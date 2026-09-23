O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, abordou a situação em andamento envolvendo Christian Eriksen antes da estreia de quinta-feira da UEFA Nations League contra a Noruega. Em entrevista à Viaplay, Riemer respondeu aos comentários públicos feitos pelo técnico do Wolfsburg, Tobias Strobl, que sugeriu que Eriksen deveria considerar a aposentadoria após seu colapso contra a Ucrânia em junho.

Eriksen segue seu processo de reabilitação longe da seleção nacional.

Riemer recusou de forma categórica dar conselhos pessoais sobre as decisões privadas de carreira de Eriksen, mantendo total respeito pelo meia.



