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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Brian Brobbey credita análise de vídeo após hat-trick contra o Manchester City e convocação para a seleção da Holanda

Países Baixos
B. Brobbey
Países Baixos x Alemanha
Alemanha
Liga das Nações A
Sérvia x Países Baixos
Sérvia
Grécia x Países Baixos
Grécia
Países Baixos x Sérvia

O atacante do Sunderland, Brian Brobbey, refletiu sobre seu memorável hat-trick contra o Manchester City após receber uma rara nota 10/10. O atacante de 24 anos agora busca se firmar como o principal camisa 9 da Holanda sob o comando do novo técnico, Xavi Hernandez.

  • Brobbey atinge sua melhor forma com hat-trick do Sunderland contra o Manchester City

    O atacante do Sunderland, Brian Brobbey, teve uma semana memorável depois de marcar um hat-trick impressionante contra o Manchester City no Etihad Stadium. Apesar da derrota por 5 a 3 para o Sunderland, o atacante de 24 anos recebeu uma rara nota 10/10 da BBC por sua atuação sensacional.

    Brobbey se adaptou perfeitamente ao futebol inglês desde que deixou o Ajax, dando sequência à sua impressionante reputação internacional.

    O atacante se apresentou à seleção da Holanda em Zeist transbordando confiança antes da Data Fifa.


    • Publicidade
  • imago-sport-1083633651.jpgDeFodi Images

    Atacante sorri com nota na partida e detalha trabalho em vídeo

    Refletindo sobre sua nota na partida em entrevista à ESPN, Brobbey admitiu que raramente havia recebido uma nota perfeita ao longo da carreira. O internacional holandês atribuiu sua melhora acentuada a uma rigorosa análise individual de vídeos ao lado do preparador de desempenho pessoal Patrick Woerst.

    Ele enfatizou que estudar as imagens permite que jogue com mais inteligência, otimize seu posicionamento e conserve energia em campo.

    “Na escola? Acho que não”, brincou Brobbey sobre sua nota 10/10. “Esta é a primeira que recebo. Sempre tento melhorar. Assistir aos vídeos para ver o que posso fazer melhor, coisas assim. Então, só tento manter isso.”

  • Escaneamento sem a bola é a chave para superar os defensores

    Brobbey explicou que suas sessões individuais têm um foco forte em escanear previamente os defensores adversários antes de receber a bola. Ao avaliar os espaços abertos com antecedência, o potente atacante cria vantagens artificiais sem depender apenas de confrontos físicos.

    Mesmo depois de marcar três gols contra o Manchester City, Brobbey agendou outra sessão de análise com Woerst ao se juntar à seleção nacional.

    “Para ser mais rápido e mais inteligente do que o seu adversário. Passei a olhar melhor ao meu redor”, destacou Brobbey. “Sei melhor onde meu defensor está posicionado, e isso também torna tudo um pouco mais fácil para mim.”

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  • imago-sport-1083657145.jpgANP

    Grande oportunidade surge sob o comando do novo técnico Xavi

    A forma sensacional de Brobbey chega em um momento ideal, já que o novo técnico da seleção da Holanda, Xavi Hernandez, se prepara para sua primeira Data Fifa. Com os concorrentes no ataque Donyell Malen, Memphis Depay e Wout Weghorst, todos ausentes da convocação, Brobbey está pronto para mostrar seu valor.

    A estrela do Sunderland busca transformar o embalo na Premier League em uma vaga entre os titulares da Holanda na quinta-feira.

    “Estou aqui”, declarou Brobbey com um sorriso. “Estou em boa forma, então espero mostrar isso.”