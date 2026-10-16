Em entrevista à Sky Sport Italia, Conceicao tratou rapidamente de encerrar as especulações. O atacante afirmou que suas atitudes foram completamente mal interpretadas e negou categoricamente qualquer discussão com a comissão técnica da Juventus.

“Quero deixar claro que não discuti com ninguém”, disse Conceicao. “Saí de campo, bati na parte do banco onde me sento, mas não conversei com nenhum membro da comissão técnica. Entrei no vestiário para trocar de camisa, ir ao banheiro e voltei depois de alguns minutos. Quero deixar isso claro, porque não quero que digam coisas que não são verdade.”

Spalletti também comentou o episódio após a partida e alertou que o jogador só deveria estar frustrado com a própria atuação. “Seria bom que ele estivesse irritado consigo mesmo, porque, caso contrário, podemos conversar sobre isso depois”, observou o técnico da Juventus.

“Se ele tem algo a dizer, acho que é sobre a própria atuação. Além disso, ele saiu aos 70 minutos, e temos outra partida daqui a alguns dias. Se ele teve essa atitude, e minha comissão técnica me diz que não teve, então ele vai nos explicar o que pensa e tentaremos resolver a situação.”



