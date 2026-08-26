Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080657817.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Traduzido por

Brighton conclui a contratação por £ 9,5 milhões do lateral-esquerdo "moderno" Jaouen Hadjam, do Young Boys

Mercado da bola
J. Hadjam
Brighton
Premier League
Young Boys
Super League

O Brighton & Hove Albion concluiu a contratação do lateral-esquerdo argelino Jaouen Hadjam, do Young Boys, da Suíça, por £ 9,5 milhões, em um contrato de cinco anos. O jogador de 23 anos chega para reforçar o setor defensivo de Fabian Hurzeler após uma boa passagem pela Suíça, oferecendo mais profundidade tática e concorrência pelo lado esquerdo para o Brighton nesta temporada.

  • Albion reforça o setor defensivo

    O Southampton garantiu Hadjam em um contrato de cinco anos após acertar uma taxa na casa de £9,5 milhões. O defensor de 23 anos se transferiu originalmente para a Suíça em janeiro de 2024, somando 98 partidas oficiais pelo Young Boys. Ao longo de 73 jogos da primeira divisão da Super League suíça, ele contribuiu diretamente para 13 gols, marcando seis e dando sete assistências.


    • Publicidade
  • imago-sport-1078932644.jpgGEPA pictures

    "Ele é um lateral-esquerdo moderno"

    O diretor técnico do Brighton, Mike Cave, expressou seu entusiasmo com a chegada do defensor, destacando seu encaixe tático no sistema do Brighton.

    Ao falar sobre a mudança do argelino para o Amex Stadium, Cave disse: "Acreditamos que Jaouen será um grande reforço para o grupo, somando às nossas já fortes opções na defesa. Ele é um lateral-esquerdo moderno, conhecido por sua velocidade, contribuição ofensiva e qualidades técnicas, o que se encaixa bem no nosso estilo de jogo. Ele provou ser um jogador versátil na Suíça, e estamos ansiosos para trabalhar com ele."

  • Experiência internacional reforça a profundidade

    No cenário internacional, Hadjam representou a França nas categorias de base antes de comprometer seu futuro internacional em nível principal com a Argélia em 2023. O lateral acumulou 21 partidas pela seleção principal e disputou a Copa do Mundo deste ano, na qual a Argélia foi eliminada pela Suíça na fase de 32 avos de final. Sua chegada a Sussex intensifica a concorrência pelo lado esquerdo da defesa, onde brigará por vaga entre os titulares com Maxim De Cuyper e Ferdi Kadioglu.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080248037.jpgPius Koller

    Hadjam mira integração rápida

    Hadjam agora se juntará aos novos companheiros para os treinos com o time principal, enquanto busca se adaptar rapidamente às exigências físicas do futebol inglês. A comissão técnica está ansiosa para aproveitar seu ritmo de jogo e sua experiência internacional durante uma sequência exigente de partidas da Premier League e das copas. Estabelecer uma concorrência saudável pelos lados é visto como fundamental para impulsionar atuações consistentes ao longo do início da campanha.

Liga da Conferência
Brighton crest
Brighton
BHA
Tromsoe crest
Tromsoe
TRO
Super League
Young Boys crest
Young Boys
YB
Basel crest
Basel
BAS