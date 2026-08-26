O diretor técnico do Brighton, Mike Cave, expressou seu entusiasmo com a chegada do defensor, destacando seu encaixe tático no sistema do Brighton.

Ao falar sobre a mudança do argelino para o Amex Stadium, Cave disse: "Acreditamos que Jaouen será um grande reforço para o grupo, somando às nossas já fortes opções na defesa. Ele é um lateral-esquerdo moderno, conhecido por sua velocidade, contribuição ofensiva e qualidades técnicas, o que se encaixa bem no nosso estilo de jogo. Ele provou ser um jogador versátil na Suíça, e estamos ansiosos para trabalhar com ele."