Antes de a transferência para o Brighton se concretizar, Andrés havia sido frequentemente questionado sobre seu futuro a longo prazo e um possível retorno a Madri. Ao abordar as especulações persistentes em torno de sua carreira, Andrés manteve uma postura profissional em relação às suas opções.

"Isso é algo que o clube tem de decidir; eu ficaria encantado em voltar a Madri, mas por enquanto não estou preocupado com isso. Estou muito feliz no Stuttgart. Já disse ao meu agente que não quero saber de nada disso. Quando chegar a hora, vamos conversar e ver quais opções temos", afirmou Andrés. Essas opções agora o levaram para longe da Alemanha e da Espanha, enquanto ele se prepara para se testar no exigente ambiente da Premier League.