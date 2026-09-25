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Brilho de bicicleta ainda está lá! Alejandro Garnacho é acusado de acreditar na própria badalação enquanto ex-astro de Manchester United e Chelsea entra no saloon da última chance da Premier League no Aston Villa
Garnacho na mira do Aston Villa após fracasso de transferência de £ 40 milhões para o Chelsea
Isso porque ele caiu na hierarquia em Old Trafford sob o comando de Ruben Amorim e fracassou no Chelsea depois de uma transferência de £ 40 milhões (US$ 53 mi) para Stamford Bridge. Foi apenas uma temporada de oito gols no oeste de Londres antes de seguir para o Villa.
Unai Emery estava disposto a assumir um risco calculado com Garnacho, pois claramente há um jogador ali. Aos 22 anos, o veloz ponta ainda está aprendendo seu ofício e desenvolvendo todo o seu potencial.
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Garnacho foi companheiro de equipe de Ronaldo no Manchester United
Há, no entanto, como não ignorar o fato de que esse processo estagnou nos últimos tempos. O atacante nascido em Madri, que ficou fora da seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026 ao lado de Lionel Messi e companhia, parece sem confiança e convicção há algum tempo.
Ele pode estar preso aos próprios pensamentos, depois de ter desfrutado de uma ascensão meteórica ao destaque ao se tornar campeão da FA Youth Cup em Manchester. O ídolo de infância Cristiano Ronaldo já foi seu companheiro de equipe no “Teatro dos Sonhos”, mas sua carreira está rapidamente se transformando em um pesadelo.
Garnacho está ficando sem opções na Premier League?
Ainda há bastante tempo para mudar as coisas, mas Garnacho está ficando sem interessados na Inglaterra? Quando essa pergunta foi feita a Cole, o ex-atacante do Villa, que falou por cortesia da LiveScore Bet, disse à GOAL: “A questão com os jogadores jovens é que ele mostrou grande promessa quando estava no Manchester United. Jogadores jovens precisam ser geridos corretamente.
“Parece para mim que ele se deixou levar e achou que já era um produto acabado em uma idade jovem. Eu sugiro que, no ambiente em que você está, se ninguém assumiu o controle do que está acontecendo nos bastidores com esses jogadores jovens, eles podem se deixar levar. Eles se administram sozinhos e acham que sabem o que é melhor.
“Tenho um filho no futebol neste momento. Mesmo eu falando com eles, na verdade tenho dois filhos. Um tem 15 anos, o outro 18, um é profissional, acabou de se tornar profissional no Middlesbrough. Então eu sei que, tendo um garoto jovem e talentoso, às vezes eles acham que sabem tudo em certo estágio. Eu também era assim.
“Você tem que ser bastante delirante para ser jogador de futebol de qualquer forma. Mas às vezes é preciso puxar as rédeas. E acho que Garnacho se encaixa nessa categoria em que pode ser um grande jogador se baixar a cabeça e simplesmente focar no futebol, deixando de lado as coisas fora de campo.
“Às vezes, bastam apenas de 6 a 12 meses de futebol puro, aprendendo o jogo, aprendendo com quem você está jogando, como eles podem tirar o melhor de mim e como eu posso tirar o melhor deles. Apenas focar no futebol, só no futebol."
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Garnacho pode produzir momentos de brilho
Cole acrescentou: “Carreiras assim são muito fáceis de corrigir. Mas ele precisa ter as vozes certas ao redor dele para chegar a esse próximo nível. E eu realmente acredito que existe um jogador ali. Nós já vimos isso. Vimos aquela bicicleta anos atrás pelo Manchester United. Precisamos ver isso de novo, esses lances improvisados e espontâneos de brilho.
“Eu olho para isso e penso que há um jogador ali, e ele também fez outras coisas, não apenas isso. Mas ele precisa de um pouco de ajuda e de apoio. E acho que, se Emery tiver a paciência para ajudá-lo e ele estiver disposto a receber essa ajuda, acho que ele pode voltar a isso.
“Mas isso tem que partir dele primeiro. Ele precisa se olhar no espelho e dizer: ‘o que estou fazendo de errado e como posso voltar a isso?’. E tomara que ele consiga. Vimos Jadon Sancho também. Jadon Sancho é outro exemplo. Ele foi para lá. Tentou dar o seu melhor. Acho que ele se lesionou no momento errado. Mas o futebol às vezes é tudo uma questão de sorte e de como as coisas acontecem.
“E se você está do lado certo no desejo de fazer o melhor por si mesmo e melhorar jogo após jogo, precisa se dedicar no campo de treinamento e mostrar ao treinador o quanto quer estar ali e fazer o trabalho.
“Então nem sempre vai dar certo para você. Mas eu simplesmente sinto que ele tem aquele pequeno peso nas costas para dizer: ‘olhem o que eu fiz, olhem de onde eu vim’. E isso não ajudou. Acho que ele só precisa voltar à estaca zero e subir de novo.”
Garnacho consegue recolocar a carreira nos trilhos no Villa?
Se Garnacho estiver se sentindo um pouco para baixo, com os elogios dos quais um dia desfrutou desaparecendo aos poucos, então só ele pode encontrar uma solução para esses problemas. Como sugeriu Cole, a partir de agora são exigidos foco total e esforço incessante.
O Villa ainda não está convencido de que ele pode alcançar esse nível, com apenas 31 minutos em campo na Premier League em três entradas como substituto nesta temporada, mas o time clama por inspiração ofensiva de algum lugar, e uma joia por empréstimo ainda pode voltar a brilhar.
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