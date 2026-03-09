Briga pelo rebaixamento, queda de Filipe Luís e título: o ressurgimento do Flamengo no Campeonato Carioca 2026

O caminho do Flamengo no Campeonato Carioca 2026 esteve longe de ser tranquilo. O que começou com uma campanha irregular e pressão externa terminou em festa no Maracanã.

No meio do percurso, houve críticas ao desempenho, briga pelo rebaixamento, a surpreendente demissão de Filipe Luís após uma goleada histórica na semifinal e a chegada relâmpago de Leonardo Jardim.

A combinação desses fatores resultou no título estadual conquistado nos pênaltis, após um empate sem gols, diante do rival Fluminense, consolidando uma das campanhas mais turbulentas do Flamengo na história do Cariocão.