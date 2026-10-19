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Brentford entra em contato com a polícia após manobra perigosa com bola de rúgbi durante jogo da Premier League contra o Liverpool
Vídeo viral leva polícia a agir
O Brentford entrou em contato com a polícia após circular nas redes sociais um vídeo que mostra uma bola de rúgbi sendo chutada de um apartamento em um prédio alto para dentro de seu estádio. O incidente ocorreu durante a derrota do Brentford por 2 a 1 para o Liverpool no sábado.
A bola aparentemente atingiu primeiro a cobertura da arquibancada leste antes de quicar em direção ao campo, onde um integrante da comissão técnica foi visto retirando-a mais tarde. O clube agiu rapidamente para condenar a atitude imprudente, classificando a ação da pessoa envolvida como extremamente perigosa e potencialmente muito prejudicial a quem estava no estádio.
Brentford divulga comunicado oficial
O Brentford divulgou um comunicado firme sobre o incidente. "O Brentford Football Club está ciente de um incidente em que um objeto foi chutado de um local elevado em direção ao campo durante a partida de sábado contra o Liverpool", afirmou o clube.
"Esse tipo de comportamento é perigoso e pode causar danos graves. O caso foi encaminhado à polícia, e o clube está colaborando com as autoridades competentes na investigação para ajudar a identificar os responsáveis e tomar as medidas cabíveis, que podem resultar em processo criminal. A segurança dos torcedores, funcionários, jogadores e membros da equipe de arbitragem nos dias de jogo é de extrema importância, e o clube apoiará todos os esforços para garantir que medidas sejam tomadas."
Entorno do estádio e resultado da partida
O Gtech Community Stadium faz parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento do distrito e é cercado por prédios residenciais. Na partida, Keane Lewis-Potter abriu o placar para o Brentford, mas Victor Munoz empatou.
Alexander Isak marcou o gol da vitória nos minutos finais e garantiu ao Liverpool um triunfo crucial fora de casa. Com o resultado, o Liverpool ultrapassou o Brentford e subiu para a quinta posição na tabela da Premier League. Após uma tarde movimentada, os donos da casa ficaram uma posição atrás.
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O que vem pela frente para o Brentford?
A polícia dará continuidade à investigação para identificar a pessoa responsável pelo ato perigoso. Enquanto isso, o Brentford precisa se reorganizar em campo para se recuperar da derrota decepcionante quando enfrentar o Hull City no próximo domingo. O clube espera conseguir um resultado positivo, ao mesmo tempo que garante a manutenção de rigorosos protocolos de segurança no dia da partida.
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