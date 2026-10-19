O Brentford entrou em contato com a polícia após circular nas redes sociais um vídeo que mostra uma bola de rúgbi sendo chutada de um apartamento em um prédio alto para dentro de seu estádio. O incidente ocorreu durante a derrota do Brentford por 2 a 1 para o Liverpool no sábado.

A bola aparentemente atingiu primeiro a cobertura da arquibancada leste antes de quicar em direção ao campo, onde um integrante da comissão técnica foi visto retirando-a mais tarde. O clube agiu rapidamente para condenar a atitude imprudente, classificando a ação da pessoa envolvida como extremamente perigosa e potencialmente muito prejudicial a quem estava no estádio.



