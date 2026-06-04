Brighton e Everton estão de olho no ex-meio-campista do Chelsea após uma temporada brilhante na Série A

Casadei volta a ser um dos principais alvos dos clubes ingleses após sua impressionante evolução na Itália. O meio-campista de 23 anos chamou a atenção tanto do Everton quanto do Brighton, segundo o Tuttosport, que acompanham de perto seu desempenho após uma série de atuações dominantes pelo Torino. Sua capacidade de se adaptar rapidamente à vida de volta à sua terra natal comprovou que o talento demonstrado durante sua carreira nas categorias de base permanece intacto.

O interesse dos Toffees e dos Seagulls decorre do desempenho consistente de Casadei em uma das ligas mais exigentes da Europa em termos táticos. Tendo passado pela base do Chelsea e jogado por empréstimo no Leicester City, o meio-campista está acostumado às exigências físicas do futebol inglês. Relatos sugerem que o Everton e o Brighton estão acompanhando de perto a evolução do jogador, enquanto buscam reforçar seus respectivos meio-campos na próxima janela de transferências.