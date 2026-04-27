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“Brilhante relação de amor e ódio” entre Rayan Cherki e Pep Guardiola: o herói cult do Manchester City explica por que o “atrevido” meia-atacante tem um potencial “assustador”
Quanto custou a contratação de Cherki ao Manchester City?
Isso deve continuar a se concretizar na parte azul de Manchester, com a assinatura de um contrato de cinco anos, válido até 2030, ao concluir uma transferência de 34 milhões de libras (46 milhões de dólares) do Lyon. Esse acordo parece estar se tornando um verdadeiro achado.
Apesar de já ter trabalhado com nomes como Lionel Messi e Franck Ribéry no passado, Guardiola é famoso por sua abordagem um tanto robótica ao planejamento tático. Espera-se que aqueles à sua disposição cumpram suas funções em prol da causa coletiva.
Cherki não se encaixa nesse molde, sendo um volúvel camisa 10 que gosta de vagar pelo campo e entrar e sair das jogadas conforme lhe apetece. Ele é do mesmo tipo de superestrelas brasileiras como Ronaldinho e Neymar — com o jogador de 22 anos ansioso por entreter, recorrendo regularmente a seu repertório de jogadas.
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As jogadas de drible em Wembley geraram um debate acalorado
Um debate acalorado se iniciou depois que ele se entregou a algumas jogadas improvisadas de dribles com a bola no ar durante a final da Carabao Cup, quando o City derrotou o Arsenal e conquistou o primeiro título importante da temporada 2025-26, mas muitos defenderam suas ações enquanto elogiavam seu evidente fator X.
O ex-atacante do Cityzens, Dickov, está entre aqueles que gostam de ver o enigmático francês em ação. Ele acredita que Guardiola pensa da mesma forma, mesmo que seu plano possa ficar um pouco confuso às vezes.
Por que Guardiola e Cherki têm uma relação de amor e ódio
Em entrevista ao GOAL, em parceria com o MrQ, Dickov, quando questionado sobre Cherki e a liberdade de expressão que tais talentos precisam ter, disse: “De modo geral, apesar de tudo o que as pessoas dizem, acho que existe essa brilhante relação de amor e ódio entre Pep e Cherki.
“Acho que ele o ama profundamente e, ao mesmo tempo, ele o deixa completamente louco, porque ele é muito bom no que faz. E ele é tão atrevido que Pep não consegue deixar de amá-lo, sabendo que ele é um jogador decisivo ao mesmo tempo.
“O que acho que Pep mais ama nele não é sua habilidade. Acho que é o único ponto de interrogação em relação a Rayan Cherki — se você conversar com pessoas da Ligue 1 ou com jornalistas franceses, era seu ritmo de trabalho e talvez sua atitude. Ele está se esforçando tanto quanto qualquer um.
“Acho que ele sabe que, para ter a menor chance de entrar neste time do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, antes de tudo ele precisa se matar de trabalhar. Acho que é isso que o Pep mais gosta nele.
“Ele tem um estilo rebelde, vai sempre deixar o Pep louco, porque o Pep quer controle. Acho que, às vezes, com o Rayan Cherki, você não sabe o que é controle porque não sabe o que ele vai fazer a seguir, mas esse elemento de surpresa que ele tem e essa qualidade de vencer os grandes jogos são incríveis.
“Mas nos jogos importantes também, tudo bem passar por três ou quatro jogadores contra times mais fracos ou em jogos que não importam muito, mas fazer isso em grandes palcos com a qualidade que ele tem é fantástico. Depois você olha para a idade dele, ele tem 22 anos. Onde ele está agora, com o nível que atingiu, e onde ele pode chegar, é realmente assustador.”
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Será que Cherki pode ajudar o Manchester City a conquistar o triplo nacional?
Cherki marcou 10 gols e deu 13 assistências pelo City nesta temporada, o que representa um bom desempenho em sua primeira campanha no futebol inglês. Há a expectativa de que ele ainda tenha muito mais a oferecer, já que pode disputar a Copa do Mundo de 2026 neste verão.
O plano é partir para essa busca pelo troféu mundial já com várias medalhas de vencedor garantidas, com o City, vencedor da Carabao Cup, na final da FA Cup e disputando com o Arsenal a glória do título da Premier League, enquanto concentra esforços na conquista do triplo nacional.