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Brighton e Everton estão de olho no ex-meio-campista do Chelsea após uma temporada brilhante na Série A
O interesse da Premier League por Casadei renasceu
Casadei volta a ser um dos principais alvos dos clubes ingleses após sua impressionante evolução na Itália. O meio-campista de 23 anos chamou a atenção tanto do Everton quanto do Brighton, segundo o Tuttosport, que acompanham de perto seu desempenho após uma série de atuações dominantes pelo Torino. Sua capacidade de se adaptar rapidamente à vida de volta à sua terra natal comprovou que o talento demonstrado durante sua carreira nas categorias de base permanece intacto.
O interesse dos Toffees e dos Seagulls decorre do desempenho consistente de Casadei em uma das ligas mais exigentes da Europa em termos táticos. Tendo passado pela base do Chelsea e jogado por empréstimo no Leicester City, o meio-campista está acostumado às exigências físicas do futebol inglês. Relatos sugerem que o Everton e o Brighton estão acompanhando de perto a evolução do jogador, enquanto buscam reforçar seus respectivos meio-campos na próxima janela de transferências.
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O meio-campista vive uma temporada brilhante em Turim
Desde que chegou ao Torino vindo do Chelsea em uma transferência avaliada em aproximadamente € 13 milhões em fevereiro passado, Casadei se consolidou como titular indiscutível. Ele tem se destacado sob a pressão da Série A, contribuindo significativamente para o esquema tático do Granata. Suas estatísticas revelam a trajetória de um meio-campista em ascensão, com 33 partidas disputadas e seis gols marcados a partir do meio-campo.
Seu técnico não hesitou em elogiar seu impacto, destacando sua capacidade de mudar o rumo das partidas. Roberto D'Aversa afirmou recentemente: “Casadei consegue mudar o equilíbrio, algo que poucos têm, como [Giovanni] Simeone”, destacando o perfil único do jogador no elenco atual.
A posição firme do Torino quanto à venda
Apesar do crescente interesse da Inglaterra, o Torino não tem pressa em se desfazer de seu valioso jogador. Tendo investido pesadamente no jogador há pouco mais de um ano, o clube considera o jogador da seleção italiana sub-21 uma peça fundamental de seu projeto técnico de longo prazo. No momento, o clube não está disposto a considerar nenhuma negociação, a menos que receba uma proposta considerada boa demais para ser recusada.
O Torino preferiria, idealmente, continuar o desenvolvimento do jogador em Turim para aumentar ainda mais seu valor de mercado. Consequentemente, só considerará uma transferência se receber ofertas particularmente significativas pelo meio-campista, podendo exigir uma quantia bem superior à que pagou ao Chelsea.
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A opinião de Casadei sobre um retorno
Para o próprio jogador, a situação permanece estável por enquanto. Casadei passou por dificuldades nos últimos meses em Stamford Bridge, onde teve dificuldades para conquistar uma vaga no elenco principal, que estava superlotado. Sua transferência para o Torino foi vista como uma forma de recuperar a confiança e garantir tempo de jogo, um objetivo que ele conseguiu alcançar com sucesso. Depois de marcar no clássico contra a Juventus, ele admitiu: “Fui me soltando à medida que os minutos passavam”, demonstrando seu crescente conforto em jogos de alto risco.
Embora o fascínio da Premier League continue forte para muitos jovens italianos, Casadei parece satisfeito com sua trajetória atual na Série A. Ele teria ficado muito feliz em retornar ao seu país natal no ano passado, após um período difícil em Londres. Resta saber se o Brighton ou o Everton conseguirão convencê-lo de que é o momento certo para uma segunda tentativa na Premier League, mas a disputa por sua contratação certamente está esquentando.