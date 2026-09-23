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Germany v Denmark: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Brian Riemer aborda o futuro de Christian Eriksen e o revés por lesão de Kasper Dolberg

Dinamarca
B. Riemer
C. Eriksen
Noruega x Dinamarca
Noruega
Liga das Nações A

O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, se recusou a comentar o futuro de Christian Eriksen após um conselho não solicitado de aposentadoria dado pelo técnico do Wolfsburg, Tobias Strobl. O treinador dinamarquês também abordou uma lesão devastadora sofrida em treino pelo atacante Kasper Dolberg antes do confronto da Liga das Nações contra a Noruega.

  • Riemer aborda situação de Eriksen em meio à crise no elenco da Dinamarca

    O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, abordou a situação em andamento envolvendo Christian Eriksen antes da estreia de quinta-feira da UEFA Nations League contra a Noruega. Em entrevista à Viaplay, Riemer respondeu aos comentários públicos feitos pelo técnico do Wolfsburg, Tobias Strobl, que sugeriu que Eriksen deveria considerar a aposentadoria após seu colapso contra a Ucrânia em junho.

    Eriksen segue seu processo de reabilitação longe da seleção nacional.

    Riemer recusou de forma categórica dar conselhos pessoais sobre as decisões privadas de carreira de Eriksen, mantendo total respeito pelo meia.


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  • Técnico se recusa a comentar conselho sobre aposentadoria de Eriksen

    Ao abordar os comentários de Strobl, Riemer deixou claro que não vai especular publicamente sobre o futuro pessoal de Eriksen. O técnico dinamarquês reiterou que Eriksen continua sendo um futebolista excepcionalmente talentoso, observando que qualquer anúncio oficial sobre o rumo de sua carreira virá diretamente do jogador.

    Riemer enfatizou que seu papel é apenas avaliar Eriksen como jogador assim que ele esclarecer seu futuro.

    "Ele pode dizer isso, mas não é assim que eu quero me expressar", afirmou Riemer. "Não acho que seja papel de Brian Riemer ter qualquer opinião sobre o que Christian Eriksen deve fazer em um nível humano. Em algum momento, espero que haja um anúncio sobre o que Christian quer."


  • Dolberg sofre acidente sozinho enquanto 160 convocações pela seleção desaparecem

    Agravando os problemas de seleção da Dinamarca, o atacante Kasper Dolberg foi cortado dos próximos quatro jogos devido a uma lesão incomum sofrida no treino. Riemer confirmou que Dolberg pisou em falso em um acidente sem contato, juntando-se a Alexander Bah e Andreas Christensen no departamento médico.

    De acordo com o veículo dinamarquês Bold, Riemer lamentou perder a experiência equivalente a 160 partidas por seleções antes da data Fifa.

    "Kasper pisou em falso durante o treino. Foi um acidente sem contato", explicou Riemer. "Naquela situação, todos nós percebemos que ele não poderia continuar treinando e não estaria pronto. Estou incrivelmente decepcionado por agora termos de ficar sem ele."

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  • Dinamarca busca soluções antes do confronto decisivo em Oslo

    Apesar de desfalques de peso como Eriksen, Dolberg, Christensen e Kasper Schmeichel, Riemer segue focado em encontrar soluções táticas. A Dinamarca convocou os jovens talentos Lucas Hogsberg, Anton Gaaei e Mohamed Daramy para reforçar o elenco para a estreia no Grupo 4 da Liga A, em Oslo.

    A Dinamarca busca superar os problemas com lesões e manter seu forte retrospecto histórico contra a Noruega.

    O time de Riemer se prepara para enfrentar a Noruega antes de receber o País de Gales no fim deste mês.

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