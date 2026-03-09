Goal.com
Gabriel Marin

Briga pelo rebaixamento, queda de Filipe Luís e título: o ressurgimento do Flamengo no Campeonato Carioca 2026

Entre crise, decisão polêmica e redenção no Maracanã, Rubro-Negro atravessou semanas turbulentas até levantar seu 40º troféu estadual

O caminho do Flamengo no Campeonato Carioca 2026 esteve longe de ser tranquilo. O que começou com uma campanha irregular e pressão externa terminou em festa no Maracanã.

No meio do percurso, houve críticas ao desempenho, briga pelo rebaixamento, a surpreendente demissão de Filipe Luís após uma goleada histórica na semifinal e a chegada relâmpago de Leonardo Jardim.

A combinação desses fatores resultou no título estadual conquistado nos pênaltis, após um empate sem gols, diante do rival Fluminense, consolidando uma das campanhas mais turbulentas do Flamengo na história do Cariocão.

    Início irregular e pressão sobre o Flamengo

    O Flamengo iniciou o estadual com muita expectativa por parte da torcida. A equipe vinha de uma temporada histórica sob o comando de Filipe Luís, que havia conquistado o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2025, além do prórpio estadual.

    Apesar do retrospecto vencedor, o começo de 2026 foi turbulento. O time ficou com o vice campeonato na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, além de apresentar oscilações físicas e técnicas dentro de campo. Internamente, surgiram questionamentos sobre as decisões da comissão técnica e o relacionamento com parte do elenco.

    Esse contexto criou um ambiente de cobrança intensa no clube. Em um Flamengo acostumado a disputar títulos, qualquer sinal de instabilidade rapidamente se transforma em crise.

    Demissão inesperada

    O episódio mais inesperado da campanha aconteceu na semifinal do Carioca. O Flamengo goleou o Madureira no jogo de volta, por 8 a 0, garantindo a vaga na decisão com um agregado de 11 a 0.

    Horas depois da classificação, porém, a diretoria anunciou a demissão de Filipe Luís. O treinador deixou o cargo imediatamente após a entrevista coletiva do jogo. A decisão surpreendeu jogadores, torcedores e a imprensa. Muitos atletas afirmaram que descobriram a saída apenas ao acordar no dia seguinte.

    Mesmo com o histórico recente de títulos, a diretoria avaliou que o início de temporada abaixo do esperado e tensões internas justificavam a troca no comando técnico.

    A chegada relâmpago de Leonardo Jardim

    Poucos dias após a saída de Filipe Luís, o Flamengo anunciou a contratação do treinador português Leonardo Jardim para comandar a equipe na decisão do campeonato.

    O técnico chegou com pouco tempo para trabalhar. Na prática, teve apenas alguns dias para conhecer o elenco e ajustar detalhes antes da final. A estreia aconteceu justamente no clássico contra o Fluminense.

    Apesar do curto período de preparação, Jardim optou por manter a base da equipe que vinha atuando durante o estadual, fazendo apenas ajustes táticos e estratégicos.

    Uma final dramática e decidia nos pênaltis

    A decisão do Campeonato Carioca foi equilibrada. Flamengo e Fluminense empataram 0 a 0 no tempo normal, em um clássico marcado por intensidade e poucas chances claras de gol. O título acabou decidido nas penalidades.

    O grande herói da noite foi, novamente, o goleiro Agustín Rossi, que defendeu duas cobranças e garantiu a vitória rubro-negra por 5 a 4 nos pênaltis.

    Com o resultado, o Flamengo conquistou seu 40º título do Campeonato Carioca, ampliando a vantagem como maior campeão da competição.

    Do caos ao troféu

    A campanha do Flamengo no Campeonato Carioca de 2026 foi marcada por contrastes. Em poucas semanas, o clube viveu críticas, uma troca de treinador inesperada e uma decisão dramática contra o maior rival.

    No fim, porém, o roteiro terminou com festa.

    O título não apenas amenizou a crise do início da temporada, como também reafirmou a força e a resiliência do Flamengo.

0