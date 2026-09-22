O atacante do Sunderland, Brian Brobbey, teve uma semana memorável depois de marcar um hat-trick impressionante contra o Manchester City no Etihad Stadium. Apesar da derrota por 5 a 3 para o Sunderland, o atacante de 24 anos recebeu uma rara nota 10/10 da BBC por sua atuação sensacional.

Brobbey se adaptou perfeitamente ao futebol inglês desde que deixou o Ajax, dando sequência à sua impressionante reputação internacional.

O atacante se apresentou à seleção da Holanda em Zeist transbordando confiança antes da Data Fifa.



