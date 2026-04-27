“Brilhante relação de amor e ódio” entre Rayan Cherki e Pep Guardiola: o herói cult do Manchester City explica por que o “atrevido” meia-atacante tem um potencial “assustador”

Em entrevista ao GOAL, em parceria com o MrQ, Dickov, quando questionado sobre Cherki e a liberdade de expressão que tais talentos precisam ter, disse: “De modo geral, apesar de tudo o que as pessoas dizem, acho que existe essa brilhante relação de amor e ódio entre Pep e Cherki.

“Acho que ele o ama profundamente e, ao mesmo tempo, ele o deixa completamente louco, porque ele é muito bom no que faz. E ele é tão atrevido que Pep não consegue deixar de amá-lo, sabendo que ele é um jogador decisivo ao mesmo tempo.

“O que acho que Pep mais ama nele não é sua habilidade. Acho que é o único ponto de interrogação em relação a Rayan Cherki — se você conversar com pessoas da Ligue 1 ou com jornalistas franceses, era seu ritmo de trabalho e talvez sua atitude. Ele está se esforçando tanto quanto qualquer um.

“Acho que ele sabe que, para ter a menor chance de entrar neste time do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, antes de tudo ele precisa se matar de trabalhar. Acho que é isso que o Pep mais gosta nele.

“Ele tem um estilo rebelde, vai sempre deixar o Pep louco, porque o Pep quer controle. Acho que, às vezes, com o Rayan Cherki, você não sabe o que é controle porque não sabe o que ele vai fazer a seguir, mas esse elemento de surpresa que ele tem e essa qualidade de vencer os grandes jogos são incríveis.

“Mas nos jogos importantes também, tudo bem passar por três ou quatro jogadores contra times mais fracos ou em jogos que não importam muito, mas fazer isso em grandes palcos com a qualidade que ele tem é fantástico. Depois você olha para a idade dele, ele tem 22 anos. Onde ele está agora, com o nível que atingiu, e onde ele pode chegar, é realmente assustador.”