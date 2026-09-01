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Brighton chega a um rápido acordo no último dia da janela para contratar o ex-meio-campista do Real Madrid Chema Andrés
Brighton garante transferência de última hora
De acordo com a Sky Sport Germany, o Brighton & Hove Albion fechou um acordo com o Stuttgart para contratar Andrés. A transferência custará ao clube da Premier League até € 23 milhões, incluindo vários adicionais e uma cláusula de mais-valia em futura venda. As negociações avançaram de forma extremamente rápida hoje, pegando muitos de surpresa no último dia da janela de transferências.
Andrés já se prepara para passar por exames médicos antes de assinar um contrato de longa duração. O meio-campista havia chegado originalmente ao Stuttgart vindo do Real Madrid Castilla no verão passado por apenas € 3 milhões, o que significa que o clube da Bundesliga está prestes a obter um lucro significativo sobre seu investimento inicial após apenas uma temporada completa.
- AFP
Real Madrid recusa recompra
O Real Madrid teve a oportunidade de contratar Andrés novamente ao acionar uma cláusula de recompra no valor de € 15 milhões. No entanto, o gigante espanhol optou por não exercer essa opção nesta janela, abrindo caminho para o Brighton garantir sua contratação.
Apesar de enfrentar forte concorrência no meio-campo com Atakan Karazor, Andrés fez 25 partidas na Bundesliga na última temporada e marcou três gols. Seu rápido desenvolvimento sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß chamou a atenção de vários grandes clubes da Europa.
O técnico do Real Madrid Jose Mourinho vinha monitorando Andrés de perto, mas o clube acabou decidindo que precisava de reforços defensivos mais imediatos, abrindo mão da chance de levar o jogador de volta ao Santiago Bernabeu.
Andrés discute opções para o futuro
Antes de a transferência para o Brighton se concretizar, Andrés havia sido frequentemente questionado sobre seu futuro a longo prazo e um possível retorno a Madri. Ao abordar as especulações persistentes em torno de sua carreira, Andrés manteve uma postura profissional em relação às suas opções.
"Isso é algo que o clube tem de decidir; eu ficaria encantado em voltar a Madri, mas por enquanto não estou preocupado com isso. Estou muito feliz no Stuttgart. Já disse ao meu agente que não quero saber de nada disso. Quando chegar a hora, vamos conversar e ver quais opções temos", afirmou Andrés. Essas opções agora o levaram para longe da Alemanha e da Espanha, enquanto ele se prepara para se testar no exigente ambiente da Premier League.
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O que vem a seguir para o Brighton e Andrés?
O Brighton agora precisa correr para concluir a documentação necessária e os exames médicos antes que o prazo da transferência se encerre. Assim que a contratação for oficialmente confirmada, o técnico Fabian Hürzeler buscará integrar Andrés ao time principal imediatamente. O Madrid continuará monitorando seu progresso na Inglaterra, já que, segundo relatos, mantém outra chance de acionar uma futura opção de recompra no próximo verão.
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