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Briga pela vaga no gol do PSG reacende! Matvei Safonov sob pressão enquanto Lucas Chevalier mira retorno ao posto de número 1
Pressão aumenta sobre Safonov após derrota do Monaco
De acordo com L’Équipe, o debate em torno da vaga de titular no Parc des Princes foi reacendido após uma sequência difícil de resultados para o atual campeão francês. Os holofotes se intensificaram depois de uma surpreendente derrota em casa por 2 a 1 para o AS Monaco, em que o posicionamento de Safonov foi questionado no gol da vitória dos visitantes.
Embora todo o sistema defensivo tenha mostrado fragilidade, o "gigante de Krasnodar" é cada vez mais visto como o elo fraco de uma equipe que não conseguiu vencer nenhuma de suas três primeiras partidas da Ligue 1. Luis Enrique, que anteriormente mostrou um lado implacável ao substituir Gianluigi Donnarumma por Lucas Chevalier, agora se vê em uma encruzilhada em relação à sua escolha.
- AFP
Chevalier espera nos bastidores
A situação atual pode representar uma tábua de salvação para Chevalier, que passou a vasta maioria do ano no banco. O francês de 24 anos não atua em uma partida competitiva desde a vitória nos pênaltis sobre o Marseille, no Trophee des Champions, em janeiro. Apesar da falta de minutos recentemente, Chevalier segue fazendo parte do elenco principal e está pronto para retomar a vaga de titular que ele
A disputa entre os dois goleiros não é novidade para o clube parisiense, que frequentemente viu sua posição no gol ser alvo de intenso debate durante a era QSI. O possível retorno de Chevalier representaria outra mudança em uma hierarquia que permaneceu fluida sob o comando de Enrique.
Enrique segue desafiador apesar dos resultados
Apesar dos crescentes pedidos por uma mudança, Enrique defendeu publicamente as atuações de sua equipe, insistindo que os resultados não refletem a qualidade do futebol apresentado. Falando após a derrota para o Monaco, ele fez uma avaliação sincera da partida. "Estou satisfeito com o que vi", disse Enrique. "É o começo da temporada. Ainda não estamos no nosso melhor, mas merecíamos vencer esta partida."
O espanhol seguiu destacando os aspectos psicológicos da situação atual de seu elenco. "Como posso explicar isso? O futebol às vezes é inexplicável. Gostaria de destacar a mentalidade dos jogadores. Será um campeonato empolgante. Precisamos nos preparar para o futuro."
- AFP
Uma temporada de grandes desafios para os goleiros do PSG
O momento da crise atual é particularmente delicado para o clube, já que vem imediatamente após o anúncio de extensões contratuais significativas para o técnico e vários jogadores importantes do elenco principal. O projeto foi concebido para ser construído sobre estabilidade, mas a falta de um goleiro definitivo e de alto nível ameaça minar esse progresso. A queda de rendimento de Safonov praticamente encerrou o período de lua de mel que se seguiu às suas contribuições para os títulos consecutivos do clube.
Enquanto o PSG se prepara para a estreia europeia contra o Slovan Bratislava, a escolha do goleiro servirá como um indicativo claro da confiança de Enrique. Caso Safonov seja mantido no time titular, ele estará sob enorme pressão para sair sem sofrer gols e silenciar seus críticos.
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