Mason Greenwood quem deu o golpe decisivo aos 18 minutos de jogo. Igor Paixão correu para receber um passe em profundidade pelo lado esquerdo e recuou a bola para Greenwood, que avançava em velocidade, para um excelente remate de primeira que passou pelo indefeso goleiro do Toulouse, Guillaume Restes.

    Esse foi o 25º gol do ex-atacante do Manchester United na temporada e o 15º na Ligue 1, o que mais uma vez o coloca na liderança da disputa pelo título de artilheiro. Isso também garantiu que o Marselha voltasse à terceira posição, à frente do Lyon, com a classificação para a Liga dos Campeões ainda à vista.

    No entanto, a tarde não foi um sucesso total para Greenwood. O novo técnico do OM, Habib Beye, causou espanto ao substituir o jogador de 24 anos logo após a marca de uma hora de jogo e foi forçado a explicar a decisão na coletiva de imprensa pós-jogo.

    “Houve uma confusão em que ele recebeu um cartão amarelo e, como Mason é um jogador instintivo, não queria que ficássemos com 10 jogadores naquela partida”, disse Beye. Ele acrescentou: “Coloquei Mason como atacante, mas queria que ele viesse e marcasse o zagueiro central esquerdo e [Dayann] Methalie, para dar espaço a Quinten Timber e Timothy Weah. Eu sabia que Mason não era um jogador que ficava no eixo.” 

    Greenwood era frequentemente criticado por sua falta de trabalho defensivo pelo antecessor de Beye, Roberto De Zerbi, e parece que ele ainda não aprendeu a lição. Apesar de sua qualidade inegável no terço final do campo, o jogador da seleção inglesa, com uma única participação, continua sendo muito individualista, e isso pode impedi-lo de ter outra chance em um dos clubes de elite da Europa.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    A entrevista constrangedora de Sterling

    Raheem Sterling teve um início difícil no Feyenoord, o que talvez não seja surpreendente, dado que o ex-jogador do Chelsea chegou ao clube em fevereiro sem ter disputado nenhuma partida oficial desde maio do ano passado. Robin van Persie colocou Sterling em campo no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Telstar e na derrota por 2 a 0 para o Twente na Eredivisie, mas ele teve pouquíssimo impacto em ambas as partidas.

    Embora isso fosse justificável, já que ele está recuperando a forma física ideal, alguns sinais de alerta provavelmente soarão para Van Persie após a estreia completa do jogador de 31 anos contra o NAC no domingo. Sterling alcançou apenas 0,16 em gols esperados e míseros 0,03 em assistências esperadas em seus 63 minutos em campo, perdendo uma grande chance e não conseguindo completar um único cruzamento.

    Ele não foi o único culpado pelo empate de 3 a 3 do Feyenoord, que o deixa em risco de ser ultrapassado na segunda posição pelo líder PSV, mas Sterling não ofereceu o suficiente na esquerda do ataque. Para piorar a situação, ele também se envolveu em uma entrevista muito constrangedora com a ESPN após o apito final.

    O repórter de televisão parecia estar rindo ao perguntar ao ex-craque do Manchester City se ele deveria ter aproveitado sua chance de gol, levando-o a responder: “Você não deveria estar rindo, meu amigo!”

    Sterling então admitiu: “Mas sim, é uma daquelas que, eu disse, [eu preciso] tirar as teias de aranha. Eu tive a oportunidade e isso é algo que, pelos meus padrões, eu quero aproveitar e que teria decidido o jogo também.”

    Se Sterling não se livrar dessas teias de aranha logo, seu futuro poderá novamente ser colocado em dúvida. O Feyenoord só assinou com ele um contrato até o final da temporada e, até agora, há poucos indícios de que ele possa ser um ativo útil a longo prazo. Dito isso, a equipe de Van Persie ainda tem 14 jogos pela liga a disputar, e Sterling pelo menos tem a mentalidade certa para reverter a situação, como concluiu: “Quero voltar ao meu antigo nível. É mais um bom passo”.

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Surridge lidera Messi no ranking da MLS

    Nos Estados Unidos, Lionel Messi dominou as manchetes da MLS no fim de semana após marcar o gol da vitória do Inter Miami contra o D.C. United. São três gols em três jogos no início da temporada 2026 para o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que busca seu terceiro prêmio consecutivo de MVP da MLS e duas chuteiras de ouro consecutivas.

    No entanto, ele pode enfrentar forte concorrência pelo último prêmio do craque do Nashville, Sam Surridge. O ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra marcou dois gols na vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Minnesota no domingo, tornando-se o atual artilheiro da MLS ao lado de Joao Klauss, do LA Galaxy, com quatro gols. 

    Surridge abriu o placar ao desviar um chute de Patrick Yazbek para o gol e marcou o importantíssimo terceiro gol do Nashville, mostrando habilidade com os pés dentro da área antes de chutar para o gol.

    “O Sam marca gols. É isso que ele faz”, disse o técnico do Nashville, BJ Callaghan, aos repórteres. “Ele faz a diferença no jogo.”

    O desempenho de Surridge foi ainda mais notável porque ele havia perdido o jogo anterior do Nashville, um empate em 0 a 0 com o Dallas, devido a uma doença. Callaghan continuou: “Você tem que dar muito crédito ao cara. Quero dizer, este é um cara que ficou doente [e] de cama por quatro ou cinco dias. É uma coragem e uma bravura tremendas, além de uma mentalidade implacável.”

    Para destacar ainda mais seu status entre os melhores jogadores da MLS, Surridge já marcou 17 gols em casa desde o início de 2025, liderando a liga. O jogador formado na academia do Bournemouth tem se destacado desde que deixou o Nottingham Forest para perseguir o sonho americano, e poucos apostariam contra ele levar o Nashville aos playoffs da MLS mais uma vez.

