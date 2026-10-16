AFP
Traduzido por
Briga no vestiário da Juventus?! Francisco Conceicao quebra o silêncio após socar o banco de reservas, irritado com a substituição na vitória sobre o Celta Vigo
Substituição provoca confusão à beira do campo
A Juventus manteve seu aproveitamento perfeito na Liga Europa com uma vitória dramática de virada por 2 a 1 na Espanha. No entanto, o resultado foi temporariamente ofuscado por relatos de tensão no vestiário envolvendo seu jogador da seleção portuguesa. Conceicao foi substituído aos 70 minutos, depois que Nick Woltemade empatou a partida após o gol de abertura de Hugo Alvarez, e deixou o campo antes de Randal Kolo Muani marcar o gol da vitória nos acréscimos.
Segundo La Gazzetta dello Sport, o ponta de 23 anos deu um soco no banco de reservas por frustração antes de entrar em atrito com um integrante da comissão técnica de Spalletti. A publicação afirmou que ele então seguiu direto pelo túnel, despertando temores de uma divisão no elenco da Juventus.
- ZUMA Press Wire
Esclarecendo os fatos
Em entrevista à Sky Sport Italia, Conceicao tratou rapidamente de encerrar as especulações. O atacante afirmou que suas atitudes foram completamente mal interpretadas e negou categoricamente qualquer discussão com a comissão técnica da Juventus.
“Quero deixar claro que não discuti com ninguém”, disse Conceicao. “Saí de campo, bati na parte do banco onde me sento, mas não conversei com nenhum membro da comissão técnica. Entrei no vestiário para trocar de camisa, ir ao banheiro e voltei depois de alguns minutos. Quero deixar isso claro, porque não quero que digam coisas que não são verdade.”
Spalletti também comentou o episódio após a partida e alertou que o jogador só deveria estar frustrado com a própria atuação. “Seria bom que ele estivesse irritado consigo mesmo, porque, caso contrário, podemos conversar sobre isso depois”, observou o técnico da Juventus.
“Se ele tem algo a dizer, acho que é sobre a própria atuação. Além disso, ele saiu aos 70 minutos, e temos outra partida daqui a alguns dias. Se ele teve essa atitude, e minha comissão técnica me diz que não teve, então ele vai nos explicar o que pensa e tentaremos resolver a situação.”
Bronca no intervalo inspira reação
Deixando de lado a polêmica à beira do campo, Conceicao fez questão de destacar a impressionante virada da equipe. A Juventus perdia por 1 a 0 no intervalo, o que levou Spalletti a fazer uma dura cobrança no vestiário que acabou mudando o jogo.
"Precisamos falar da atuação no segundo tempo, porque vencemos, conquistamos três pontos importantes na Liga Europa e precisamos continuar assim", explicou Conceicao. "Ele [Spalletti] disse que não venceríamos se continuássemos daquele jeito, chegando sempre atrasados à bola, às disputas e às corridas."
O ponta elogiou a reação do elenco às críticas do técnico e acrescentou: "Primeiro, tivemos que pensar no que queríamos fazer. Acho que demos uma resposta forte ao jogar o futebol que praticamos nos treinos. Marcamos dois gols e poderíamos ter feito muitos mais. Agora precisamos dar sequência a isso nos próximos jogos."
- Getty Images Sport
Bom momento na Serie A está em jogo
A Juventus precisa agora voltar rapidamente suas atenções ao campeonato nacional, no qual enfrentará a Lazio, que vive boa fase. Com pontos cruciais em jogo, a equipe de Spalletti tentará levar para a liga o embalo do segundo tempo da partida europeia.
Ao reconhecer o desafio que vem pela frente, Conceicao concluiu: "Sabemos que a Lazio está em boa fase, mas podemos aproveitar o desempenho deste segundo tempo. Também queremos subir na tabela e conquistar três pontos importantes."
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.