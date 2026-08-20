AFP
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Brighton rejeita proposta de £ 50 milhões do Liverpool por Yankuba Minteh enquanto o clube mira a contratação de um ponta
Brighton mantém posição firme sobre avaliação de Minteh
De acordo com o The Athletic, o Brighton & Hove Albion enviou um recado claro ao Liverpool ao rejeitar uma proposta de £ 50 milhões por Minteh. O jogador de 22 anos, que fez 36 partidas em todas as competições pelo Brighton na última temporada, marcando três gols e dando quatro assistências, surgiu como alvo prioritário da equipe de recrutamento em Anfield, que busca reformular seu setor ofensivo.
O internacional gambiano está atualmente afastado após passar por cirurgia por conta de uma lesão na perna direita sofrida durante a vitória por 3 a 0 em amistoso contra a Roma no início deste mês. Embora Minteh deva ficar fora de ação por mais oito semanas, sua situação física não impediu o Liverpool de fazer sua investida.
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Em busca do sucessor de Salah
A investida do Liverpool por Minteh acontece em um momento de transição no setor ofensivo do clube. Após a saída de Mohamed Salah para o Trabzonspor, o Liverpool passou a tratar como prioridade adicionar profundidade e qualidade às suas opções pelos lados, tendo contratado até agora neste verão apenas Victor Munoz, do Osasuna, como seu único reforço para o ataque.
Durante sua passagem pelo Amex Stadium, Minteh provou ser um ativo produtivo, com nove gols e oito assistências em 66 partidas na Premier League. Embora tenha atuado principalmente pela ponta direita, sua versatilidade tem sido um grande trunfo para o Brighton; ele frequentemente cobriu a ponta esquerda quando o internacional japonês Kaoru Mitoma esteve indisponível.
Brighton enfrenta uma dupla investida no mercado de transferências
O interesse em Minteh não é a única dor de cabeça enfrentada pela diretoria do Brighton nesta semana. A proposta do Liverpool coincide com a renovação do interesse do Manchester United em contratar o meio-campista camaronês Carlos Baleba. O Brighton lida atualmente com uma pressão intensa sobre dois de seus jovens ativos mais valiosos, enquanto o tradicional "Big Six" busca mais uma vez saquear o elenco do clube da costa sul.
Relatos indicam que os clubes estão perto de chegar a um acordo por Baleba, embora um acerto final ainda não tenha sido alcançado. O Manchester United fez uma oferta de cerca de £60 milhões, mais £5 milhões em adicionais, pelo meio-campista, valor que atualmente é considerado abaixo do pedido pelo Brighton.
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Segurança a longo prazo para o Brighton
Uma grande vantagem que o Brighton tem nessas negociações é a situação contratual de suas estrelas. Minteh atualmente tem contrato até 2029, o que significa que não há pressão imediata para vendê-lo por um valor abaixo do ideal. O clube sabe muito bem que o valor dele pode continuar subindo assim que retornar de sua atual ausência por lesão, enquanto o Brighton se prepara para iniciar sua nova temporada da Premier League recebendo o Aston Villa no domingo.
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