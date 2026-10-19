Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Brentford entra em contato com a polícia após manobra perigosa com bola de rúgbi durante jogo da Premier League contra o Liverpool

Brentford
Brentford x Liverpool
Liverpool
Premier League

O Brentford acionou oficialmente a polícia após a viralização de um vídeo que mostra uma bola de rúgbi sendo chutada de um apartamento em um prédio alto próximo diretamente para dentro do Gtech Community Stadium. O incidente perigoso ocorreu durante a derrota apertada da equipe para o Liverpool pela Premier League, no sábado, e levou o clube a condenar veementemente a atitude imprudente e a iniciar uma investigação completa.

  • Vídeo viral leva polícia a agir

    O Brentford entrou em contato com a polícia após circular nas redes sociais um vídeo que mostra uma bola de rúgbi sendo chutada de um apartamento em um prédio alto para dentro de seu estádio. O incidente ocorreu durante a derrota do Brentford por 2 a 1 para o Liverpool no sábado.

    A bola aparentemente atingiu primeiro a cobertura da arquibancada leste antes de quicar em direção ao campo, onde um integrante da comissão técnica foi visto retirando-a mais tarde. O clube agiu rapidamente para condenar a atitude imprudente, classificando a ação da pessoa envolvida como extremamente perigosa e potencialmente muito prejudicial a quem estava no estádio.


  • Brentford divulga comunicado oficial

    O Brentford divulgou um comunicado firme sobre o incidente. "O Brentford Football Club está ciente de um incidente em que um objeto foi chutado de um local elevado em direção ao campo durante a partida de sábado contra o Liverpool", afirmou o clube.

    "Esse tipo de comportamento é perigoso e pode causar danos graves. O caso foi encaminhado à polícia, e o clube está colaborando com as autoridades competentes na investigação para ajudar a identificar os responsáveis e tomar as medidas cabíveis, que podem resultar em processo criminal. A segurança dos torcedores, funcionários, jogadores e membros da equipe de arbitragem nos dias de jogo é de extrema importância, e o clube apoiará todos os esforços para garantir que medidas sejam tomadas."

  • Entorno do estádio e resultado da partida

    O Gtech Community Stadium faz parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento do distrito e é cercado por prédios residenciais. Na partida, Keane Lewis-Potter abriu o placar para o Brentford, mas Victor Munoz empatou.

    Alexander Isak marcou o gol da vitória nos minutos finais e garantiu ao Liverpool um triunfo crucial fora de casa. Com o resultado, o Liverpool ultrapassou o Brentford e subiu para a quinta posição na tabela da Premier League. Após uma tarde movimentada, os donos da casa ficaram uma posição atrás.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem pela frente para o Brentford?

    A polícia dará continuidade à investigação para identificar a pessoa responsável pelo ato perigoso. Enquanto isso, o Brentford precisa se reorganizar em campo para se recuperar da derrota decepcionante quando enfrentar o Hull City no próximo domingo. O clube espera conseguir um resultado positivo, ao mesmo tempo que garante a manutenção de rigorosos protocolos de segurança no dia da partida.

Próximas partidas
LIV

LIV

Liga dos Campeões

20 de out. de 2026

VIL

VIL

HUL

HUL

Premier League

25 de out. de 2026

BRE

BRE