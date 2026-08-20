De acordo com o The Athletic, o Brighton & Hove Albion enviou um recado claro ao Liverpool ao rejeitar uma proposta de £ 50 milhões por Minteh. O jogador de 22 anos, que fez 36 partidas em todas as competições pelo Brighton na última temporada, marcando três gols e dando quatro assistências, surgiu como alvo prioritário da equipe de recrutamento em Anfield, que busca reformular seu setor ofensivo.

O internacional gambiano está atualmente afastado após passar por cirurgia por conta de uma lesão na perna direita sofrida durante a vitória por 3 a 0 em amistoso contra a Roma no início deste mês. Embora Minteh deva ficar fora de ação por mais oito semanas, sua situação física não impediu o Liverpool de fazer sua investida.