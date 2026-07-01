Getty Images Sport
Traduzido por
Brighton e Tottenham fecham acordo de 50 milhões de libras pelo zagueiro Luka Vuskovic, com os Spurs mantendo a cláusula de revenda
Talento prodigioso rumo a Brighton
De acordo com o The Athletic, o Brighton agiu de forma agressiva para garantir um dos talentos defensivos mais promissores da Europa, chegando a um acordo com o Tottenham sobre uma quantia significativa pela contratação de Vuskovic. O acordo está estruturado para incluir um pagamento inicial de 46 milhões de libras, com bônus adicionais que podem elevar o valor total da transação para a marca de 50 milhões de libras. O jovem está atualmente a serviço da seleção croata na Copa do Mundo, onde se prepara para um confronto decisivo contra Portugal.
Apesar do enorme investimento do Brighton, o Tottenham garantiu a proteção de seus interesses de longo prazo em relação ao jogador. O clube do norte de Londres manterá uma cláusula de 20% sobre a revenda, além do direito de igualar a oferta em qualquer possível venda futura. Vuskovic passará por exames médicos formais assim que a campanha da Croácia no torneio terminar, finalizando uma transferência que representa um lucro enorme para os Spurs com um jogador que nunca atuou na equipe principal do clube.
- Getty Images Sport
Negócio estratégico entre rivais da Premier League
A transferência de Vuskovic não é a primeira negociação realizada entre o Tottenham e o Brighton nesta janela de transferências. Os dois clubes negociaram recentemente um acordo de 52 milhões de libras que levou Jan Paul van Hecke a seguir o caminho inverso, trocando a costa sul pelo norte de Londres. Este último acordo representa uma continuação da relação comercial entre os dois times da Premier League, à medida que reformulam seus respectivos elencos para a próxima temporada.
Para o Brighton, a aquisição segue a chegada de Pascal Struijk, do Leeds United, sinalizando uma reformulação total de suas opções defensivas. Os Seagulls já haviam tido uma oferta de 30 milhões de libras rejeitada no início de junho, mas permaneceram persistentes em sua busca. A disposição de aumentar a oferta para 50 milhões de libras ressalta o quanto valorizam o potencial do jovem jogador da seleção croata dentro de seu sistema de jogo baseado na circulação de bola.
O motivo por trás da venda do Tottenham
Embora Vuskovic seja considerado um zagueiro com enorme potencial, a decisão do Tottenham de autorizar a venda foi motivada pela atual profundidade do elenco. Os Spurs contam atualmente com um elenco repleto de zagueiros centrais, incluindo Micky van de Ven, Cristian Romero, Radu Dragusin, Kevin Danso e Marco Senesi. Após a chegada de Van Hecke, o clube considerou que não poderia oferecer a Vuskovic os minutos regulares na equipe titular de que ele necessita nesta fase de seu desenvolvimento.
Vuskovic havia inicialmente concordado em se transferir do Hajduk Split para o Tottenham por 12 milhões de libras em setembro de 2023, embora a transferência só tenha se tornado oficial quando ele completou 18 anos. Depois de passar a última temporada emprestado ao Hamburgo, da Bundesliga, onde impressionou ao disputar 30 partidas e marcar seis gols, seu valor de mercado aumentou significativamente. A venda representa um ganho financeiro substancial para o Spurs, que efetivamente quadruplicou seu investimento inicial.
- Getty Images
Uma nova era para a defesa do Brighton
Espera-se que a chegada de Vuskovic proporcione ao Brighton uma presença moderna e fisicamente dominante na defesa nos próximos anos. Conhecido por sua habilidade no jogo aéreo e capacidade de marcar gols em jogadas ensaiadas, ele se encaixa no perfil dos zagueiros tecnicamente talentosos que o clube vem desenvolvendo com sucesso nas últimas temporadas. Tendo terminado em oitavo lugar na Premier League na última temporada, o Brighton disputará a UEFA Conference League na próxima temporada, o que torna a contratação de Vuskovic fundamental para sua campanha europeia. Com o acordo já fechado, o foco agora recai sobre seu desempenho no cenário mundial antes de ele se juntar aos novos companheiros para os treinos de pré-temporada.