De acordo com o The Athletic, o Brighton agiu de forma agressiva para garantir um dos talentos defensivos mais promissores da Europa, chegando a um acordo com o Tottenham sobre uma quantia significativa pela contratação de Vuskovic. O acordo está estruturado para incluir um pagamento inicial de 46 milhões de libras, com bônus adicionais que podem elevar o valor total da transação para a marca de 50 milhões de libras. O jovem está atualmente a serviço da seleção croata na Copa do Mundo, onde se prepara para um confronto decisivo contra Portugal.

Apesar do enorme investimento do Brighton, o Tottenham garantiu a proteção de seus interesses de longo prazo em relação ao jogador. O clube do norte de Londres manterá uma cláusula de 20% sobre a revenda, além do direito de igualar a oferta em qualquer possível venda futura. Vuskovic passará por exames médicos formais assim que a campanha da Croácia no torneio terminar, finalizando uma transferência que representa um lucro enorme para os Spurs com um jogador que nunca atuou na equipe principal do clube.



