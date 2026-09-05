De acordo com L’Équipe, o debate em torno da vaga de titular no Parc des Princes foi reacendido após uma sequência difícil de resultados para o atual campeão francês. Os holofotes se intensificaram depois de uma surpreendente derrota em casa por 2 a 1 para o AS Monaco, em que o posicionamento de Safonov foi questionado no gol da vitória dos visitantes.

Embora todo o sistema defensivo tenha mostrado fragilidade, o "gigante de Krasnodar" é cada vez mais visto como o elo fraco de uma equipe que não conseguiu vencer nenhuma de suas três primeiras partidas da Ligue 1. Luis Enrique, que anteriormente mostrou um lado implacável ao substituir Gianluigi Donnarumma por Lucas Chevalier, agora se vê em uma encruzilhada em relação à sua escolha.