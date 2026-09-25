Ainda há bastante tempo para mudar as coisas, mas Garnacho está ficando sem interessados na Inglaterra? Quando essa pergunta foi feita a Cole, o ex-atacante do Villa, que falou por cortesia da LiveScore Bet, disse à GOAL: “A questão com os jogadores jovens é que ele mostrou grande promessa quando estava no Manchester United. Jogadores jovens precisam ser geridos corretamente.

“Parece para mim que ele se deixou levar e achou que já era um produto acabado em uma idade jovem. Eu sugiro que, no ambiente em que você está, se ninguém assumiu o controle do que está acontecendo nos bastidores com esses jogadores jovens, eles podem se deixar levar. Eles se administram sozinhos e acham que sabem o que é melhor.

“Tenho um filho no futebol neste momento. Mesmo eu falando com eles, na verdade tenho dois filhos. Um tem 15 anos, o outro 18, um é profissional, acabou de se tornar profissional no Middlesbrough. Então eu sei que, tendo um garoto jovem e talentoso, às vezes eles acham que sabem tudo em certo estágio. Eu também era assim.

“Você tem que ser bastante delirante para ser jogador de futebol de qualquer forma. Mas às vezes é preciso puxar as rédeas. E acho que Garnacho se encaixa nessa categoria em que pode ser um grande jogador se baixar a cabeça e simplesmente focar no futebol, deixando de lado as coisas fora de campo.

“Às vezes, bastam apenas de 6 a 12 meses de futebol puro, aprendendo o jogo, aprendendo com quem você está jogando, como eles podem tirar o melhor de mim e como eu posso tirar o melhor deles. Apenas focar no futebol, só no futebol."