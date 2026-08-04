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Manchester United Women v Liverpool Women - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Brighton se aproxima de acordo de seis dígitos para contratar a defensora do Manchester United Gabby George

G. George
Brighton & Hove Albion Women
Manchester United Women
WSL

O Brighton and Hove Albion está perto de fechar um acordo para contratar a defensora do Manchester United Gabby George por uma quantia de seis dígitos antes da nova temporada da Superliga Feminina. A jogadora de 29 anos entra no último ano de seu contrato depois de o United acionar uma cláusula de extensão em janeiro, com a lateral versátil querendo garantir minutos regulares no time principal.

  • Brighton mira o defensor do United George

    Segundo a BBC Sport, o Brighton está perto de acertar uma transferência de seis dígitos pela defensora George, do United, antes da nova temporada da Women's Super League. A jogadora de 29 anos tem mais um ano de contrato depois de o United ter ativado uma opção de extensão em janeiro. Durante sua passagem de três anos pelo Manchester United, ela fez mais de 50 partidas e ajudou o clube a conquistar a Women's FA Cup em 2024.



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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Vidosic dá sequência ao reforço do elenco para o verão

    O desejo de George de ter minutos regulares representa um grande reforço para o ambicioso elenco do Brighton sob o comando de Dario Vidosic. Antes de se juntar ao United em 2023, George passou pela base do Everton, disputando mais de 100 partidas e somando três jogos pela Inglaterra. Sua vasta experiência complementa as contratações de verão do Brighton, incluindo a capitã da Suíça, Lia Walti, e a meio-campista do Hammarby, Emilie Joramo.

  • United busca novo técnico

    A aprovação do United para a saída de George coincide com uma transição crucial no comando após a saída de Marc Skinner. O clube confirmou na segunda-feira que Skinner deixou o cargo em comum acordo, com dirigentes avaliando ativamente candidatos para substituí-lo. Esta venda fornece fundos adicionais enquanto o United reformula seu elenco durante a busca por um novo treinador para seguir competitivo no topo da WSL.

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  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Arsenal é o teste que aguarda a estreia na temporada

    O Brighton terá um desafio significativo quando receber o Arsenal na estreia da WSL no domingo, 6 de setembro. Esse jogo em casa serve como um parâmetro importante para a equipe de Vidosic após a sétima colocação na última temporada. Enquanto isso, George espera concluir sua transferência rapidamente para se integrar aos planos táticos antes de um calendário doméstico exigente.