Brigando por vaga na Copa do Mundo, Danilo deve deixar Botafogo; times de Brasil, Inglaterra e Rússia têm interesse

Com a convocação para a Copa do Mundo no horizonte, Danilo vive um dos melhores momentos da carreira e já desperta forte interesse no mercado.

O volante, contratação mais cara da história do Botafogo, está cada vez mais próximo de deixar o clube, especialmente diante do cenário financeiro delicado vivido pelo Alvinegro, o que pode acelerar uma saída na próxima janela de transferências.

Até o momento, Palmeiras, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, já demonstraram interesse concreto na contratação do jogador.