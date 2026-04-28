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Luis Felipe Gonçalves

Brigando por vaga na Copa do Mundo, Danilo deve deixar Botafogo; times de Brasil, Inglaterra e Rússia têm interesse

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Destaque do Alvinegro, volante ganha força na seleção e vira alvo no mercado

Com a convocação para a Copa do Mundo no horizonte, Danilo vive um dos melhores momentos da carreira e já desperta forte interesse no mercado.

O volante, contratação mais cara da história do Botafogo, está cada vez mais próximo de deixar o clube, especialmente diante do cenário financeiro delicado vivido pelo Alvinegro, o que pode acelerar uma saída na próxima janela de transferências.

Até o momento, Palmeiras, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, já demonstraram interesse concreto na contratação do jogador.

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  • Palmeiras v America MG - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    Futuro em aberto

    O Fulham avalia investir cerca de 30 milhões de euros (22 milhões fixos e 8 milhões em metas), enquanto o Zenit apresentou proposta semelhante, com 25 milhões fixos.

    O Palmeiras, por sua vez, também monitora a situação e se mostra disposto a entrar na disputa com valores próximos. Revelado pelo clube paulista, Danilo segue bem avaliado internamente, e a diretoria enxerga a possível volta como uma oportunidade estratégica de mercado.

    Nos bastidores, no entanto, a negociação com o Palmeiras é considerada mais complexa. Por envolver dois clubes brasileiros, o Botafogo tende a dificultar o avanço, mesmo com a necessidade de fazer caixa. Nesse cenário, a vontade do jogador pode ser determinante. Até agora, nenhuma proposta oficial foi formalizada.

    Ainda assim, a boa relação entre as diretorias pode pesar. Botafogo e Palmeiras já conversam por outros nomes, como o zagueiro Barboza, o que abre margem para um possível acordo mais amplo envolvendo Danilo.

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    Insatisfação recente

    Além do destaque dentro de campo, Danilo também esteve no centro de episódios importantes fora dele.

    Em janeiro, o estafe do jogador chegou a ameaçar a rescisão contratual por atrasos no pagamento de direitos de imagem. A situação gerou desconforto interno e obrigou o clube a regularizar os vencimentos.

    Embora o episódio tenha sido contornado, a instabilidade financeira ainda gera incômodo nos bastidores e influencia diretamente no futuro do atleta.

    Danilo também esteve envolvido em uma negociação conduzida por John Textor com Evangelos Marinakis, visando uma transferência ao Nottingham Forest. A operação, que incluía também Montoro, acabou barrada por decisão judicial, que impediu a SAF do Botafogo de vender jogadores sem aval do clube associativo.

    Na ocasião, os valores giravam em torno de 19 milhões de euros por Danilo e 15 milhões por Montoro. No entanto, devido a dívidas do Botafogo com o Forest, o retorno líquido seria bem menor, o que também pesou contra o acordo.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Fim de ciclo no Botafogo

    Mesmo em meio às incertezas, Danilo segue como um dos principais ativos do elenco e peça-chave dentro de campo. Aos 24 anos, soma dez gols e três assistências na temporada de 2026, números que reforçam seu protagonismo.

    Apesar de um início de ano turbulento, o volante optou por permanecer no clube, entendendo que uma saída precoce poderia comprometer seus planos esportivos, especialmente pensando na Copa do Mundo.

    Nas últimas semanas, porém, o cenário mudou. Com novas sondagens e o crescimento do interesse internacional, a possibilidade de transferência voltou a ganhar força.

    O atual momento do Botafogo, distante do projeto competitivo apresentado anteriormente, também pesa na decisão. E, agora, com mercado aquecido e vaga na seleção em jogo, a saída de Danilo parece cada vez mais uma questão de tempo.